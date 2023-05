Les retards de paie pousseraient la plupart des Canadiens à quitter leur emploi : sondage

Jusqu’à 94 % des Canadiens chercheraient un nouvel emploi s’ils subissaient des retards de paie réguliers et 91 % chercheraient un nouvel emploi si leur salaire était régulièrement inexact, selon un nouveau sondage mené par Angus Reid pour l’Institut national de la paie.

La recherche avertit que si les employés constatent que leur paie est régulièrement modifiée, perturbée ou compromise, les conséquences seront plus importantes pour les organisations.

Parmi les personnes interrogées, 64 % ont déclaré qu’elles feraient moins confiance à leur employeur, 59 % avertiraient les autres de ne pas rejoindre l’entreprise et 51 % s’inquiéteraient de la valeur que leur employeur leur accorde.

La recherche a révélé que 38 % des répondants qui ont subi des erreurs ou des retards de paie estimaient qu’ils n’étaient pas en mesure de gérer leurs dépenses et le même pourcentage avait le sentiment que leur employeur ne les appréciait pas.

De plus, 29 % ont ressenti une pression sur les relations au travail, 27 % ont déclaré avoir une santé mentale négative et 26 % ont déclaré avoir observé un manque de productivité ou un désengagement au travail.

« Il est clair que la paie est au cœur des opérations commerciales et constitue le fondement sur lequel reposent les relations, l’engagement et la productivité des employés », a déclaré le président de l’Institut national de la paie, Peter Tzanetakis, dans un communiqué de presse publié la semaine dernière. « Dans un environnement où les employeurs sautent à travers des obstacles incroyables pour élever leur marque et montrer aux candidats qu’ils sont un excellent endroit où travailler, c’est une occasion manquée de ne pas parler fièrement de l’effort qui est consacré aux pratiques de paie d’une organisation. »

Afin d’effectuer la paie de manière professionnelle, l’Institut national de la paie déclare avoir respecté ce qu’ils appellent les «principes fondamentaux» qui composent la déclaration de paie, notamment l’exactitude, la rapidité, la transparence, la sécurité, l’équité, la conformité, la divulgation et le professionnalisme.

« La déclaration sur la paie offre aux chefs d’entreprise l’occasion de s’engager publiquement à respecter ces principes, au mieux de leurs capacités, et de les utiliser comme un différenciateur qui répond aux besoins des employés actuels et futurs. » l’Institut national de la paie a déclaré dans le communiqué.



Méthodologie:



Ce sont les résultats d’un sondage mené par l’Institut national de la paie du 23 au 27 février 2023 auprès d’un échantillon de 1 550 Canadiens en ligne qui travaillent à temps plein ou à temps partiel et qui sont membres du Forum Angus Reid. L’enquête a été menée en anglais et en français. Les résultats sont considérés comme précis à +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.