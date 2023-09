Les retours de Nate Farm ont bloqué PAT sur 100 yards lors de la défaite 16-2 de Bethel contre Wartburg – Twin Cities

Bethel, classé 16e de la Division III, a eu raison de travailler sur la saison de football universitaire 2023, accueillant Wartburg (Iowa), troisième, lors d’un premier match difficile samedi à Arden Hills, Minnesota. Mais les Royals ont connu des difficultés offensivement lors d’une défaite de 16-2 à Stade Royal

Les seuls points de Bethel sont survenus lorsque Nate Farm a renvoyé une tentative de point supplémentaire bloquée et l’a emmenée à 100 mètres dans la zone des buts des Knights à la fin du premier quart.

Les Royals ont terminé avec 203 verges en attaque, 118 par la passe et 85 au sol.

Wisconsin-Whitewater 56, St. John’s 28

Comme Bethel, les Johnnies, classés quatrièmes de la Division III, ont eu fort à faire samedi, s’inclinant face aux Warhawks, classés huitièmes de la Division III, devant une foule de 15 236 personnes au stade Perkins de Whitewater, dans le Wisconsin. Whitewater a effacé un score de 28- 21 au début du troisième quart en marquant les cinq derniers touchés du match.

St. John’s a pris sa première avance avec son premier entraînement de la seconde mi-temps sur la passe de 29 verges d’Aaron Syverson au receveur de deuxième année Dylan Wheeler, une ancienne star de Mounds View. « Nous roulions », a déclaré Wheeler, qui a terminé avec six attrapés pour un record d’équipe de 92 verges. « Nous nous sentions bien. Tout allait bien.

Syverson a terminé 27 des 45 passes pour 261 verges et quatre touchés.

St. John’s et Bethel s’affronteront le 23 septembre au Clemens Stadium de Collegeville, Minnesota, dans peut-être le plus grand match MIAC de la saison.

Saint-Olaf 52, Luther 21

Les Oles ont accumulé 560 verges offensives, leur record depuis 2007, pour vaincre les Norvégiens à Decorah, Iowa. Theo Doran a ouvert la voie avec le deuxième match de passe de 300 verges de sa carrière universitaire, complétant 18 des 20 passes pour 310 verges, trois touchés et aucune interception. Il avait 15 ans sur 17 pour 275 verges et trois touchés dans la première mi-temps. Cette victoire de 31 points constitue la plus grande marge jamais obtenue par St. Olaf dans sa longue série contre Luther.

Carleton 45, Pomona-Pitzer 24

La défense des Knights a réalisé six revirements, dont un retour d’interception de 99 verges pour un touché d’Henry Detmer qui a placé Carleton devant pour rester contre son adversaire californien à Northfield, Minnesota. Detmer a terminé avec huit plaqués, 2,5 plaqués pour perte, un sac, un échappé récupéré et le retour d’interception de 99 verges, un record de l’école.

Rockford 38, St. Scholastique 37

Rockford s’est remis d’un déficit de 23-14 à la mi-temps avec une grosse seconde période pour dépasser les Saints à Rockford, dans l’Illinois.

État du Dakota du Nord 44, Maine 7

Cam Miller et Cole Payton ont couru pour deux touchés chacun, et Griffin Crosa a marqué trois buts sur le terrain et cinq PAT alors que les Bison se sont améliorés à 2-0 en mettant les Bears en déroute à Fargo, ND.

État de Winona 33, Concordia-St. Paul 8

Les Warriors ont transformé deux interceptions en touchés pour renverser les Golden Bears à Winona, Minnesota. L’offensive équilibrée de Winona State a terminé avec 336 verges, 175 au sol et 161 passes.

Minnesota-Moorhead 56, État de Minot 14

Jack Strand : un étudiant de première année de Bloomer, Wisconsin, a complété 30 des 44 passes pour 299 verges et cinq touchés alors que les Dragons ont gagné facilement à Moorhead, Minnesota, pour leur 10e victoire consécutive contre les Beavers.

Hardin-Simmons 28, Wisconsin-La Crosse 21

Les Cowboys, classés n°8 dans la division III, étaient menés 21-14 à la mi-temps, ont marqué 14 points au troisième quart pour aller de l’avant, puis ont forcé trois revirements au quatrième quart pour retenir les Eagles, classés n°11 dans la division. III, à La Crosse, le Wisconsin Keyser Helterbrand a lancé deux touchés au premier quart et a couru pour un au deuxième pour La Crosse.