Les retrouvailles des «amis» sont «comme une famille», déclare Jennifer Aniston | Nouvelles des gens

LOS ANGELES: Joey aurait ouvert une sandwicherie, Monica essaierait de surpasser les autres mamans dans les ventes de pâtisseries et Rachel aurait lancé sa propre ligne de vêtements.

C’est ce que les stars de « Friends » imaginent que leurs personnages feraient 17 ans après la fin de la série humoristique à succès en 2004.

Avant une spéciale de réunion unique qui sera diffusée la semaine prochaine, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry ont parlé avec le magazine People de la réunion et de leurs souvenirs de l’émission.

«J’ai toujours l’impression que Monica ferait quelque chose de compétitif avec d’autres mères et essaierait de les surpasser. Que ce soit la vente de pâtisseries à l’école ou quelque chose comme ça. Je veux dire, elle serait tellement ennuyeuse. Elle serait à la tête de la PTA ou quelque chose du genre », a déclaré Cox à People.

«Joey aurait ouvert une chaîne de sandwicheries», a déclaré LeBlanc.

« Et j’ai mangé tous les sandwichs, » plaisanta Perry.

« Friends », l’histoire de six 20 ans à New York, a été l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1990 et a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes de streaming où elle est l’une des émissions les plus regardées au monde.

La réunion non scénarisée sera diffusée sur HBO Max le 27 mai avec une série d’invités célèbres qui comprend Lady Gaga et Justin Bieber et des acteurs qui ont joué des rôles de soutien sur « Friends » tels que Janice, Richard et Gunther.

Aniston a dit que se remettre ensemble pour les retrouvailles était « comme une famille. Je n’ai pas de sœurs. C’est comme ça que je suppose que les sœurs sont. »

Schwimmer a déclaré que lorsque la série originale s’est terminée en 2004, il a pris une pancarte «Professeur Geller» du bureau de son personnage paléontologue. Kudrow a déclaré qu’elle avait pris les anneaux de Phoebe comme souvenir et son badge de sécurité pour le studio où la série a été filmée.

L’interview sera publiée dans l’édition du magazine People qui sera mise en vente vendredi.