La réunion de la distribution tant attendue « Friends » sera diffusée le 27 mai et mettra en vedette un grand nombre d’invités célèbres dont Justin Bieber, Lady Gaga et le groupe K-Pop BTS, a annoncé jeudi le service de streaming HB0 Max.

HBO Max a déclaré que plus de 15 invités célèbres participeraient également, y compris d’anciens membres de la distribution de « Friends » Tom Selleck (Richard) et Maggie Wheeler (Janice) et d’autres tels que la star du football britannique David Beckham, l’acteur de Game of Thrones, Kit Harington. , La lauréate du prix Nobel de la paix du Pakistan Malala Yousafzai, Cindy Crawford, James Corden, Cara Delevingne, Elliot Gould, Christina Pickles, Reese Witherspoon, Lary Hankin, Mindy Kaling, James Michael Tyler et Thomas Lennon.

« Friends: The Reunion », mettant en vedette les six membres de la distribution originale, devait à l’origine avoir été filmé il y a plus d’un an, mais a été retardé à plusieurs reprises par la pandémie de coronavirus.

L’émission spéciale non scénarisée a été tournée plus tôt cette année sur la même scène sonore à Los Angeles que la comédie originale sur six jeunes d’une vingtaine d’années, interprétée par Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry. , vivant à New York.

« Friends », qui a mis fin à ses 10 ans sur la télévision NBC en 2004, était l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1990 et a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes de streaming où elle est l’une des émissions les plus regardées au monde.

L’actualité de la date de diffusion de la réunion est rapidement devenue la principale tendance mondiale sur Twitter.

« Celui avec nous qui se réunit enfin », a plaisanté Lisa Kudrow sur Instagram. Courteney Cox a déclaré qu’elle se sentait « bénie d’avoir retrouvé mes amis … et c’était mieux que jamais ».

Pendant ce temps, dans une interview sur la radio Andy de SiriusXM, David avait parlé du tournage des retrouvailles. Il avait dit en mars de cette année: « Cela se passe. En fait, dans un peu plus d’un mois, je pars à LA. Donc, enfin, je veux dire, nous avons trouvé un moyen de le filmer en toute sécurité et il va y avoir une partie de celui-ci que nous avons filmée à l’extérieur à cause, vous savez, des protocoles de sécurité. «

(Avec la contribution de Reuters)