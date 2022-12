Les retombées du scandale raciste de LA continuent de secouer le conseil municipal

LOS ANGELES (AP) – Deux mois après avoir été empêtré dans un scandale raciste qui a ébranlé la confiance du public dans le gouvernement de Los Angeles, le conseiller municipal en disgrâce Kevin de Leon a refusé les appels à démissionner et tente de réhabiliter sa réputation alors qu’il fait face à un avenir politiquement incertain.

De Leon, un ancien législateur de l’État, est l’un des deux membres du conseil qui ont résisté aux appels du président Joe Biden à démissionner, tout en continuant à percevoir des salaires annuels de près de 229 000 $ – parmi les salaires les plus lucratifs pour les membres du conseil municipal du pays.

L’autre est le conseiller Gil Cedillo, qui a disparu de la vue du public peu de temps après le scandale d’un enregistrement divulgué d’insultes racistes apparu en octobre et n’a pas tenté de revenir aux réunions de l’hôtel de ville.

Cedillo a perdu une candidature à la réélection plus tôt cette année et son mandat expire lundi à 00h01.

Privé de sa capacité à participer aux comités du conseil, confronté à une pression généralisée pour démissionner et après une absence prolongée des réunions du conseil, de Leon a manœuvré en public et en privé pour sortir du purgatoire politique, malgré les insultes de ses collègues qui disent ne pas pouvoir travailler avec lui.

Sa situation s’est détériorée vendredi, lorsqu’il s’est bagarré avec un militant qui l’a chahuté lors d’un cadeau de jouets de vacances qui a été partiellement capturé sur vidéo et publié sur Twitter. La confrontation a laissé les enfants présents à l’événement en larmes.

Le président du Conseil, Paul Krekorian, qui a appelé de Leon à se retirer, a déclaré dans un communiqué que le conseiller municipal, l’un de ses membres du personnel et un bénévole avaient été attaqués et qu’il l’avait qualifié d’intolérable. Le Los Angeles Times a rapporté que des militants ont déclaré que de Leon était l’agresseur.

“Cette ville a enduré une division et une toxicité horribles ces derniers mois”, a déclaré Krekorian. “Nous devons rejeter la haine sous toutes ses formes et nous devons rejeter l’atmosphère d’intimidation, d’intimidation et de menaces.”

De Leon a comparu vendredi lors de sa première réunion du conseil depuis la mi-octobre, déclenchant une protestation chaotique entre les factions concurrentes dans le public. Une douzaine de manifestants ont hurlé à de Leon de quitter la chambre ornée, tandis que ses partisans scandaient “Kevin, Kevin”.

Certains membres du conseil sont sortis et la police a expulsé deux personnes, craignant qu’elles ne se battent.

“Partez, Kevin!”, A crié un manifestant à de Leon. “C’est pourquoi ces réunions doivent être fermées.”

Le scandale a déclenché la démission en octobre du président du conseil municipal de l’époque, Nury Martinez, et d’un puissant dirigeant syndical, Ron Herrera, ainsi que des appels de Biden et d’autres élus pour que de Leon et d’autres démissionnent.

Le tollé a été déclenché par une fuite d’enregistrement de commentaires grossiers et racistes d’une réunion d’un an impliquant Martinez, Herrera, de Leon et Cedillo – tous des démocrates latinos – dans laquelle ils ont comploté pour étendre leur pouvoir politique aux dépens des électeurs noirs lors d’une réalignement des limites des quartiers.

Le remaniement des circonscriptions une fois par décennie peut opposer un groupe à un autre pour obtenir un avantage politique lors des futures élections.

Le California Legislative Black Caucus a déclaré que l’enregistrement “révèle un effort épouvantable pour décentraliser les voix noires pendant le processus critique de redécoupage”. Une longue file d’orateurs lors des réunions du Conseil qui ont suivi a déclaré que cela faisait écho à l’ère Jim Crow et était un exemple frappant d ‘«anti-Blackness».

De Leon s’est excusé à plusieurs reprises mais a déclaré qu’il ne démissionnerait pas. Il soutient qu’il veut continuer à travailler sur le sans-abrisme, les retombées de la pandémie et la menace d’expulsion des locataires dans son quartier, qui comprend le centre-ville de Los Angeles et le quartier fortement latino de Boyle Heights.

Il n’y a aucun moyen légal pour ses collègues de le destituer – le conseil ne peut suspendre un membre que lorsque des accusations criminelles sont en cours.

Krekorian, le président du conseil, a déclaré que “la seule façon dont nous pouvons commencer à guérir en tant que ville est que M. de Leon assume la responsabilité de ses actes, accepte les conséquences et démissionne”.

Alors que de Leon est en grande partie resté à l’écart de l’hôtel de ville, il a continué à mener tranquillement des affaires, notamment en assistant à des événements de vacances et en rencontrant des responsables sur des projets en cours pour les sans-abri et des problèmes de décharge illégale.

Avec son apparition à la réunion du conseil vendredi, il est clair qu’il essaie de se retirer progressivement dans la sphère publique. Pendant ce temps, les organisateurs derrière un effort pour le rappeler de ses fonctions ont été autorisés à collecter les signatures de pétition nécessaires pour qualifier la proposition pour le scrutin.

Les membres du conseil ont également reçu une série de lettres de personnes s’identifiant comme des électeurs de de Leon, le défendant et exhortant le conseil à le laisser reprendre ses fonctions. Ils ont également demandé au conseil de s’abstenir de toute sanction supplémentaire, qui est envisagée et pourrait inclure la restriction des fonds du bureau de Leon.

Les retombées continues du scandale du racisme sont l’un des défis auxquels sera confrontée la nouvelle maire de la ville, la démocrate Karen Bass, lorsqu’elle prendra ses fonctions lundi. Entre-temps, trois autres membres actuels ou anciens du Conseil ont été inculpés ou ont plaidé coupables à des accusations de corruption.

Michael R. Blood, Associated Press