Les retrouvailles «d’amis» et l’illusion d’amitiés parfaites entre adultes

Les amitiés de Amis sont une merveille. Six personnes très différentes dans leur jeune âge adulte avec des désirs, des objectifs, des professions et des relations disparates, toutes en orbite étroite (et dans un seul café). Chaque fois qu’ils ont besoin l’un de l’autre, il y a toujours quelqu’un pour les aider ou les réconforter. Que ce soit Monica laissant Rachel emménager dans son appartement au début de la série, ou Phoebe précipitant Ross à l’aéroport pour essayer de reconquérir Rachel à la fin de la série, les liens étroitement liés de leur vie sont si imbriqués qu’ils vivent toute leur vie. moments marquants ensemble.

Monica, Rachel, Chandler, Ross, Phoebe et Joey vivent ensemble (parfois littéralement) et s’aiment – et finissent par trouver leur bonheur, toujours après l’autre, aussi. Mais le mensonge cruel de Amis, qui vient à HBO Max pour une réunion spéciale le 27 mai, et tant d’émissions comme celle-ci sont que dans la vraie vie, les amitiés ne fonctionnent souvent pas du tout comme ça.

La télévision et les films nous ont longtemps donné des attentes irréalistes pour les relations amoureuses. Il y a rarement des rencontres parfaitement chronométrées ou des courses folles à l’aéroport, et les chances d’un malentendu ironique qui vous mènent à l’amour de votre vie sont minces. Mais moins d’attention a été consacrée à la façon dont la télévision et les films façonnent notre perception des amitiés, d’une manière qui ne reflète pas toujours la réalité.

Les amitiés adultes modernes ne sont pas seulement difficiles à créer et à maintenir – certaines preuves suggèrent qu’elles sont également en déclin. Dans un sondage YouGov 2019, 22% des milléniaux ont déclaré qu’ils n’avaient «pas d’amis», contre 16% des membres de la génération X et 9% des baby-boomers. Les raisons peuvent être liées à une variété de facteurs: les Américains mènent aujourd’hui une vie de plus en plus occupée, et à mesure que les membres de nos groupes d’amis évoluent dans leur carrière et leurs relations, les revenus et les horaires commencent à varier. Les gens déménagent pour de nouveaux emplois ou pour se rapprocher de leur famille. La distance et le temps deviennent des barrières d’une manière qu’ils n’étaient pas quand tout le monde était jeune, célibataire et dévoué à sa famille retrouvée.

Mais vous ne le saurez jamais en regardant la télévision. De Amis à Vivant célibataire à L’anatomie de Grey à Nouvelle fille, La télévision renforce le fantasme selon lequel les vraies amitiés sont et devraient être profondément proches mais ne nécessitent aucun effort réel pour être maintenues. C’est une différence flagrante par rapport à la façon dont nous savons que les amitiés fonctionnent dans nos propres vies – en tant que relations significatives mais parfois éphémères qui peuvent éventuellement se dissoudre parce que nous n’avons pas de langage, d’écriture ou d’attentes sociales sur la façon d’intégrer sérieusement les amitiés dans notre vie d’adulte.

Lorsque Grey’s Anatomy Cristina Yang (Sandra Oh) a oint Meredith Gray (Ellen Pompeo) sa «personne», elle le pensait à l’origine littéralement – elle avait inscrit le nom de Meredith comme contact d’urgence pour une procédure d’avortement planifiée. Encore à ses débuts, le spectacle avait trouvé un moyen de signifier la profondeur de leur romance platonique naissante. Cristina n’avait pas besoin de dire grand-chose; Meredith la comprenait intuitivement et n’avait pas besoin de faire grandir son amie pour la soutenir. La scène était la base de leur relation de dix ans et la graine qui a planté un tout nouveau lexique pour parler de l’amitié féminine. C’était aussi digne de pâmer que n’importe quelle déclaration d’amour parce que a été une déclaration d’amour – mais pas celle à laquelle nous avions été conditionnés.

Mais la relation entre Meredith et Cristina était une relation conçue dans une salle d’écrivains. Les vraies amitiés sont remplies de conflits, de séparations, de jalousies et de réconciliations. Ce sont des relations comme les autres, qui s’étendent à travers leurs douleurs de croissance et parfois se détachent du stress de la tension continue. Mais rien de tout cela ne semble jamais arriver sur un écran de télévision. En conséquence, nous sommes en train d’idéaliser des relations qui ne se produiraient pas en dehors du contexte de la télévision scénarisée.

Les amitiés télévisées, par exemple, décrivent rarement des amitiés qui survivent à de grands changements dans la vie. Dans ce monde, les emplois, les familles et les enfants ont toujours plus de valeur que les amitiés que ses personnages ont bâties depuis des années. Avez-vous déjà remarqué combien d’émissions de télévision sur l’amitié se terminent lorsque tout le monde quitte un lieu central et ancré? le Amis finale avait le gang dire au revoir à l’appartement violet de Monica (Courteney Cox), Nouvelle fille s’est terminé par un adieu au loft, et Ville large a vu Abbi (Abbi Jacobson) quitter New York au profit du Colorado. Même des comédies sur le lieu de travail telles que Le bureau et Parcs et loisirs se terminent par le fait que leurs personnages quittent les emplois qui les ont tous réunis en premier lieu. Dans chacun de ces spectacles, l’histoire se termine au fur et à mesure que les personnages avancent non seulement avec leur vie, mais aussi avec la prémisse narrative qui les lie.

Et en tant que public, nous voulons la clôture lorsque les histoires se terminent. Nous passons des années avec des personnages et investissons dans leur vie. Il est logique que notre voyage se termine lorsqu’ils sortent de la phase de vie dans laquelle nous les avons rencontrés. Mais au fil du temps, cette accumulation de choix nous a formés à associer les amitiés aux espaces où elles se développent initialement. Et nous n’avons pas de bons modèles sur la façon dont les amitiés devraient durer lorsqu’elles existent en dehors du domaine de la proximité pratique, malgré le fait que dans le monde réel, les lieux et les emplois des gens changent constamment: l’adulte américain moyen déménage 11,7 fois et change d’emploi environ 12 fois au cours de leur vie. Les milléniaux en particulier sont plus seuls qu’ils ne l’ont jamais été et ont moins de temps que jamais pour cultiver les types d’amitiés profondes et significatives que nous voyons à la télévision.

Mais les personnages de ces émissions non seulement vivent et travaillent ensemble, ils se fréquentent et se marient également et traversent de nombreux événements majeurs de la vie les uns aux autres. Ils n’ont souvent pas de relations significatives en dehors du groupe désigné et, lorsqu’ils le font, ces personnes sont soit présentées comme une menace pour le collectif établi, soit finalement englouties par celui-ci.

Les comédies sur le lieu de travail sont particulièrement coupables de cela. Pour des spectacles tels que Le bureau et Le projet Mindy, les frontières professionnelles et privées s’estompent rapidement. À la fois Parcs et loisirs et Brooklyn Nine-Nine, les personnages principaux se marient dans le lieu de travail lui-même parce que toutes les personnes importantes pour eux sont déjà là.

En revanche, pour des drames comme Scandale, Comment s’en sortir avec un meurtre, et Être Mary Jane, la plainte principale est que les personnages principaux n’ont aucun ami du tout, seulement des collègues qu’ils essaient de garder à distance. Aussi frustrant que cela soit – d’autant plus que cette solitude narrative semble confinée aux personnages féminins noirs – d’une certaine manière, c’est presque une représentation plus vraie et plus honnête de la façon dont les amitiés ont tendance à fonctionner dans nos vies modernes et hyperconnectées.

Mais pour tous ces spectacles, les personnages ont tendance à commencer ou à se terminer au point où ils sont attachés au groupe. Personne n’a jamais eu un ami d’université qui est en ville pour le week-end ou une urgence familiale qui les ramène à la maison pendant une semaine ou deux. Dans tous les domaines qui comptent, ces personnages sont les mondes entiers les uns des autres. Ils comptent les uns sur les autres en temps de crise et de triomphe. Ce sont les systèmes de soutien les uns des autres. Et ils se valorisent au-dessus de tous les autres.

La façon dont la télévision dépeint l’amitié a progressé à certains égards. Les amitiés féminines en particulier ont évolué au cours de la dernière décennie de manière largement positive. Nous avons parcouru un long chemin depuis les présomptions sexistes des combats de chats dans des films tels que Méchantes filles à la merveilleuse vibrance de soutien évidente dans des films comme Quelqu’un de bien et Demoiselles d’honneur. Et tandis que la nouvelle visibilité de l’amitié dans les médias est un changement rafraîchissant par rapport à son accent habituel sur les relations amoureuses hétérosexuelles, la culture pop a parfois trop balancé dans l’autre sens: maintenant, les amitiés intensément romantiques mais platoniques doivent répondre à tous les besoins émotionnels qui devraient à juste titre. être répartie sur plusieurs relations.

Ville large est un exemple classique d’une amitié sincèrement aimante qui frôle la codépendance toxique. Dans la dernière saison de l’émission, quand Abbi annonce son intention de quitter New York pour de bon, Ilana (Ilana Glazer) est en pleine crise. Le spectacle présente sa colère comme un témoignage de la profondeur de l’amitié des femmes – et c’est le cas. Mais c’est aussi le signe que les femmes ne peuvent pas fonctionner l’une sans l’autre. Aussi envieuse que soit leur amitié, elle est également dévorante. Leur identité même est remise en cause dans la perspective de sa dissolution ou de sa séparation potentielle. Mais la série montre également clairement que dans leur quête d’être tout l’un pour l’autre, ils ont négligé de devenir des personnes à part entière.

Mais peut-être plus insidieux que la représentation d’une amitié trop étroite est le manque de travail que leur relation semble exiger. Les désaccords et les malentendus entre eux sont rapidement résolus en l’espace d’un épisode ou deux, et très peu de temps est alloué pour travailler sur les déloyalités, réelles ou imaginaires, qui ont infecté leur amitié. La résolution des conflits n’est pas nécessaire lorsque votre amour l’un pour l’autre l’emporte sur tout.

Lentement mais sûrement, la télévision rattrape cette disparité émotionnelle flagrante. Des émissions telles que Précaire examinent enfin ce qui se passe lorsqu’un groupe d’amis se fracture et à quel point il peut être profondément blessant de se brouiller avec la personne qui vous connaissait le mieux. La «rupture» d’Issa et Molly Insécurité la saison la plus récente a résonné auprès du public car elle a reconnu que les amitiés – comme toutes les relations – sont un travail. Il faut du temps et du dévouement pour les entretenir. Les retombées ont semblé réelles et blessantes, en partie parce qu’il y a eu si peu de scripts culturels honnêtes et réalistes dans les médias sur la façon dont les amitiés devraient se terminer.

Le prochain Amis les retrouvailles n’annuleront pas les choix d’histoires qui ont précédé. La bande-annonce suggère qu’elle sera davantage enracinée dans la nostalgie que dans l’avancement des intrigues de ce que 17 ans pourraient (et feraient probablement) faire à un groupe d’amis proches. Cette réunion spéciale, comme tant d’autres avant elle, existera probablement comme une forme de service aux fans: peut-être que ce que les téléspectateurs veulent vraiment, si nous sommes honnêtes, c’est que la dynamique d’amitié de nos personnages télévisés préférés ne change jamais ou n’évolue jamais vraiment. comme ils le font dans nos vraies vies. Nous voulons qu’ils restent figés dans cet appartement violet inexplicablement spacieux dans la ville de New York des années 90.

Si seulement nos propres amitiés pouvaient être si bonnes.

