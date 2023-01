Les retraités n’atteignent pas le taux de remplacement du revenu de retraite

Mstudioimages | E+ | Getty Images

Pour maintenir votre niveau de vie à la retraite, la règle générale est que vous devez être en mesure de remplacer au moins 70 % du revenu que vous aviez pendant que vous travailliez. Mais de nombreux retraités n’atteignent pas cet objectif de revenu de retraite, selon recherche de Goldman Sachs Asset Management. L’enquête a interrogé 1 566 participants américains entre juillet et août 2022. Seulement 25% des retraités génèrent ce montant de revenu, selon les recherches de l’entreprise. Pendant ce temps, plus de la moitié des retraités — 51 % — se débrouillent avec moins de 50 % de leur revenu de préretraite. L’écart n’est pas surprenant si l’on considère que plus de 40 % des personnes qui travaillent encore déclarent être en retard sur leur épargne-retraite. Les membres de la génération X – qui sont pris en sandwich entre la génération Y et les baby-boomers – étaient les plus susceptibles de dire qu’ils étaient en retard à la retraite, avec plus de 50 %. Objectifs de vie et priorités financières concurrents – un soi-disant tourbillon financier – peut gêner le fait que les épargnants équilibrent d’autres rôles en tant que parents ou gardiens et en tant que propriétaires ou locataires. “Vous avez toutes ces priorités concurrentes qui peuvent évincer l’épargne-retraite”, a déclaré Mike Moran, stratège principal des pensions chez Goldman Sachs. Si vous travaillez toujours, vous pouvez prendre certaines mesures pour augmenter considérablement votre flux de trésorerie au cours de vos dernières années et améliorer vos chances d’atteindre ce taux de remplacement du revenu de 70 %. En savoir plus sur les finances personnelles :

1. Réduisez votre style de vie

En réduisant votre coût de la vie maintenant, vous aurez besoin de moins de revenu à la retraite. Demandez-vous si vous dépensez moins que vous ne gagnez, a suggéré Sharon Carson, stratège en retraite chez JP Morgan Asset Management. “Si vous ne le faites pas déjà, c’est l’endroit idéal pour commencer”, a-t-elle déclaré. Ted Jenkin, PDG et fondateur d’Oxygen Financial et membre de Le Financial Advisor Council de CNBC a déclaré qu’il recommandait un nettoyage budgétaire de 21 jours pour aider les gens à réduire leurs dépenses. Pendant 21 jours, magasinez chaque facture de votre ménage pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure offre.

2. Augmentez votre épargne

Même si votre budget est serré, augmenter le montant que vous mettez de côté pour la retraite ne serait-ce que de 1 % de votre salaire peut aller très loin lorsque vous avez éventuellement besoin de retirer cet argent. En règle générale, vous devriez consacrer 15 % de votre salaire à la retraite, selon les experts en retraite de JP Morgan Asset Management. Cela peut inclure une correspondance d’entreprise, si vous en avez une. Vous ne pouvez pas atteindre 15% tout de suite. “Regardez ce que vous pouvez faire chaque année”, a déclaré Carson. “Si vous pouvez faire quelque chose, vous avez l’avantage à long terme de la composition.”

3. Trouvez des moyens d’économiser en dehors des plans de travail

Si vous n’avez pas accès à un régime 401(k) ou à un autre régime d’épargne-retraite par l’intermédiaire de votre employeur, vous n’êtes pas seul. Pas moins de 57 millions d’Américains n’ont pas accès à un régime d’épargne-retraite en milieu de travail, selon les estimations. Vous pouvez toujours contribuer à un compte de retraite individuel avec de l’argent avant impôt ou avec de l’argent après impôt via un Roth IRA. Certaines restrictions s’appliquent. Par exemple, il existe certaines limites sur les contributions avant impôt si un conjoint a un plan de travailet cotisations Roth après impôts dépendent de vos revenus. De nombreux États intensifient également leurs efforts pour offrir des programmes d’épargne-retraite aux travailleurs qui n’ont pas accès aux régimes de l’employeur.

4. Restez investi

La principale source de revenu de retraite préférée des retraités interrogés par Goldman Sachs était les investissements, a déclaré Moran. Pour obtenir plus de revenus de votre portefeuille, vous voudrez peut-être envisager des actions versant des dividendes ou des obligations municipales, a-t-il déclaré. La clé est de rester investi et de ne pas mettre votre argent sur le marché et en sortir, a déclaré Carson. Certes, les pertes font mal. Mais essayer de chronométrer le marché peut être une bataille perdue d’avance, en particulier parce que les pires jours du marché ont tendance à être suivi de près par leurs meilleurs jours. “Si vous essayez de chronométrer le marché, vous devez avoir raison deux fois”, a déclaré Carson.

5. Retarder la demande de prestations de sécurité sociale

Plus vous attendez pour réclamer des prestations de retraite de la sécurité sociale jusqu’à 70 ans, plus vos chèques mensuels seront importants. Vous pouvez réclamer à partir de 62 ans, mais vos prestations seront réduites. À l’âge de la retraite à taux plein – entre 66 et 67 ans, selon votre date de naissance – vous recevrez l’intégralité des prestations que vous avez gagnées. Pour chaque année de retard au-delà de cet âge, jusqu’à 70 ans, vous pouvez recevoir une augmentation pouvant aller jusqu’à 8 %. Il est toujours judicieux d’attendre, même avec un ajustement au coût de la vie historiquement élevé de 8,7 % cette année, selon les experts. Le COLA augmente ce que l’on appelle votre montant d’assurance primaire, la prestation qui vous est due à l’âge de la retraite à taux plein. Plus vous continuez à retarder votre demande, plus vos prestations seront élevées et plus l’impact des rajustements annuels en fonction du coût de la vie sera important.

6. Envisagez une rente

Alors que les retraites ont été abandonnées, les produits appelés rentes sont devenus un moyen de créer un flux de revenus à la retraite. Vous devrez sacrifier une somme d’argent forfaitaire à l’avance en échange d’un flux régulier de chèques mensuels à la retraite. Une rente différée, qui peut fournir un revenu à une date ultérieure, peut vous aider si vous craignez de manquer d’argent plus tard, a déclaré Moran. Certaines rentes immédiates ou variables, qui peuvent fournir des chèques plus tôt, offrent des garanties intéressantes, a noté Jenkin. Étant donné que ces contrats sont contraignants, il est utile de procéder avec prudence. Assurez-vous que les frais et les coûts ne sont pas excessifs, a déclaré Jenkin, et n’achetez pas un produit poussé par quelqu’un lors d’un dîner-séminaire. “Le meilleur conseil est d’embaucher quelqu’un pour un taux horaire pour aller acheter les produits pour vous”, a-t-il déclaré. “Ne payez à personne de frais ou de commission pour le vendre.”

7. Prévoyez de travailler un peu plus longtemps