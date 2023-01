Les retombées de Berhalter-Reyna “tristes à voir”

L’ancien entraîneur des États-Unis, Jurgen Klinsmann, a déclaré que les retombées de la dispute publique entre l’entraîneur Gregg Berhalter et la famille de la jeune star Gio Reyna n’étaient “évidemment pas bonnes” pour le football américain.

Klinsmann, qui a entraîné l’équipe nationale masculine de 2011 à 2016, a déclaré mercredi qu’il estimait que les problèmes entre Berhalter et Reyna avaient peut-être joué un rôle dans la performance de l’équipe à la Coupe du monde au Qatar. Les États-Unis sont sortis de la phase de groupes avant d’être éliminés avec une défaite 3-1 contre les Pays-Bas en huitièmes de finale.

“Ils ont bien fait”, a déclaré Klinsmann lors d’un appel en ligne avec des journalistes. “Mais ils n’étaient pas capables d’intensifier les choses et de faire bouger les choses.”

Berhalter a utilisé Reyna pendant seulement 53 minutes lors du tournoi. L’entraîneur américain a déclaré sur un forum le 6 décembre qu’il avait failli renvoyer un joueur à la maison par manque d’effort, des propos qui concernaient clairement Reyna, le fils de l’ancien capitaine américain Claudio Reyna.

La famille Reyna a répondu en informant la Fédération américaine de football que Berhalter avait donné un coup de pied en 1991 à la femme qui deviendrait plus tard sa femme, incitant la fédération à mandater un cabinet d’avocats extérieur pour une enquête. Il procédait également à un examen du personnel sur le rendement de l’équipe au cours du cycle de quatre ans.

Giovanni Reyna, qui joue pour l’équipe allemande du Borussia Dortmund, a déclaré qu’il était “dévasté” avant le tournoi lorsque Berhalter lui a dit que son rôle au Qatar serait très limité.

“Je reconnais pleinement que j’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi et affecter mon entraînement et mon comportement pendant quelques jours”, a déclaré Reyna. “Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers et de mon entraîneur pour cela, et on m’a dit que j’étais pardonné.”

Klinsmann a déclaré que les histoires qui ont émergé après la Coupe du monde étaient “tristes à voir” parce que l’équipe avait eu besoin d’une concentration totale “pour faire bouger les choses”. [but] ce n’était pas le cas. Il y avait des problèmes, il y avait des problèmes, et ils n’ont pas été en mesure de résoudre ces problèmes pendant le tournoi.”

Klinsmann a déclaré que l’équipe masculine américaine devrait viser les demi-finales du plus grand tournoi de football.

“C’est le rêve. C’est l’objectif. Et je pense que c’est là où nous en sommes encore un peu loin”, a déclaré Klinsmann, qui a remporté la Coupe du monde en tant que joueur avec l’Allemagne en 1990. Il a ensuite entraîné l’Allemagne au troisième rang. place à la Coupe du monde 2006.

Klinsmann a déclaré que les États-Unis avaient besoin de Reyna, 20 ans, “un joueur incroyable et talentueux qui a déjà montré à un très, très jeune âge de sa carrière ou à une étape de sa carrière qu’il pouvait faire la différence”.

L’ancien entraîneur a également qualifié les États-Unis d’accueil de la Coupe du monde 2026 avec le Mexique et le Canada de “cadeau de Dieu”, et a déclaré que la Fédération américaine de football devait “régler les choses” dans les prochains mois.

“Vous voulez avoir une équipe là-bas qui est capable de se rendre très loin dans le tournoi”, a déclaré Klinsmann. “Et Giovanni Reyna fera certainement partie de cette équipe.”