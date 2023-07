Les retombées des incendies de forêt sont un rappel puissant pour continuer à lutter contre le changement climatique – Shaw Local

Le nord de l’Illinois a obtenu le mois dernier une distinction troublante quoique temporaire : la pire qualité de l’air au monde parmi les grandes villes.

Les responsables de l’environnement de l’État ont émis une alerte à la qualité de l’air le 27 juin avec des niveaux « très malsains » et l’ont prolongée jusqu’au 29 juin. Les habitants de la région ont été invités à éviter l’extérieur, un avertissement avec une urgence supplémentaire pour les personnes souffrant d’asthme ou d’autres problèmes respiratoires.

Pendant ce temps, une brume épaisse planait sur la région et certains habitants se sont plaints d’une odeur de fumée.

Ces effets, et les menaces pour la santé qu’ils posaient, provenaient du Nord. Les feux de forêt – 480 d’entre eux à midi le 5 juillet, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada – font rage à travers le Canada. Plus de 200 ont été classés comme «hors de contrôle».

Et les experts prédisent que le danger se poursuivra à l’automne.

Un certain nombre de facteurs ont conduit à cette catastrophe, mais les experts affirment que le changement climatique a joué un rôle.

Des températures plus chaudes que d’habitude et la sécheresse se sont combinées pour faire des incendies de forêt, courants dans certaines régions du Canada, une menace beaucoup plus grande. Ajoutez à cela les coups de foudre, plus fréquents avec le réchauffement climatique, et nous devons nous demander : est-ce un signe avant-coureur de ce qui est à venir ?

Les incendies de forêt et les menaces sanitaires qui traversent la frontière pourraient-ils être un signal d’alarme ?

Ils devraient être.

Et ils devraient susciter une autre question importante : que fais-je pour lutter contre le changement climatique – en tant qu’individu et en tant que membre d’une communauté plus large ?

À présent, nous connaissons tous le mantra environnemental allitératif : réduire, réutiliser, recycler. Mais avec quel sérieux le suivons-nous ?

Apportons-nous les petits changements nécessaires pour aider à réduire le changement climatique, notamment en limitant le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique ? Réduisons-nous la conduite lorsque la marche, le vélo ou les transports en commun sont des options viables ? Tenons-nous compte de l’impact sur le changement climatique lorsque nous achetons une nouvelle voiture, faisons l’épicerie ou transformons nos maisons ? Faisons-nous de même lorsque nous choisissons nos ampoules, réglons nos thermostats et plantons nos jardins ?

Si vous n’avez pas fait ce genre de choses, regardez à l’extérieur et promettez-vous de faire mieux. Si c’est le cas, envisagez d’autres façons d’en faire plus et d’en utiliser moins.

Et il est important d’aller au-delà de ce que chacun fait chez soi. Nos villes, notre État et notre nation doivent prendre la menace au sérieux. Nous devons tendre la main et apprendre comment ils convertissent leurs préoccupations en action – et comment nous pourrions les aider dans cette mission critique.

Notre détermination à faire mieux pour notre planète devrait persister longtemps après l’extinction du dernier incendie.

– Le Daily Herald

https://www.dailyherald.com/discuss/20230629/daily-herald-opinion-wildfire-fallout-a-potent-reminder-to-continue-fight-against-climate-change