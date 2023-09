Les retards judiciaires donnent lieu à une table rase pour un homme de Kelowna accusé d’agression

Un homme de Kelowna qui sera jugé pour voies de fait, découlant d’une situation apparente de violence conjugale, n’aura pas de casier judiciaire après que les accusations portées contre lui ont été suspendues en raison de « retards déraisonnables ».

Jeffrey Maclean a été accusé de deux infractions après un incident impliquant des allégations de violence conjugale survenu le 27 novembre 2021.

Maclean a été arrêté la nuit de l’incident et accusé de voies de fait causant des lésions corporelles et d’avoir résisté ou entravé un agent de la paix.

Son procès devait commencer le 28 août 2023, soit environ 21 mois après le jour de son arrestation.

Cependant, le 17 août, une semaine avant le début du procès, Maclean a déposé une requête au tribunal. Il a déclaré que le temps qu’il avait fallu pour porter son affaire devant le tribunal et parvenir à une conclusion était déraisonnable.

Il a soutenu que, puisque le début du procès dépasse ce qui est considéré comme la limite supérieure de temps appropriée pour la conclusion des procès, il devrait être suspendu. Dans ce qu’on appelle souvent l’arrêt Jordan, la Cour suprême du Canada a mis en place une règle pour décider combien de temps est trop long pour un procès criminel et devant la cour provinciale, ce délai est de 18 mois.

La Charte canadienne des droits et libertés stipule également que « toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ».

Pour que les accusations soient suspendues, les retards doivent avoir été causés par la Couronne et non par la défense.

Le juge a donné raison à Maclean, affirmant que si la Couronne n’avait « pas manqué à ses obligations de divulgation », le procès se serait probablement terminé dans le délai de 18 mois.

Les deux accusations portées contre Maclean ont été suspendues judiciairement, ce qui signifie qu’elles ne seront peut-être jamais réexaminées.

