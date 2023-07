Les retours en arrière – Shaw Local

Rejoignez-nous au belvédère de Lincoln Park au centre-ville de St. Charles sur West Main Street entre les 4e et 5e rues tous les jeudis à 19 h pour de la musique en direct et de délicieuses collations de restaurants locaux. Apportez votre couverture et vos chaises et profitez de ce concert GRATUIT dans notre parc sans fumée et sans alcool.

Le 13 juillet, c’est The Throwbacks – des classiques des années 50 et 60 !

Les musiciens sont sujets à changement sans préavis.

POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI ou aller à stcparks.org/summer-concerts