Les retombées de la recherche de l’UTHSC prennent de l’ampleur grâce aux subventions nationales aux entreprises

Des subventions totalisant plus d’un million de dollars contribueront à faire progresser le développement de nouveaux médicaments par les équipes dirigées par l’UTHSC.

Une récente série de récompenses met en lumière les progrès réalisés par les chercheurs de l’UTHSC pour traduire leurs découvertes en solutions novatrices pour la santé et le bien-être humains.

Trois titulaires de licence, deux spin-offs fondées par des chercheurs de l’UTHSC et un partenaire de longue date, ont reçu un financement des programmes très compétitifs Small Business Innovation Research (SBIR) et Small Business Technology Transfer (STTR). Ces programmes nationaux comblent le fossé entre les sciences fondamentales réalisées dans des instituts de recherche à but non lucratif et la commercialisation des innovations qui en résultent. Chaque prix financera les travaux effectués par les équipes de recherche dirigées par l’UTHSC pour faire avancer le développement de nouveaux médicaments.

Les entreprises et les récompenses sont :

Oncternal Therapeutics, Inc. a reçu une récompense SBIR de 1,8 million de dollars, dont 350 000 dollars sont réservés au développement préclinique d’une molécule développée au Collège de pharmacie et au Collège de médecine de l’UTHSC pour traiter la maladie de Kennedy, une maladie neurodégénérative progressive rare causée par un androgène anormal. protéine réceptrice. L’équipe de recherche comprend Ramesh Narayanan, PhD, professeur et doyen par intérim de la recherche à la Faculté de médecine ; et Duane Miller, PhD, professeur émérite au Collège de pharmacie.

Oak Ridge Therapeutic Discovery (ORRxD), LLC, a reçu un prix STTR de phase 1 de 249 658 $ pour optimiser les petites molécules afin de traiter l’ostéoporose liée à l’âge et inutilisée. Le composé, développé dans le cadre d’une collaboration multicampus entre l’UTHSC et l’Université du Tennessee à Knoxville, inhibe l’adipogenèse (formation de cellules graisseuses à partir de cellules souches) in vitroet stimule la formation osseuse médiée par les ostéoblastes tout en inhibant l’accumulation de graisse dans la moelle osseuse in vivo. Le financement soutiendra une étude visant à réduire les risques liés à ces nouveaux mécanomimétiques chimiques. L’équipe de recherche comprend Darryl Quarles, MD, professeur, et Zhousheng Xiao, PhD, professeur agrégé, tous deux à la Faculté de médecine ; Wei Li, PhD, professeur distingué de sciences pharmaceutiques et directeur du Drug Discovery Center du College of Pharmacy ; et Jeremy Smith, PhD, professeur à l’UT Knoxville et directeur du Centre de biophysique moléculaire UT/Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

SEAK Therapeutics, LLC, a reçu un STTR de phase 1 de 429 932 $ pour faire progresser les études précliniques du composé JW-65 (un inhibiteur sélectif des canaux ioniques TRPC3) pour le traitement des convulsions et de l’épilepsie. Ce composé breveté, qui présente des profils de stabilité métabolique et de sécurité cliniquement prometteurs, a été développé au College of Pharmacy. Il a une bonne pénétration et rétention cérébrale, se lie directement à TRPC3 et montre une efficacité prometteuse dans plusieurs modèles de crises aiguës. Le financement soutiendra des études précliniques visant à réduire complètement les risques du JW-65 en tant que candidat clinique potentiellement viable pour le traitement ciblé de l’épilepsie. L’équipe de recherche comprend le Dr Wei Li ainsi que Jianxiong Jiang, PhD, professeur agrégé, et Zhongzhi Wu, PhD, professeur agrégé, tous deux au Collège de pharmacie.

« L’impact de ces récompenses par rapport à leur montant réel est énorme », a déclaré Todd Ponzio, PhD, vice-président de l’UT Research Foundation, qui est le gardien de toute la propriété intellectuelle provenant de l’UTHSC et des institutions du système UT. «Les SBIR et STTR fournissent une validation sociale essentielle à la construction d’un CV d’entreprise. Ces prix montrent que la science, la recherche et les individus ont été examinés par un groupe de pairs chercheurs et universitaires et jugés comme ayant un potentiel énorme. L’obtention d’un SBIR ou d’un STTR témoigne de la durabilité d’une entreprise et contribue à établir une crédibilité à montrer aux autres bailleurs de fonds.

« Nous sommes ravis de voir ces récompenses car cela signifie que la recherche issue de l’UTHSC sera d’autant plus proche de devenir de véritables produits pour aider les patients », a déclaré James Parrett, PharmD, JD, avocat de l’UT Research Foundation. « Les produits constituent la meilleure mesure de l’impact réel de la recherche, et ces prix SBIR et STTR constituent un énorme pas en avant vers cette ligne d’arrivée. »

Au-delà de l’amélioration de la réputation des entreprises individuelles qu’ils soutiennent, ces investissements fédéraux renforcent le bilan déjà phénoménal établi par les chercheurs du College of Pharmacy. Le portefeuille de recherche financé du Dr Li et du Dr Miller a contribué à propulser l’UTHSC College of Pharmacy au 6e rang du pays en matière de financement des National Institutes of Health, et à ce qui pourrait être l’atout le plus prestigieux du système UT. , a déclaré le Dr Ponzio.

