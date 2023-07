Les retombées de la décision américaine sur les armes à sous-munitions mettent à rude épreuve l’unité de l’OTAN au sujet de l’Ukraine

Les dirigeants de l’OTAN se sont réunis mardi dans la capitale lituanienne après avoir passé les jours qui ont précédé leur sommet annuel à éliminer au bulldozer certaines des questions les plus controversées et les plus controversées, notamment les dépenses de défense et l’adhésion proposée de la Suède à l’alliance militaire.

Cependant, l’inquiétude suscitée par la décision des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine est un nouveau défi à l’unité alliée.

Garder tout le monde sur la même page était une préoccupation du premier ministre Justin Trudeau dans ses remarques avant le rassemblement à Vilnius.

« Ce sommet de l’OTAN sera l’occasion pour nous tous de nous rassembler pour démontrer notre solidarité et notre conviction que continuer à se mobiliser et à se tenir ensemble est la voie vers un monde plus pacifique », a déclaré Trudeau lundi en annonçant une augmentation de l’effectif militaire canadien. engagement en Europe de l’Est.

Pendant qu’il parlait, les dirigeants de la Turquie et de la Suède ont martelé leurs divergences sur l’admission bloquée du pays nordique. Ankara, à la veille de la réunion, a abandonné son opposition, ouvrant la voie à l’éventuelle inclusion de Stockholm en tant que 32e membre de l’OTAN.

« Ce sommet est déjà historique avant même d’avoir commencé », a déclaré mardi matin Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’alliance.

Regardez : le patron de l’OTAN interrogé sur l’absence de calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine :

Le patron de l’OTAN interrogé sur l’absence de calendrier pour l’adhésion de l’Ukraine Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qualifie le plan pour l’Ukraine de « paquet substantiel » qui aide le pays à se rapprocher de l’OTAN, alors même que le président Volodymyr Zelenskyy critique l’absence de calendrier d’adhésion.

Le refus de la Turquie pendant un an de donner son consentement à la candidature de la Suède a été un irritant majeur et un frein à l’unité alliée. L’accord, négocié lundi soir, est un coup de pouce pour l’alliance.

En saluant officiellement le président américain Joe Biden mardi, Stoltenberg a également vanté la façon dont les pays se sont mis d’accord sur une nouvelle formule de financement de la défense qui verra le niveau minimum fixé à 2% du produit intérieur brut d’un pays.

On a demandé à Biden la semaine dernière pourquoi les États-Unis prévoyaient de livrer des armes à sous-munitions à l’Ukraine – des munitions qui peuvent être larguées depuis les airs ou tirées depuis des obusiers, répandant de petites bombes sur une vaste zone.

« Ils sont à court de munitions », a déclaré le président américain, faisant référence à la pénurie d’obus d’artillerie de gros calibre en Ukraine et parmi les pays alliés qui les fournissent.

Trudeau serre la main du président turc Recep Tayyip Erdogan lors du sommet mardi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les armes à sous-munitions sont interdites en vertu du droit international, dans un traité ratifié il y a près de 13 ans. En février 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, 123 États au total, dont le Canada, avaient adhéré à la convention.

Parmi les nations non signataires : les États-Unis, la Russie et l’Ukraine.

La décision américaine de fournir les munitions, qui sont largement considérées comme tuant et blessant sans discrimination des civils, présente un nouveau dilemme urgent pour les alliés qui tentent de rester unis derrière l’Ukraine.

« Le Canada a été l’un des pays qui ont été les premiers à interdire les armes à sous-munitions dans le monde », a déclaré Trudeau. « Et nous continuerons à défendre très fermement qu’ils ne doivent pas être utilisés. »

Trudeau n’a pas précisé ce qu’il dirait à Biden ou au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, arrivé mardi soir à Vilnius.

Regardez : La décision américaine sur les armes à sous-munitions n’aura pas d’incidence sur l’aide canadienne à l’Ukraine, déclare Joly :

La décision américaine sur les armes à sous-munitions n’aura pas d’incidence sur l’aide canadienne à l’Ukraine (Joly) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada « continuera de soutenir les Ukrainiens dans leur combat » contre la Russie, même si le pays reçoit des armes à sous-munitions, auxquelles le Canada s’oppose depuis longtemps.

Les signataires du traité sont tenus de décourager l’utilisation des armes à sous-munitions jusqu’à et « y compris l’imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite » en vertu de la convention.

Cela signifie que le Canada et ses alliés pourraient être tenus de sanctionner l’Ukraine si les armes sont utilisées. Le gouvernement libéral a déjà condamné l’utilisation par la Russie des munitions lors de l’invasion à grande échelle, qui a commencé le 24 février 2022.

La question de savoir si les pays devraient aller plus loin et peut-être limiter leurs propres exportations d’armes vers l’Ukraine est un nouveau sujet de débat.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ne dirait pas précisément ce que le Canada fera si des armes à sous-munitions sont utilisées.

« Nous croyons en nos obligations internationales en ce qui concerne les armes à sous-munitions, puis les mines et nous les respectons », a déclaré Joly aux journalistes en marge du sommet mardi.

« Alors bien sûr, nous ne sommes pas d’accord avec la position américaine. Et nous l’avons mentionné aux responsables américains. En attendant, je pense que ce sur quoi l’alliance doit se concentrer, c’est vraiment l’expansion de la capacité industrielle de défense, parce que nous sommes dans ce position en ce moment. »

Trudeau pose avec d’autres dirigeants et chefs de gouvernement pour une photo de famille lors du sommet mardi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Des groupes de désarmement et de défense des droits de l’homme ont exprimé leur indignation face à la décision américaine.

« La décision de l’administration Biden de transférer des armes à sous-munitions contribuera aux terribles pertes subies par les civils ukrainiens à la fois immédiatement et pour les années à venir. L’utilisation par la Russie et l’Ukraine d’armes à sous-munitions s’ajoute à la contamination déjà massive de l’Ukraine par des restes explosifs et des mines terrestres », a déclaré Paul Hannon de la Cluster Munition Coalition a déclaré dans un communiqué après l’annonce de la semaine dernière.

Le colonel à la retraite des Marines américains Mark Cancian a déclaré à Reuters que les alliés vont devoir concilier leurs appels à Washington pour qu’il fasse plus pour aider l’Ukraine avec son aversion pour ce type d’armes.

« Les stocks américains d’autres munitions sont déjà très bas », a déclaré Cancian.

« Nous avons donné à peu près autant que nous le pouvions. Il n’y a donc vraiment pas d’alternative là-bas maintenant. Mais l’autre est que ces munitions sont tout simplement très efficaces, beaucoup plus efficaces que l’artillerie ordinaire contre certains types de cibles. Et maintenant que l’offensive ukrainienne ne se déroule pas aussi bien que les gens l’avaient espéré, ils ont besoin d’un coup de pouce, et cela pourrait donner ce coup de pouce. »