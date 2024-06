Les retrouvailles de la saison 14 de « RHONJ » n’auront pas de format traditionnel

la télé

Il n’y aura pas de retrouvailles traditionnelles pour la saison 14 de « Les vraies femmes au foyer du New Jersey », peut confirmer Page Six.

« Les femmes ont été informées par la production cette semaine qu’une réunion traditionnelle n’aurait pas lieu cette saison au milieu de l’état de division de la série », a déclaré une source en exclusivité à Page Six.

Un deuxième initié proche de la situation partage que le casting de Bravo – qui comprend Teresa Giudice, Melissa Gorga, Margaret Josephs, Dolores Catania, Jennifer Aydin, Rachel Fuda et les « amis de » Jenn Fessler et Jackie Goldschneider – a été informé que le réseau était en train de réfléchir. un concept différent pour conclure la saison à la place.

Dans leur format typique, les réunions « Housewives » – modérées par l’animateur Andy Cohen – sont destinées à faciliter la résolution entre les stars de la série. Cependant, il est devenu évident qu’il n’y a pas de voie à suivre pour le groupe « RHONJ » dans un tel contexte.

La deuxième source souligne qu’un dîner intense avec tous les acteurs filmé pour la finale à venir – au cours duquel des insultes, des jurons et de la vaisselle ont été lancées entre les dames – ressemblait à une impasse.

« C’est logique », dit l’initié. « Et une fois que les téléspectateurs verront la finale, la décision de renoncer aux retrouvailles traditionnelles prendra encore plus de sens. »

Personnes a été le premier à signaler que « RHONJ » n’avait pas de format de réunion traditionnel pour la saison 14.

Page Six a contacté Bravo pour commentaires.

Le climat discordant du « New Jersey » est enraciné dans la dispute de longue date de Giudice avec son ex-belle-sœur Gorga.

Leur querelle s’est intensifiée après que Giudice, 52 ans, et son mari, Luis « Louie » Ruelas, ont accusé le chanteur de « On Display », 45 ans, d’avoir trompé son mari Joe Gorga lors de la finale explosive de la saison 13.

Melissa – qui a nié les allégations – a finalement décidé qu’elle et Joe sauteraient le mariage de Giudice et Ruelas en août 2022.

Melissa et Giudice ont filmé en grande partie séparément le volet actuel de « RHONJ ».

Melissa a expliqué dans un épisode de janvier de son podcast que sa famille et celle de Giudice sont « plus heureuses » depuis qu’elles sont tombées à une communication « presque nulle ».

Pendant ce temps, les conflits ont été nombreux entre les autres acteurs.

Les ex-meilleurs amis Josephs, 57 ans, et Goldschneider, 47 ans, sont exclus en raison d’un assortiment complexe de problèmes – y compris l’affirmation de ce dernier sur le podcast « Virtual Reali-Tea » de Page Six selon laquelle le premier lui aurait demandé de quitter la série si le conjoint de Guidice , Ruelas, 49 ans, est revenu.

Lors des retrouvailles de la saison 13 de « RHONJ » en 2023, Josephs a accusé Ruelas d’avoir lancé un appel menaçant à son fils au travail – consolidant ainsi leur statut d’ennemis à l’écran.

Pourtant, Goldschneider a entretenu une amitié avec Giudice et Ruelas – tout comme son collègue « ami » du casting Fessler, 53 ans.

Le lien naissant de Fessler avec Giudice a contribué à la fin de sa relation autrefois étroite avec Fuda, 33 ans.

Notamment, Ruelas a été accusé par le mari de Rachel, John Fuda, d’avoir engagé un enquêteur privé pour fouiller dans son passé, tandis que Giudice a qualifié John de « plus grand trafiquant de drogue du comté de Bergen » devant la caméra – et a répandu des ragots sans fondement sur son personnel. vie.

Cabral, 38 ans, pour sa part, a récemment déclaré à Page Six qu’elle s’était brouillée avec Giudice fin 2023 pour des raisons non précisées.

De plus, il a été rapporté en septembre dernier que le fondateur de Boujie Kidz et Aydin, 47 ans, avaient eu une violente altercation pendant la production qui avait entraîné la suspension temporaire du tournage des deux parties.

Pendant tout ce temps, Catania, 53 ans, a maintenu des relations neutres avec tout le monde. Comme on le voit dans l’avant-première du dîner final, elle reste assise à la table entourée de verre brisé – ce qui semble symboliser la dynamique fracturée des filles « RHONJ ».

Catania a déclaré à Page Six lors de la BravoCon 2023 que la saison 14 s’était terminée avec des tonnes de drames.

« Il y a une grosse bombe lors de la finale… et vous ne sauriez jamais ce que ce serait », a-t-elle déclaré lors de l’événement des fans de Las Vegas en novembre dernier.

« Il y a deux bombes lors de la finale », a précisé Catania avant de poursuivre : « Ce fut une saison très difficile pour nous tous. [It] fait de la bonne télé. Oh, si ça a fait quelque chose, c’est que ça a fait de la bonne télé.

« The Real Housewives of New Jersey » est diffusé le dimanche à 20 h HE sur Bravo.





