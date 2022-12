Les retraités sont l’une des raisons pour lesquelles la Fed a renoncé à un gros rebond des travailleurs

Selon les données de la Fed, il a fallu attendre la fin de 2010 pour que les personnes âgées de 55 à 69 ans retrouvent leur niveau de richesse de la fin de 2007. Cette fois, un coup dur du début de 2020 avait été entièrement récupéré en juin 2020. La richesse financière de ce groupe d’âge se situe désormais à environ 20 % au-dessus de l’endroit où elle se dirigeait vers la pandémie, malgré un récent évanouissement du marché.

Et tandis que l’inflation érode le pouvoir d’achat, les paiements de la sécurité sociale sont ajustés en fonction des prix, ce qui enlève une partie de la piqûre.

Les Lieberman de Pennsylvanie, par exemple, pourraient retourner travailler à temps partiel s’ils en avaient besoin, mais ils ne s’attendent pas à en avoir besoin.

“À moins que l’inflation ne devienne vraiment balistique, je pense que tout irait bien”, a déclaré M. Lieberman.

Certes, alors que les départs à la retraite pourraient aider à maintenir une pénurie de travailleurs à travers l’Amérique, d’autres facteurs pourraient renforcer la main-d’œuvre. L’immigration, par exemple, rebondit.

Et certaines données brossent un tableau plus optimiste de la main-d’œuvre : les chiffres mensuels de la masse salariale du Département du travail, qui sont basés sur une enquête distincte des statistiques démographiques, montrent que les entreprises ont continué à créer rapidement des emplois malgré leurs plaintes concernant une pénurie de main-d’œuvre. .

“En écoutant Jerome Powell parler d’offre de main-d’œuvre, il semble résigné à l’idée qu’il ne reste plus rien”, a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique pour l’Amérique du Nord au Indeed Hiring Lab. “Il y a plus de travailleurs qui peuvent être embauchés et qui veulent être embauchés.”

Mais les banquiers centraux doivent faire les meilleures suppositions sur ce qui va suivre et, jusqu’à présent, ils ont déterminé qu’une augmentation de l’offre de main-d’œuvre suffisamment importante pour refroidir le marché du travail en ébullition est peu probable.

“À court terme, une modération de la croissance de la demande de main-d’œuvre sera nécessaire pour rétablir l’équilibre sur le marché du travail”, a déclaré M. Powell le mois dernier.