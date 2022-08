Les retraits en espèces au Royaume-Uni atteignent un niveau record alors que les Britanniques sont aux prises avec l’inflation

La poste a attribué le montant record des retraits d’espèces personnels dans ses 11 500 succursales à davantage de séjours au Royaume-Uni et aux personnes utilisant des espèces pour gérer leur budget. Fou de Bassan77 | Getty Images

La poste britannique, qui propose des services bancaires ainsi que du courrier, a traité un record de 801 millions de livres sterling (967 millions de dollars) de retraits personnels en juillet. Au total, plus de 3,3 milliards de livres sterling en espèces ont été retirées et déposées aux guichets de la poste – la première fois que le montant a franchi le seuil de 3,3 milliards de livres sterling en 360 ans d’histoire. Les retraits personnels en espèces ont augmenté de près de 8 % d’un mois sur l’autre à 744 £ en juin, et de plus de 20 % par rapport à il y a un an pour atteindre 665 millions de £ en juillet.

Séjours et budget

Le pic d’utilisation des espèces est dû à plusieurs facteurs. “Premièrement, plus de gens utilisent de l’argent liquide lorsqu’ils partent en séjour, deuxièmement, la poste a aidé à soutenir les clients de l’énergie sous forme d’argent liquide, et troisièmement, les gens l’utilisent comme méthode de budgétisation”, a déclaré Laura Suter, chef des finances chez AJ Bell. L’étude du bureau de poste a révélé que 71 % des Britanniques prévoient de partir en vacances au Royaume-Uni cette année ont l’intention de retirer de l’argent avant de le faire. Parmi ceux qui ont passé des vacances au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années, près d’un tiers ont admis avoir été pris au dépourvu en n’ayant pas d’argent sur eux. En juillet, le bureau de poste a traité plus de 600 000 paiements en espèces pour les personnes éligibles au soutien de la facture énergétique du gouvernement britannique. Cela s’élevait à environ 90 millions de livres sterling et permettait aux gens de payer leurs factures d’énergie, de recharger les compteurs de gaz et d’électricité ou d’utiliser de l’argent liquide pour une budgétisation plus facile. Au total, 3,31 milliards de livres sterling de dépôts et de retraits en espèces ont été traités au bureau de poste en juillet, soit 100 millions de livres sterling de plus qu’en juin. Les données arrivent alors que le pays continue de lutter contre la hausse de l’inflation. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation globale culmine à 13,3 % en octobre et reste à des niveaux élevés pendant une grande partie de 2023.

Est-ce là pour rester ?