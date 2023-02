Les retombées d’un ballon espion chinois ébranlent Washington et Pékin

WASHINGTON – À la suite d’une attaque de missiles américains samedi qui a détruit un ballon de surveillance chinois, les retombées politiques et diplomatiques se sont intensifiées lundi à Pékin et à Washington.

Le dernier ballon espion chinois serait le cinquième ballon de surveillance chinois détecté au-dessus de la zone continentale des États-Unis depuis 2017, a déclaré lundi à la presse John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Trois de ces ballons ont traversé le territoire américain sous l’administration Trump, et il y en avait un auparavant sous la présidence de Biden. Mais chacune de ces incursions “a duré de brèves périodes, rien du tout comme ce que nous avons vu la semaine dernière”.

Trump et plusieurs de ses anciens chefs du renseignement ont contesté l’idée que des ballons de surveillance ont survolé les États-Unis pendant sa présidence, disant qu’ils n’ont jamais été informés de quoi que ce soit comme ça.

Kirby a semblé confirmer ce lundi, déclarant aux journalistes que les trois violations n’avaient été découvertes qu’après le départ de Trump.

“Nous avons contacté des responsables clés de l’administration précédente et leur avons proposé des informations sur les analyses médico-légales que nous avons effectuées”, a déclaré Kirby, et “leur avons expliqué ce que nous avons appris”.

Kirby a également révélé de nouvelles informations sur le ballon lui-même, notamment qu’il avait des hélices.

“Ce ballon a la capacité de se manœuvrer, d’accélérer ou de ralentir et de tourner, il a donc des hélices … qui lui permettent de changer de direction”, a-t-il déclaré.

Volant à 60 000 pieds dans les airs, le ballon n’avait cependant pas de système de direction comme une voiture ou un avion.

“La présence d’hélices ne signifie pas que vous n’avez pas encore une maniabilité limitée”, a déclaré Kirby, ajoutant que les hélices se trouvaient au sommet du ballon. Pourtant, a-t-il dit, “il a la capacité de flâner et d’introduire des manœuvres limitées”.

Le ballon lui-même était massif, d’environ 200 pieds de haut, et la charge utile qui lui était attachée était de taille similaire à celle d’un avion de ligne régional, pesant plus de 2 000 livres, selon NBC News.

Cette description du ballon allait à l’encontre de l’affirmation constante du gouvernement chinois selon laquelle le ballon n’était qu’un ballon météo errant qui a été soufflé hors de sa trajectoire, qui a ensuite continué à souffler directement sur l’ensemble des États-Unis.

La décision d’abattre le ballon était “inacceptable et irresponsable”, a déclaré lundi une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse à Pékin.

Elle a insisté sur le fait que le ballon de surveillance militaire n’était qu’un “dirigeable civil utilisé à des fins météorologiques et de recherche”, et elle a affirmé que l’abattre violait la souveraineté chinoise.

Kirby a rejeté cette explication. Le ballon “effectuait une surveillance sur des sites militaires sensibles à l’intérieur des États-Unis”, a-t-il déclaré.

Et bien que l’armée américaine n’ait pas immédiatement abattu le ballon, elle a pris des mesures “pour atténuer tout ce qui [intelligence] capacité de collecte que le ballon aurait au-dessus de nos sites militaires sensibles », a déclaré Kirby.

L’armée américaine ramassait toujours les débris du ballon lundi dans les eaux peu profondes au large de la côte de la Caroline, a-t-il ajouté.

En réponse aux critiques républicaines de Biden pour ne pas avoir abattu le ballon plus tôt dans la semaine, Kirby a fait valoir que le temps pendant lequel le ballon flottait au-dessus du continent américain offrait aux agences militaires et de renseignement “une formidable opportunité” de collecter des renseignements.

“Nous avons eu le temps de faire nos propres efforts pour en savoir plus sur ce ballon en particulier et sur ses capacités”, a déclaré Kirby aux journalistes. “Et nous allons obtenir plus d’informations sur la reprise.”

L’incident du ballon a mis à rude épreuve les relations déjà fragiles entre les États-Unis et la Chine, affaiblies ces dernières années par l’expansion territoriale de Pékin dans la mer de Chine méridionale et ses efforts agressifs pour contrôler Taiwan.

La présence du ballon au-dessus des États-Unis la semaine dernière a incité le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter sine die une visite diplomatique à Pékin qui devait débuter vendredi dernier.

“La détente naissante entre les États-Unis et la Chine est maintenant dans un état critique, voire complètement morte, et toute détente future serait également vulnérable au déraillement de la politique intérieure”, a déclaré Gabriel Wildau, directeur général de la société de conseil Teneo, dans une note.

À Capitol Hill, les républicains et les démocrates du Congrès ont exigé plus de transparence de la part de l’administration Biden sur comment et quand la Maison Blanche a appris l’existence du ballon, et pourquoi Biden a attendu une semaine pour donner l’ordre de l’abattre.

Dans les prochains jours, les responsables de l’administration Biden donneront un briefing classifié sur le ballon aux membres du soi-disant gang des huit, aux dirigeants républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat, et aux deux principaux membres du Sénat et du renseignement de la Chambre. comités.

Un briefing pour le reste du Sénat aura lieu le 15 février, a annoncé le chef de la majorité Chuck Schumer lors d’une conférence de presse dimanche.

Plusieurs audiences du Congrès sur les relations américano-chinoises auront également lieu cette semaine. Les audiences ont été organisées avant la découverte du ballon, mais l’incident est susceptible de changer la teneur des audiences et les questions posées aux témoins.

Mardi à 10 heures, le comité des services financiers de la Chambre tiendra une audition sur “Combattre la menace économique de la Chine”.

La commission sénatoriale des relations étrangères tiendra une audience jeudi matin intitulée “Évaluer la politique américano-chinoise à l’ère de la concurrence stratégique”.