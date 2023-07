Les retrouvailles de Jonny Evans et de Manchester United – solution à court terme ou option de sauvegarde sérieuse ?

Une décennie après leurs débuts, c’était censé être la saison où les années post-Sir Alex Ferguson de Manchester United pourraient vraiment commencer. Avec la sortie sans cérémonie de David de Gea au début du mois, le dernier membre de la dernière équipe championne de United en Premier League – après quoi Ferguson a pris sa retraite – est parti. Une nouvelle ère s’ouvrait.

Cette nouvelle ère a duré environ 10 jours et elle pourrait n’être rien de plus qu’un bref interrègne si Jonny Evans, 35 ans, devient la signature la plus surprenante de l’été de United.

Pour l’instant, Evans n’a signé qu’un contrat à court terme avec United, ce qui lui a permis de disputer la victoire 1-0 en amical contre Lyon à Édimbourg, puis le match de la semaine prochaine contre Wrexham à San Diego, où il apportera de l’expérience à une équipe majoritairement plus jeune.



Van de Beek a marqué le vainqueur de United contre Lyon (Photo: Mark Runnacles via Getty Images)

Si cela devient quelque chose de plus permanent, ce sera le type de mouvement que Ferguson aurait approuvé – notamment parce qu’il aurait été stupéfait par la décision de Louis van Gaal de laisser partir un joueur qu’il appelait autrefois « sans doute le meilleur défenseur du pays ».

Le prédécesseur plus immédiat d’Erik ten Hag serait également favorable. « Vous savez, Jonny Evans aurait dû être un joueur de Manchester United maintenant », a fait remarquer Ole Gunnar Solskjaer à un moment donné de son mandat. « Je suis sûr que Jonny Evans a des sentiments pour Manchester United et nous avons des sentiments pour lui aussi. »

Quels que soient les sentiments, cet accord a principalement été conclu parce qu’il a du sens pour les deux parties.

Pour Evans, qui a repris l’entraînement à Carrington au début du programme de pré-saison de United plus tôt ce mois-ci, c’est l’occasion de maintenir sa forme physique après la fin de son séjour de cinq ans à Leicester City cet été.

Comme son contrat au King Power Stadium était terminé, United n’était pas tenu de lui faire une quelconque offre formelle pour venir s’entraîner et le retour d’Evans se serait fait naturellement grâce à ses relations existantes au club. L’international nord-irlandais est toujours proche du directeur technique de United et de son ancien coéquipier Darren Fletcher.

Pour United, inviter d’anciens joueurs hors contrat à Carrington n’est pas inhabituel. Demetri Mitchell est un joueur qui a accepté une telle offre. Chaque saison, les joueurs libérés de l’académie utilisent les installations entre les clubs. Certes, ces rapatriés n’ont pas le même profil qu’Evans.

Pourtant, malgré la nature informelle de son retour, le contrat à court terme était nécessaire pour qu’Evans et le club soient couverts en cas de blessure, lui permettant de jouer dans ces deux matchs. Aussi romantique que cela puisse paraître, United a un travail à lui confier.

Après une blessure à Rhys Bennett, Ten Hag a été confronté à ne pouvoir amener que trois demi-centres à Murrayfield. L’un d’eux – Will Fish – devait rester à Édimbourg et rejoindre Hibernian, mais se rendra maintenant aux États-Unis pour le match de Wrexham avant de terminer son déménagement.

Cela aurait quand même laissé à l’équipe de Ten Hag un demi-centre court contre Lyon s’il souhaitait jouer deux onze différents dans chaque mi-temps. Raphael Varane et Lisandro Martinez auraient besoin d’être réintroduits après la fin de leurs longues saisons affectées par les blessures.

Et donc, Evans a fait ses deuxièmes débuts à United 16 ans après ses premiers, et il l’a fait avec tout le sang-froid et l’autorité auxquels les fans et les personnalités du club l’ont associé au fil des ans.

Un moment s’est démarqué: un défi retentissant lancé par l’aile gauche a été accueilli par des applaudissements enthousiastes de la foule de Murrayfield, qui étaient plus forts que ceux qu’il avait reçus lors de l’échauffement en première mi-temps. Il y avait un arrêt pour les selfies et les autographes à plein temps. Ce serait clairement un retour populaire.

Mais est-ce une perspective réaliste ? Pour l’instant, aucune garantie n’est donnée, mais personne n’exclut non plus la possibilité de prolonger l’accord à court terme.



Evans fait un travail pour United à Édimbourg (Photo : Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

Au moins deux facteurs influenceront la décision. Le premier est sa condition physique. Le joueur de 35 ans n’a fait que 14 apparitions pour Leicester la saison dernière dans une campagne gâchée par des blessures au mollet et à la cuisse qui l’ont exclu pendant des mois. Une sauvegarde qui est rarement disponible n’est pas vraiment une option de sauvegarde.

Ensuite, il y a la question de savoir si United aura réellement besoin d’un nouveau défenseur central, ce qui dépendra probablement des entrées et des sorties. United ne cherche pas ouvertement à vendre Harry Maguire, bien qu’il y ait une volonté d’écouter les offres. Même si Maguire part, les contraintes budgétaires bien médiatisées de United ne faciliteraient pas la recherche d’un remplaçant. À moins qu’ils n’en aient déjà un dans le bâtiment.

Le retour d’Evans et son implication dans l’académie rappellent peut-être le retour surprise de Paul McShane il y a deux ans dans un rôle d’entraîneur-joueur dans la formation des jeunes, mais il n’y a pas de poste vacant de ce type à United pour le moment. Tom Huddlestone a rempli le même rôle la saison dernière et a récemment signé un nouveau contrat pour le faire à nouveau ce trimestre.

Il est probable, dans tous les cas, qu’Evans ait encore trop à offrir pour se faufiler en semi-retraite. Le temps nous dira si, au cours des prochaines semaines, Ten Hag parviendra à la même conclusion.

(Photo du haut : Andrew Milligan/PA Images via Getty Images)