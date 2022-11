Les retours en ligne gratuits coûtent des millions aux détaillants. Maintenant, ils veulent que vous le payiez

Coût de la vie4:56Plus de retours gratuits ?

Julia Harrison a une routine quotidienne : travailler, promener ses chiens et consulter plusieurs boutiques en ligne pour son prochain gros achat de vêtements.

“Aritzia est mon numéro un, suivi de près par Nordstrom, The Bay … Zara, H&M. C’est en quelque sorte la programmation principale”, a déclaré le résident de Victoria, en Colombie-Britannique, à CBC Radio. Coût de la vie.

Harrison a commencé à faire des achats en ligne pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les achats en personne n’étaient pas une option. Maintenant, c’est devenu une sorte d’obsession, alimentée en partie par le fait qu’elle peut retourner la plupart des articles pour un remboursement complet.

Mais ces retours en ligne gratuits, autrefois utilisés pour attirer des clients comme Harrison des magasins de briques et de mortier, sont devenus si coûteux que de nombreux détaillants cherchent maintenant des moyens de briser les acheteurs de cette habitude.

“C’est un cercle vicieux d’acheter tout ce qui se trouve dans mon panier, d’en rendre les trois quarts, de tout acheter à nouveau. C’est comme si ça ne finissait jamais”, a déclaré Harrison.

“Mon départ ce matin était d’environ 1 300 $. Mais je me dis : ‘Oh, je vais récupérer ça.’ “

Les surtaxes aident à récupérer le coût des retours

Harrison doit déposer ses déclarations au bureau de poste local de Victoria. Bien que cela ne lui coûte rien, les retours coûtent aux détaillants, parfois des millions de dollars.

Selon une étude américaine de Pitney Bowes plus tôt cette année, les retours coûtent aux détaillants jusqu’à 21% de la valeur d’origine de l’article, lorsque l’expédition, le traitement et le réapprovisionnement sont pris en compte.

De plus en plus de détaillants ont commencé à ajouter des surtaxes aux retours en ligne pour aider à récupérer une partie des coûts, repoussant la politique de retours gratuits qui est devenue une norme de l’industrie ces dernières années.

D’autres encore trouvent des solutions plus innovantes pour gérer les coûts et réduire l’impact environnemental de l’expédition des retours vers un entrepôt.

Un homme est assis devant un magasin de vêtements Zara à Nantes, en France, en mars 2021. Zara a annoncé plus tôt cette année qu’elle ajouterait un supplément aux retours en ligne au Royaume-Uni, mettant fin à sa précédente politique de retours gratuits pour les achats en ligne. (Loïc Venance/AFP/Getty Images)

Les détaillants de mode renversent la tendance

Les politiques de retour diffèrent selon les marques et les secteurs. Mais la marée semble changer le plus rapidement dans l’industrie de la mode, qui est sans doute là où la tendance des retours gratuits est devenue si prolifique.

Au Royaume-Uni, la marque de mode Zara a récemment introduit des frais de 1,95 £ (environ 3 $ CAN) pour les retours en ligne, rejoignant d’autres marques comme Uniqlo et Next.

“Les clients peuvent retourner gratuitement leurs achats en ligne dans n’importe quel magasin Zara au Royaume-Uni, ce que font la plupart des clients”, a déclaré un représentant. dit à la BBC . Les retours pour les commandes Zara en ligne au Canada sont actuellement gratuits.

Au Canada, les retours en ligne vous coûteront 7 $ chez Abercrombie & Fitch et 9,90 $ chez Uniqlo, qui ne permet pas non plus de retourner les achats en ligne en magasin.

Le supplément pour les retours a une influence majeure sur l’endroit où Harrison décide de faire ses achats.

“Je modifie mon panier, j’attends quelques jours pour m’assurer que ce que je veux est bien ce que je veux, [and] en cherchant des avis”, a déclaré Harrison, notant qu’en général, elle est plus consciente de ses habitudes d’achat en ligne lorsqu’elle sait qu’elle ne pourra pas récupérer la totalité du montant si elle retourne un article.

Selon un sondage réalisé en 2017 par Postes Canada, une majorité de répondants partagent les opinions de Harrison. L’enquête a révélé que 57 % des acheteurs en ligne n’achèteront pas d’articles chez un détaillant qui n’offre pas de retours gratuits par la poste ou par messagerie.

Cependant, 40% des répondants ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer pour les retours s’ils partageaient les frais d’expédition avec le détaillant.

L’expert en commerce de détail David Ian Gray affirme que la politique de retours gratuits autrefois utilisée pour promouvoir les achats en ligne est devenue une norme de l’industrie – une politique coûteuse pour de nombreux détaillants. (Chung Chow)

Les attentes des consommateurs sont devenues la norme de l’industrie

David Ian Gray, expert en marketing de détail et fondateur du conseil de vente au détail DIG360 basé à Vancouver, a déclaré que les retours gratuits visaient à l’origine à rendre les achats en ligne plus attrayants pour les personnes plus habituées à acheter en magasin.

Ils sont devenus particulièrement importants dans l’industrie de la mode. Après tout, les vêtements n’ont jamais vraiment l’apparence, la sensation ou la coupe exactement comme l’image sur un site Web le suggère.

“L’essentiel est que les consommateurs sont de très bons joueurs”, a déclaré Gray. Les gens ont compris qu’au lieu d’essayer plusieurs tailles dans une cabine d’essayage, ils pouvaient acheter plusieurs tailles, garder celle qui leur convenait et retourner celles qui ne convenaient pas pour un remboursement.

Au fil du temps, les retours gratuits sont devenus une attente des consommateurs et une norme de l’industrie, qui entraîne des coûts élevés pour les détaillants.

“Même en retournant dans un entrepôt ici au Canada, puis en le déballant dans l’entrepôt, [then] trouver un endroit pour le stocker où il peut être récupéré – toute cette manipulation demande beaucoup de main-d’œuvre », a déclaré Gray.

Alors que les frais de retour en ligne deviennent de plus en plus courants, il a déclaré que les détaillants envisageaient également d’autres mesures.

Un employé de Postes Canada transporte des colis tout en effectuant des livraisons à Vancouver le 24 décembre 2020. Un sondage de Postes Canada de 2017 a révélé que 40 % des répondants seraient prêts à payer pour les retours s’ils partageaient les frais d’expédition avec le détaillant. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Une option consiste simplement à augmenter les prix pour compenser les dépenses de retour prévues. Un autre consiste à introduire des niveaux d’adhésion avec des retours gratuits inclus en tant qu’avantage de niveau supérieur.

Certaines marques ont personnalisé leurs boutiques en ligne pour fournir autant d’informations sur l’ajustement, la couleur et d’autres caractéristiques afin de s’assurer que les acheteurs n’ont pas besoin d’acheter plusieurs versions.

La marque canadienne de chaussures haut de gamme Fluevog, par exemple, inclut plusieurs explications sur l’ajustement de ses produits et propose des discussions en direct avec des représentants pour guider les acheteurs tout au long du processus d’achat, un peu comme parler à un commis dans un lieu physique.

“Ils essaient de ralentir l’expérience des gens sur le site afin que lorsqu’ils consultent l’article, qu’ils aient fait preuve d’une assez bonne diligence raisonnable, c’est exactement ce qu’ils veulent”, a déclaré Gray.

REGARDER | Le coût environnemental élevé des retours gratuits en ligne : Pourquoi les retours gratuits en ligne sont mauvais pour l’environnement Entre 30 et 40 % de tous les achats en ligne sont renvoyés. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ces rendements coûtent en fait à l’environnement, selon un expert.

Le renvoyer vers l’avant

Anthony Kentris, co-fondateur de l’entreprise de vêtements Good for Sunday, propose une solution unique appelée EcoDrop : si un client achète un article dont il ne veut plus, il peut obtenir un remboursement complet en l’envoyant directement au client suivant.

Selon Kentris, la solution utilise moins de carburant et réutilise l’emballage d’origine de l’article, qui est fait de matériaux recyclés et recyclables. Cela permet également d’économiser de l’argent bon pour le dimanche.

“Il est très coûteux pour une petite entreprise comme la nôtre de suivre les normes de retours gratuits que les grandes entreprises ont établies.”

Amazon, le plus grand détaillant en ligne au monde, autorise depuis longtemps les retours gratuits, ce qui, selon les experts, a des répercussions sur l’environnement et les entreprises.

Demetra et Anthony Kentris, co-fondateurs de la marque de mode canadienne Good for Sunday, offrent des remboursements gratuits avec leur programme EcoDrop, qui permet aux clients d’expédier les marchandises retournées directement au prochain acheteur. (Paul Bolasco)

Expédier un article d’un client en Ontario au siège social de Good for Sunday à Toronto coûte 12 $, dit Kentris. Pour expédier depuis la Colombie-Britannique, il passe à 25 $ ou plus. Ce coût était particulièrement élevé lors des inondations de l’année dernière sur la côte ouest.

“Si nous avons nos marges sur notre entreprise et que nous payons 25 $ de notre poche, presque tous nos bénéfices s’en vont”, a-t-il déclaré.

Pour faire d’EcoDrop une option plus attrayante, Good for Sunday facture 12 $ pour un retour traditionnel. Kentris dit que dans les quelques mois qui ont suivi son introduction, environ la moitié de ses clients ont choisi EcoDrop.

Le site Web de Good for Sunday annonce que ses produits sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement et fabriqués avec un travail éthique, donc pour Kentris, il s’agit également de faire sa part pour compenser les coûts environnementaux.