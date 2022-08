Les retraités dépenseront une livre sur cinq en factures d’énergie, prévient le parti travailliste

Une livre sur cinq dépensée par les retraités cet hiver ira sur les factures d’énergie, a averti le Parti travailliste.

Avec des hausses du plafond des prix de l’énergie qui devraient faire grimper les factures annuelles typiques au-dessus de 3 700 £ en octobre et jusqu’à 4 400 £ en janvier et 4 700 £ en avril, le maintien au chaud coûtera aux personnes âgées des sommes exorbitantes.

La chancelière fantôme Rachel Reeves serait en train de finaliser un ensemble de mesures de soutien que le parti travailliste proposera comme moyen d’éviter les pires difficultés.

Sans autre soutien, le parti calcule que les dépenses des retraités en électricité et en gaz seront cette année presque le triple du chiffre de 2020/21, en proportion de leurs dépenses.

Les réductions de l’assurance nationale et de l’impôt sur le revenu proposées par les candidats à la direction des conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak ne profiteront pas non plus à la majorité des retraités, qui ne paient pas les prélèvements.

Une nouvelle analyse du Labour montre que les plus de 65 ans dépensent une proportion nettement plus élevée en énergie que les familles en âge de travailler.

En 2020/21, environ 23 £ sur les 342,50 £ dépensés chaque semaine par un retraité moyen sont allés à l’énergie – 7% du total, contre 4% pour les ménages plus jeunes.

Mais en 2022/23, ce chiffre est passé à 79,81 £ sur les factures d’énergie sur une dépense hebdomadaire totale de 409,97 £, ce qui signifie que le gaz et l’électricité domestiques représentent 19 % des dépenses des retraités.

La proportion dépensée par les jeunes ménages a également triplé pour atteindre 12 %, avec 75,99 £ sur les dépenses hebdomadaires de 629,38 £ absorbées par l’énergie.

La subvention de 400 £ à chaque ménage accordée par M. Sunak pour aider à payer les factures s’élève à seulement 7,69 £ par semaine, suffisamment pour ramener les dépenses des plus de 65 ans à 18% du total – encore bien plus du double du chiffre de l’année dernière.

Cela survient alors que la Banque d’Angleterre prévoit l’une des pires récessions du pays depuis les années 1990, soulignant que l’inflation pourrait atteindre 13% d’ici la fin de l’année.

Le secrétaire du travail fantôme et des pensions du travail, Jonathan Ashworth, a déclaré: «Les retraités de tout le pays s’inquiètent de la façon dont ils vont chauffer leur maison cet hiver tandis que les candidats à la direction des conservateurs proposent des réductions d’impôt fantaisistes qui n’aideront pas ceux qui en ont besoin.

« Douze ans d’inaction des conservateurs nous ont déjà laissés avec une économie faible qui manque de résilience aux chocs. Maintenant, ils ont complètement perdu le contrôle et nous regardons l’inflation monter en flèche pendant qu’ils restent assis sur leurs mains.

“Un gouvernement travailliste agirait maintenant pour réduire les factures en taxant les énormes bénéfices réalisés par les producteurs de pétrole et de gaz, réduirait définitivement les factures d’énergie avec un sprint d’énergie verte pour l’énergie produite localement et présenterait un plan de maisons chaleureuses sur 10 ans. pour réduire les factures de 19 millions de maisons froides et sujettes aux courants d’air.