Les retombées du prince Harry et de Meghan Markle ‘Spare’ menacent l’avenir d’Hollywood: experts

Les mémoires explosives du prince Harry “Spare” pourraient-elles nuire aux chances du duc et de la duchesse de Sussex d’être un couple puissant en Californie? Plusieurs experts royaux le pensent.

L’homme de 38 ans, qui vit dans la ville côtière de Montecito avec sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants, a distribué un autre révélateur, qui est sorti en librairie le 10 janvier. Il s’est vendu à 1,43 million d’exemplaires lors de sa première journée sur vente au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps, a partagé Guinness World Records.

Mais pas si vite sur le champagne qui éclate, a averti un expert royal. Kinsey Schofield, qui est l’hôte du podcast To Di For Daily, a déclaré à Fox News Digital que les membres du cercle du couple à Hollywood pourraient se méfier de ce qu’ils révèlent de peur que le couple ne s’exprime publiquement une fois de plus.

“Je pense que ‘Spare’ et le [recent] Le documentaire de Netflix finira par nuire aux relations de Harry et Meghan avec l’élite hollywoodienne”, a déclaré Schofield.

LE PRINCE HARRY CHOQUE LE PUBLIC AVEC PLUS DE 15 RÉFÉRENCES À SES PARTIES PRIVÉES DANS BOMBSHELL MEMOIR

“Est-ce que Beyoncé, extrêmement privée, a autorisé Meg à lire un SMS qu’elle a envoyé textuellement à la duchesse à des millions d’abonnés Netflix ?” elle a partagé. “J’en doute fortement. Courteney Cox s’attendait-elle un jour à être appelée pour des” chocolats aux champignons magiques “dans” Spare? Gayle King aime-t-elle être grillée par Internet quand Harry dit à ITV qu’il n’y a pas de raciste royal après que Gayle soit apparue à la télévision du matin affirmant que ses amis, le duc et la duchesse de Sussex, avaient des reçus ? Ils mettent les gens dans des situations inconfortables.

“Bien qu’avoir Tyler Perry et Oprah dans votre coin soit d’une grande aide, je pense que la plupart des gens ne veulent pas choisir un camp et préféreraient éviter le drame”, a ajouté Schofield.

“Spare” expose des détails profondément personnels sur Harry et la famille royale britannique. Le prince a fait des allégations accablantes d’une relation toxique entre la monarchie et la presse, décrivant comment les membres de la famille divulgueraient des informations peu flatteuses sur les autres membres en échange d’une couverture positive d’eux-mêmes. Il a spécifiquement distingué l’épouse du roi Charles III, Camilla, l’accusant de nourrir des conversations privées avec les médias alors qu’elle cherchait à réhabiliter son image après sa liaison de longue date avec son père.

L’histoire de Harry est dominée par sa rivalité avec son frère aîné, le prince William, héritier du trône britannique, et la mort de leur mère, la princesse Diana, en 1997. Harry, qui avait 12 ans à l’époque, a décrit comment le prince Charles de l’époque a annoncé la nouvelle de l’accident de sa mère mais n’a pas embrassé son fils. Harry a ajouté que lui et William avaient “supplié” leur père de ne pas épouser Camilla, craignant qu’elle ne devienne une “méchante belle-mère”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les nombreuses affirmations du livre de Harry ont fait la une des journaux sans arrêt. Harry a allégué que lors d’une dispute en 2019, William avait qualifié Markle de “difficile” et “grossier”, puis l’avait attrapé par le col et l’avait renversé. Harry a dit qu’il avait subi des coupures et des ecchymoses en atterrissant sur un bol pour chien. Harry a également allégué que William et sa désormais épouse Kate Middleton “avaient hurlé de rire” lorsqu’il portait notoirement un uniforme nazi à une fête costumée.

Les responsables du palais de Buckingham ont refusé de commenter les allégations faites dans le livre de Harry. Un porte-parole du roi n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente le prince et la princesse de Galles, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’avait pas de commentaire. Les alliés de la famille royale ont repoussé les affirmations de Harry, en grande partie de manière anonyme.

L’auteur royal Christopher Andersen a déclaré à Fox News Digital que malgré le contrecoup que “Spare” a reçu des défenseurs de la monarchie, on ne peut nier son attrait. Et il croit que les offres de continuer à tout dire continueront d’arriver.

“‘Spare’ est inébranlable dans sa description de la relation entre William et Harry – un lien d’amour-haine tendu que je décris dans mes livres ‘Brothers and Wives’ et ‘The King’ – et dépeint la reine Camilla comme rien de moins qu’un ‘méchant’ qui a laissé ‘des corps dans les rues'”, a-t-il expliqué. “En même temps, il est intéressant de voir comment les tabloïds britanniques sont vraiment passés à l’attaque. Beaucoup de gens en ont peut-être marre d’écouter Harry et Meghan pleurnicher, bien sûr. cordes est un non-sens complet.”

LE PRINCE HARRY DIT 400 PAGES COUPÉES DU LIVRE « DE RECHANGE » PARCE QUE WILLIAM, CHARLES NE LE PARDONNERA JAMAIS

“Peu importe ce que vous pensez d’eux, ils restent un objet de fascination durable aux États-Unis et au Royaume-Uni – leurs cotes d’écoute et leurs ventes de livres en sont la preuve indéniable”, a poursuivi Andersen. “Les Sussex restent très populaires de ce côté-ci de l’Atlantique. Les offres lucratives continueront d’arriver, tout comme les invitations. Plus que jamais, Harry et Meghan sont au sommet du tas de célébrités américaines.”

“Spare” est la dernière d’une série de déclarations publiques du duc et de la duchesse de Sussex depuis qu’ils ont quitté la vie royale en 2020. À l’époque, ils ont cité ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias et un manque de soutien de le palais.

Après leur sortie, le couple s’est assis avec Oprah Winfrey pour une interview qui a été vue par 50 millions de personnes dans le monde. Le duc et la duchesse de Sussex se sont à nouveau exprimés dans un documentaire Netflix en six parties publié le mois dernier.

Pour promouvoir le livre, Harry est apparu sur ITV, CBS “60 Minutes”, “Good Morning America” ​​et “The Late Show with Stephen Colbert”. Certains s’étaient demandé si le duc et la duchesse de Sussex feraient une apparition au BAFTA Tea Party à Los Angeles. William, 40 ans, est président de BAFTA depuis 2010.

MEGHAN MARKLE, LE TAILLEUR ROYAL DE KATE MIDDLETON S’EXPRIME SUR LES FALLOUTS AU MILIEU DE LA SORTIE “SPAR” DU PRINCE HARRY

“Nous confirmons que leur présence n’a catégoriquement pas été discutée”, a précisé un porte-parole de BAFTA à Fox News Digital. “Le BAFTA Tea Party à Los Angeles est destiné à ceux qui participent à la saison des récompenses cinématographiques de cette année, donc les candidats et les nominés aux récompenses cinématographiques.”

Andersen a déclaré que s’il y avait une invitation dont le duc et la duchesse de Sussex devraient s’inquiéter, c’est celle du couronnement de Charles en mai.

“Nous savons déjà qu’ils n’auront aucun rôle cérémoniel officiel à jouer”, a-t-il déclaré. “Donc, même s’ils reçoivent une invitation à contrecœur, Harry et Meghan peuvent penser que cela ne vaut tout simplement pas la peine de se rendre à Londres simplement pour être mis de côté comme ils l’étaient essentiellement lors des funérailles de la reine Elizabeth II. Harry a passé sa vie dans l’ombre de son frère – il a toujours porte de profondes cicatrices émotionnelles d’avoir été jeté dans le rôle de “la réserve”, et il a écrit à ce sujet de manière émouvante dans son livre. Pourquoi se soumettrait-il lui-même et sa famille à plus d’humiliation ?”

La volonté de Harry d’aérer le linge sale des Windsors des deux côtés de l’Atlantique continue de stimuler les ventes. Cependant, certains experts royaux sont catégoriques sur le fait que le duc et la duchesse de Sussex devront trouver de nouvelles façons de rester pertinents en Californie. La commentatrice royale Hilary Fordwich a rappelé à Fox News Digital qu’à la suite de l’interview du couple avec Winfrey en 2021, Michelle Obama a déclaré à Access Hollywood : “J’espère que, quand je pense à ce qu’ils traversent, je pense à l’importance de la famille et je priez simplement pour qu’il y ait du pardon et qu’il y ait de la clarté, de l’amour et de la résolution à un moment donné. Parce qu’il n’y a rien de plus important que la famille.

LE PRINCE HARRY SLAMS LA PRESSE BRITANNIQUE, ‘SALACIOUS HEADLINES’ SUR ‘THE LATE SHOW’, AFFIRME QUE SES MOTS ONT ÉTÉ TOURNÉS

“Les Américains, avec une absence de royauté sur leurs côtes, sont réputés pour chérir la famille”, a expliqué Fordwich. “Les Britanniques apprécient aussi la famille et certainement la récente effusion de feu la reine Elizabeth II a démontré l’amour pour la famille royale. En Amérique, il fut un temps où la famille des immigrants récents était l’une des rares choses qu’ils avaient. La famille est donc particulièrement précieuse. .”

Alors, est-ce que déterrer de vieux squelettes pour une avance de 20 millions de dollars en valait la peine ? Fordwich ne le croit pas.

“Peut-être que les sentiments de Michelle Obama concernant la rupture brutale de Harry et Meghan avec la famille royale en disent long sur les sentiments de nombreux Américains”, a-t-elle partagé. “A-listers ou non, une autre question est, est-ce que quelqu’un voudrait qu’un membre de la famille divulgue publiquement des détails intimes, comme dans” Spare “, concernant sa propre famille?”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.