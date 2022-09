Les retombées du projet de DeSantis d’envoyer des migrants à Martha’s Vineyard

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite), dépense des fonds publics depuis des mois pour envoyer des migrants dans des villes démocrates dans le but de marquer des points politiques contre les politiques frontalières de l’administration Biden. Mais après que des dizaines de migrants ont été transportés par avion vers Martha’s Vineyard la semaine dernière dans le cadre du programme de copie de la Floride, la controverse sur le programme a atteint son paroxysme.

Maintenant, la politique est contestée devant un tribunal fédéral et fait l’objet d’une enquête criminelle. Ces problèmes juridiques pourraient éventuellement arrêter les efforts du GOP pour continuer à transporter des migrants vers les bastions démocrates, bien que les républicains aient déjà réussi à attirer l’attention nationale sur la frontière et à en faire un problème à moyen terme.

Mardi, trois des 48 migrants vénézuéliens qui ont été envoyés de San Antonio à Martha’s Vineyard ont poursuivi le gouverneur de Floride Ron DeSantis et d’autres responsables de Floride au nom de leur groupe. Ils accusent DeSantis de mener “un stratagème prémédité, frauduleux et illégal… dans le seul but de faire avancer leurs intérêts personnels, financiers et politiques”.

Pendant ce temps, les autorités texanes enquêtent pour savoir si les migrants ont été victimes d’un crime. “Quelqu’un est venu de l’extérieur de l’État, s’est attaqué à ces gens, les a attirés avec des promesses d’une vie meilleure”, a déclaré le shérif Javier Salazar dans un conférence de presse lundi.

DeSantis n’indique pas qu’il va s’arrêter. Il a été rapporté mardi qu’il prévoyait d’affréter davantage de vols pour envoyer des migrants dans le Delaware, près de la maison de vacances du président Joe Biden. DeSantis a refusé de confirmer ses plans; les responsables de la Maison Blanche et du Delaware se sont préparés à l’arrivée potentielle des migrants, bien qu’ils ne soient jamais venus.

Le stratagème est une idée originale d’Abbott et celle que le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, a reproduite, mais DeSantis a fait la une des journaux ces derniers temps. C’est par sa conception. Il est actuellement enfermé dans une course compétitive pour la réélection avec son adversaire démocrate, l’ancien gouverneur de Floride Charlie Crist, et a utilisé le coup pour essayer de faire revivre la sécurité des frontières comme un problème majeur à mi-parcours. Lundi, il a publié un nouvelle annonce de campagne mettant en vedette une mère dont le fils est mort dans un accident de voiture avec un immigrant non autorisé dans une critique des politiques frontalières de Biden.

Les électeurs ne classent pas l’immigration parmi leurs principales priorités à l’échelle nationale ; il se classe derrière l’inflation, les emplois, l’économie et l’avortement en Floride. Mais si l’immigration n’est pas un problème majeur pour les Floridiens en général, c’est le problème n ° 3 pour les républicains de l’État, selon un récent sondage AARP / FabrizioWard / Impact Research. Cela suggère que DeSantis, qui se préparerait également pour une course présidentielle de 2024, cherche à cimenter ses références bellicistes en matière d’immigration et à reproduire le succès de l’ancien président Donald Trump dans la dynamisation de la base du GOP et des donateurs en faisant de l’immigration et de la sécurité des frontières un problème déterminant de sa campagne. .

Pour ce faire, cependant, il a déraciné des personnes qui disent maintenant avoir été amenées à voler dans une partie reculée du Massachusetts. Et cela peut entraîner des problèmes juridiques.

Les éventuelles conséquences juridiques

Le procès des migrants prétend qu’ils ont été essentiellement escroqués en acceptant de se rendre à Martha’s Vineyard à bord de deux vols affrétés par des responsables de la Floride. Les vols ont coûté plus de 600 000 $ en dollars des contribuables.

Ils soutiennent que DeSantis et d’autres responsables de la Floride ont comploté pour cibler les migrants dans les rues à l’extérieur d’un refuge pour migrants à San Antonio, au Texas, offrant des chèques-cadeaux McDonald’s et des séjours gratuits à l’hôtel et leur promettant un emploi, un logement, des possibilités d’éducation et d’autres formes d’assistance s’ils embarquaient sur des vols. aux autres États. Salazar a déclaré lundi qu’un migrant vénézuélien avait été payé une “frais de chien d’oiseau” pour les recruter.

Ils affirment qu’on leur a dit qu’ils allaient à Boston ou à Washington, DC, mais qu’ils ont été emmenés à Martha’s Vineyard, où ils n’ont trouvé aucune ressource de ce type, ni même de la nourriture ou de l’eau jusqu’à ce que les habitants se précipitent au secours des arrivées inattendues. Ils ont ensuite été transférés dans un abri de la base militaire de Cape Cod.

Les migrants accusent DeSantis et les autres fonctionnaires de les avoir saisis de manière déraisonnable, de violer leurs droits au quatrième amendement et de les avoir incités à monter à bord d’un avion à travers les frontières de l’État pour des motifs frauduleux, enfreignant leur droit à la liberté individuelle du 14e amendement. Ils ont demandé à un juge d’empêcher DeSantis et les autres fonctionnaires “d’inciter les immigrants à traverser les frontières de l’État par fraude et fausses déclarations” et demandent également des dommages-intérêts, bien qu’il ne soit pas clair qui pourrait être tenu de payer ces dommages.

Abbott et DeSantis ont affirmé que les migrants n’avaient jamais été induits en erreur. Au lieu de cela, DeSantis a tenté de rejeter la faute sur l’administration Biden, qui, selon lui, lors d’une conférence de presse mardi, a traité les migrants “horriblement”.

“Je pense que cela ouvre les yeux des gens sur la solution, qui est d’avoir une frontière sécurisée”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Le plus gros coup a été l’arrivée de Biden en tant que président et l’inversion de la politique de Trump.” (Notamment, Biden a laissé en place l’une des politiques frontalières déterminantes de l’ère Trump: la politique du titre 42.)

Le procès des migrants ne porte aucune accusation d’acte criminel. Les enquêteurs du Texas n’ont nommé aucun suspect dans le cadre de leur enquête, mais cette enquête pourrait conduire à des inculpations pénales. Les législateurs des États du Massachusetts, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et des groupes de défense des droits des Latinos ont également appelé à une enquête fédérale dans le stratagème pour enquêter sur un possible trafic d’êtres humains ou enlèvement. Pour l’instant, aucune enquête de ce type n’a été annoncée.

S’il s’avérait que les migrants étaient victimes d’un crime, cela pourrait faciliter leur séjour aux États-Unis. Salazar a déclaré que tous les migrants envoyés à Martha’s Vineyard avaient été libérés de la garde fédérale. Avant le vol, ils étaient tous légalement aux États-Unis tout en poursuivant leurs demandes d’asile. À cause de cela, ils pourraient plutôt devenir éligibles pour demander un «visa U», un visa humanitaire disponible pour les victimes de crimes. Ce visa leur permettrait de rester aux États-Unis pendant quatre ans avec une autorisation de travail, de demander à devenir résidents permanents après trois ans et de permettre également aux membres de leur famille de demander des visas.

Comment l’administration Biden réagit

L’administration Biden a largement esquivé les questions sur la façon dont elle entend répondre au plan de DeSantis, le présentant comme un problème concocté par les républicains à des fins politiques. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mardi aux journalistes que “le seul objectif de DeSantis, comme il l’a dit très clairement, est de créer le chaos et d’utiliser les immigrants fuyant le communisme comme des pions politiques”.

« Il s’agit de lui créer un théâtre politique. Il ne s’agit pas de trouver une solution », a-t-elle ajouté.

Mais cette controverse immédiate cache un problème plus profond, à savoir les États rouges défiant ouvertement la politique fédérale d’immigration et prenant les choses en main. Cela n’a pas que des conséquences politiques, mais aussi opérationnelles. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré en août que les efforts “unilatérales” d’Abbott et d’autres pour réprimer les passages frontaliers pourraient “faire des ravages” car ils peuvent interférer avec les objectifs d’application de la loi et créer une situation où les États-Unis ont de multiples politiques d’immigration incompatibles.

En règle générale, les démocrates n’aiment pas parler d’immigration, qui a longtemps été considérée comme le “troisième rail de la politique américaine”, et surtout pas dans les semaines précédant immédiatement une élection de mi-mandat au cours de laquelle ils sont prudemment optimistes quant à la limitation des gains républicains. . Mais se mettre la tête dans le sable sur un sujet qui divise n’est peut-être pas la meilleure défense compte tenu de la réalité actuelle à la frontière.

Le nombre de fois où les autorités ont rencontré des migrants à la frontière américano-mexicaine au cours de cet exercice a dépassé les 2 millions en août, un record historique. Ces chiffres sont dus à des niveaux record de migration en provenance de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua – ce qui représente un changement par rapport aux flux migratoires à prédominance mexicaine, guatémaltèque, hondurienne et salvadorienne qui étaient typiques avant la pandémie.

Ces chiffres sont gonflés puisque de nombreux migrants ont été surpris en train d’essayer de traverser la frontière à plusieurs reprises à la suite d’une politique pandémique de l’ère Trump connue sous le nom de Titre 42, qui a supprimé toutes les conséquences juridiques négatives potentielles de le faire.

Cette politique permet au gouvernement fédéral d’interdire aux non-ressortissants d’entrer aux États-Unis “dans l’intérêt de la santé publique”. Trump a fait valoir que cela avait aidé à réduire la propagation de Covid-19. Biden a choisi de maintenir le titre 42 en place pour le moment et l’a utilisé pour expulser plus d’un million de migrants au cours de cet exercice, bien qu’il ait récemment déclaré la fin de la pandémie et que de nombreux professionnels de la santé disent que la politique ne fait rien pour protéger la santé publique.

Une partie de la dépendance de l’administration Biden à l’égard de la politique de l’ère Trump découle du fait qu’elle permet au gouvernement fédéral d’expulser rapidement et facilement les migrants ; c’est une manière d’éviter le formidable défi opérationnel et humanitaire que représente l’immigration.

Biden soutient qu’il a proposé une solution; Jean-Pierre a noté mardi que Biden avait présenté un projet de loi complet sur la réforme de l’immigration, mais la réalité est que les démocrates n’ont pas les chiffres dont ils ont besoin pour l’adopter au Sénat. Cela signifie que toute action que Biden veut entreprendre devrait passer par le pouvoir exécutif – et d’une manière qui ne causera pas de retour politique pour les démocrates et qui ne sera pas limitée par les tribunaux, qui se sont opposés à plusieurs reprises à son efforts pour faire reculer les politiques de l’ère Trump et établir de nouvelles priorités en matière d’application de la loi sur l’immigration.

C’est une tâche ardue, et l’administration semble avoir été incapable de comprendre. Et cela – plus l’inquiétude des électeurs pour d’autres questions – a laissé un vide dans lequel les gouverneurs du GOP ont utilisé des migrants pour attiser leur base.