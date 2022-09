Les retraités de Chelsea se souviennent du commandant en chef de longue date

Les vétérans, certains s’appuyant sur des cannes et d’autres utilisant des scooters de mobilité, se sont réunis sous un ciel gris acier dans le quadrilatère du Royal Hospital Chelsea pour un service du souvenir d’une femme qui a dirigé la Grande-Bretagne et les forces armées du pays pendant 70 ans. Les quelque 150 hommes et femmes se sont tenus aussi droits qu’ils le pouvaient pendant qu’un clairon jouait “The Last Post”, une tradition des funérailles militaires britanniques.