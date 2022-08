Les retraités peuvent se concentrer sur les mauvais risques pour leur sécurité financière

Les baisses de marché pourraient attiser les craintes des retraités de ne plus avoir suffisamment d’actifs pour vivre.

Mais il s’avère que ce n’est peut-être pas le plus gros risque financier qu’ils devraient surveiller à la retraite.

Au lieu de cela, la longévité – les retraités potentiels peuvent vivre plus longtemps que prévu et manquer d’argent – est en fait la plus grande menace financière, selon recherche récente du Center for Retirement Research du Boston College. Le document a classé les risques réels et perçus pour les retraités.

Le risque de marché s’est classé au sommet des risques perçus par les retraités, ce qui, selon les chercheurs, “reflète les évaluations exagérées des retraités de la volatilité du marché”. Les adultes plus âgés ont écarté le risque objectif le plus élevé, la longévité, en raison de leur « pessimisme quant à leurs probabilités de survie ».

La longévité et le marché, qui explique les conditions d’investissement et de logement, ne sont que deux des cinq risques majeurs auxquels les individus et les couples sont confrontés à la retraite. Les trois autres sont les risques pour la santé, la famille et les politiques.

En matière de soins de santé, les retraités peuvent être confrontés à des besoins imprévus en matière de soins de longue durée et à des frais médicaux. Ces dépenses médicales comprennent la somme des débours non couverts par l’assurance médicaments, les primes d’assurance, les séjours hospitaliers, les soins infirmiers à domicile, les visites chez le médecin et le dentiste et les soins ambulatoires.

Pourtant, la recherche a révélé que les attentes en matière de dépenses médicales ne changent généralement pas avec l’âge, ce qui signifie que les personnes âgées ont tendance à sous-estimer les coûts auxquels elles peuvent être confrontées.