Les retards du gouvernement de l’Alberta dans la vaccination contre la COVID-19 et la grippe coûtent des vies

Contenu de l’article

« Chaque jour de retard dans la vaccination risque d’entraîner davantage d’infections, d’hospitalisations et de décès chez les Albertains. Une fois de plus, les professionnels de la santé et un système de santé sous-financé seront mis à rude épreuve en raison de l’incapacité à prendre la prévention au sérieux », peut-on lire dans le communiqué.

Au cours de la troisième semaine d’octobre 2022 et 2023, les chiffres de la COVID et de la grippe ont commencé à augmenter et, selon l’association, cela se reproduira probablement à mesure que de plus en plus de personnes déplacent leurs activités à l’intérieur, où la transmission est plus susceptible de se produire.

Du 27 août 2023 au 24 août 2024, la province a enregistré 732 Albertains décédés des suites de la COVID-19, contre 973 au cours de la saison 2023.

La majorité des décès, soit 453, concernaient des personnes âgées de 80 ans et plus, mais comprenaient également quatre enfants de moins de 10 ans.

La COVID a été la cause la plus fréquente d’éclosion dans la province avec 1 325 cas, contre 149 cas de grippe.

En 2022, l’année la plus récente pour laquelle les données sont disponibles, la COVID-19 était la quatrième cause de décès dans la province, derrière la démence, les maladies cardiaques et « d’autres causes mal définies et inconnues », et devant plusieurs formes de cancer, les intoxications médicamenteuses et les crises cardiaques.