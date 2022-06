Les retards de passeport risquent de saper notre confiance dans le gouvernement

Bien que le gouvernement ait prévu que l’assouplissement des restrictions de voyage entraînerait de longues attentes et des retards dans la délivrance des passeports, il a négligé d’agir en conséquence. Ce manque d’attention à la prestation de services risque de saper la confiance globale dans le gouvernement.

Une partie de la raison de l’incapacité du gouvernement à augmenter la capacité pour la demande refoulée après la pandémie est la complexité des rôles interministériels. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a la responsabilité globale des politiques et des programmes; Service Canada est responsable du traitement et de la prestation des services; et Affaires mondiales Canada est responsable de la livraison internationale, à la suite du transfert en 2013 du programme de passeport d’Affaires mondiales à IRCC.

Service Canada a évolué, passant d’une fonction d’agent réceptionnaire limitée (vérification des demandes de passeport à un certain nombre d’emplacements) à la responsabilité de tous les bureaux des passeports en personne et des centres de traitement des passeports.

À mesure que les responsabilités de Service Canada augmentaient, les problèmes de coordination et de responsabilisation devenaient plus apparents. L’évaluation de 2020 du programme de passeport d’IRCC a identifié la nécessité « d’examiner et de clarifier les responsabilités et les responsabilités ministérielles pour le programme de passeport, ainsi que de reconfirmer les pouvoirs décisionnels et les processus de gouvernance pour soutenir efficacement la gestion et la prestation du programme ». Compte tenu de la pandémie, il est peu probable que cette recommandation et d’autres aient été pleinement mises en œuvre.

Ainsi, alors qu’IRCC, dans son plan ministériel 2022-2023, prévoyait une augmentation de la demande de passeports à mesure que les restrictions de voyage étaient assouplies et que les Canadiens reprenaient leurs voyages – “Les prévisions prévoient qu’une reprise de la demande pré-COVID-19 commencera au printemps 2022” – cette analyse était auquel Service Canada n’a pas donné suite, ce qui a entraîné les retards que nous constatons aujourd’hui.

L’analyse par d’autres confirme que même si la demande a considérablement augmenté, elle ne représente qu’environ 55 % de la demande avant la pandémie, ce qui souligne à quel point Service Canada n’a pas fourni de service en temps opportun.

Parmi les autres conséquences de ces imputabilités et responsabilités peu claires, ainsi que de la faiblesse de la gestion, mentionnons l’absence de données de passeport régulièrement publiées sur le site Web du portail du gouvernement ouvert (également signalée dans l’évaluation d’IRCC de 2020) et le fait que le dernier rapport annuel de Passeport Canada date du 2017-18. Les plans ministériels d’IRCC et d’Emploi et Développement social Canada contiennent peu de détails sur le programme de passeport.

Bien que l’attention ait naturellement été portée sur Service Canada en tant que visage public des retards, il faut accorder plus d’attention à IRCC pour avoir omis d’exercer une surveillance des politiques et des programmes pour les passeports. Malheureusement, cela ajoute aux défaillances de la gestion d’IRCC, comme en témoignent les importants arriérés en matière d’immigration temporaire et permanente, ainsi que de citoyenneté.

Ces problèmes à court terme jettent un doute sur la capacité d’IRCC et de Service Canada à réaliser les initiatives actuelles de modernisation des passeports, en particulier une nouvelle plateforme de délivrance des passeports pour remplacer l’infrastructure informatique et les applications en ligne actuelles. La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a lancé un objectif à plus long terme consistant à délivrer « des passeports aux personnes qui obtiennent leur citoyenneté ». Il s’agit d’une amélioration significative et attendue depuis longtemps, mais hautement improbable compte tenu de la complexité de la relation IRCC/Service Canada.

Les retards de passeport ne sont pas les seuls problèmes de mise en œuvre du gouvernement auxquels sont confrontés les Canadiens. Les douanes aéroportuaires et les délais de contrôle sont un élément connexe qui a un impact sur les Canadiens qui souhaitent voyager à nouveau, que ce soit pour voir des êtres chers ou pour découvrir le monde.

Malgré le succès des mesures financières en cas de pandémie et des efforts de vaccination, ces divers retards ajoutent au sentiment général que le gouvernement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses responsabilités essentielles.

Cela risque de saper davantage la confiance dans le gouvernement et les institutions publiques. Le gouvernement doit se concentrer autant sur les aspects de prestation et de mise en œuvre des services que sur l’élaboration de politiques et de programmes.

