Les retards de GO Transit pourraient se poursuivre mercredi après une interruption majeure du service

Les usagers de GO Transit devraient s’attendre à des retards mercredi après une interruption majeure du service qui a duré des heures mardi, a déclaré Metrolinx.

Dans un courriel envoyé mardi soir, l’agence provinciale de transport en commun a déclaré : « Demain, nous avons l’intention d’assurer notre service ferroviaire régulier, mais il pourrait encore y avoir des retards et des modifications alors que nous travaillons à remettre nos trains et nos équipes en place après la panne du CN aujourd’hui. « .

Metrolinx a ajouté qu’elle prévoyait de fournir le plus de préavis possible aux clients concernant d’éventuels changements d’horaire et a encouragé les usagers à consulter sa page de mises à jour de service avant de voyager.

Mardi soir, le service des trains GO et UP Express a repris lentement après avoir été interrompu plus tôt dans la journée en raison d’une panne du réseau du Canadien National (CN) qui a affecté tous les corridors ferroviaires.

Dans un message adressé mardi à ses employés, le CN a déclaré : « La panne a été attribuée à une mise à niveau du système interne et a affecté la capacité du CN à se connecter à Internet. »

GO Transit, pour sa part, a déclaré dans un message sur X, anciennement Twitter : « Alors que nous travaillons avec notre partenaire ferroviaire pour reprendre le service ferroviaire régulier ce soir, nous avons modifié l’horaire et faisons circuler des trains environ toutes les demi-heures. sont attendus. »

Pour les trains sortant de la gare Union mardi soir, Metrolinx a indiqué aux gens Site Web de GO Transit. Pour les clients voyageant vers la gare Union, Metrolinx a déclaré que le service sera moins fréquent mais devrait durer entre 30 et 60 minutes.

Plus tôt, Metrolinx avait déclaré : « Les trains sont très occupés, alors veuillez envisager d’autres moyens de transport ou voyager plus tard ce soir si possible. »

Les navetteurs attendent des mises à jour sur la disponibilité des trains à la gare Union de Toronto après que GO Transit et UP Express ont annoncé que les trains ne circulent pas sur l’ensemble du réseau en raison d’une panne du système à l’échelle du réseau le mardi 3 octobre 2023. (Chris Young/La Presse Canadienne)

UP Express a également déclaré que son service ferroviaire avait été « modifié » en raison de la panne du système CN. Il a déclaré qu’il fournirait des mises à jour une fois qu’il reviendrait au service régulier.

« Les trains UP Express circulent toutes les 30 minutes. Nous vous remercions de votre patience », a indiqué le service sur X.

Le CN s’excuse et examinera l’incident

Le site Web du CN a également semblé être hors ligne pendant une période mardi après-midi, mais était de nouveau opérationnel vers 16 heures. Dans un communiqué vers 20 h 15, le CN a déclaré que sa connectivité Internet avait été rétablie.

« Le CN souhaite s’excuser pour l’impact causé par cette panne. Bien qu’il n’y ait toujours aucune indication d’un problème de cybersécurité, la cause de la panne fait toujours l’objet d’une enquête », a indiqué l’entreprise dans le communiqué.

« Pendant la panne, le CN a travaillé avec GO pour assumer temporairement ses responsabilités de répartition des trains », ajoute le communiqué.

« Cela a permis la reprise partielle des services GO et VIA. GO Transit a maintenant repris la répartition de ses lignes et s’efforce de reprendre ses mouvements normaux. Le CN travaillera avec GO pour examiner l’incident et mettre en place des processus pour éviter de nouvelles perturbations. « .

Un banlieusard vérifie son téléphone à la gare Union de Toronto pendant la fermeture qui a touché le service GO Transit et Via Rail mardi. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Le CN a déclaré que son portail de service à la clientèle fonctionne et que ses propres trains n’ont subi aucun retard. Aucune donnée n’a été affectée, a-t-il précisé.

Plus tôt, le CN avait déclaré que les trains GO et les trains Via entrant et sortant de la gare Union, qui nécessitent tous deux une connexion Internet aux services du CN, étaient touchés. Les trains EXO en provenance de Montréal et Amtrak Trains n’ont pas été touchés.

Via Rail annonce un retour à la normale mercredi

Via Rail a déclaré dans son propre message sur X que les trains entrant ou sortant de la gare Union connaîtraient des retards mardi, et a demandé aux passagers de visitez son site internet pour des mises à jour sur leurs voyages.

Dans un courriel vers 21 h 45, Via Rail a indiqué avoir appris dans l’après-midi que les opérations reprenaient.

« À 15 h 45 aujourd’hui, nous avons été informés par Metrolinx que les trains commenceraient lentement à accéder à l’infrastructure et que les opérations pourraient reprendre. Au moment des événements, 6 trains de VIA Rail étaient en retard et les retards se sont poursuivis tout au long du nuit en raison du trafic ferroviaire sur l’infrastructure », a indiqué Via Rail.

« Les opérations devraient reprendre normalement demain matin. »

Le voyage du passager a duré 3 heures de plus que prévu

Aarij Anwer, un aumônier musulman à l’Université Western, a déclaré que lui et un ami se sont retrouvés coincés à deux reprises alors qu’ils prenaient un train Via de Londres à Toronto mardi – une fois à Oakville, puis de nouveau dans le quartier Humber Bay Park East, dans l’ouest de Toronto.

Le train a quitté Londres vers 10 h 50 et devait arriver à la gare Union à 13 h 10. Lorsqu’il est arrivé, il était 16 h 20, ce qui a pris plus de trois heures de plus que prévu, a-t-il déclaré.

En raison des retards, les deux hommes ont manqué des réunions avec les députés provinciaux de l’Ontario et le premier ministre Doug Ford.

« Il y a des endroits pires où rester coincés cinq heures. Mais nous préférons aussi arriver à destination et vaquer à nos occupations », a déclaré Anwer dans une interview à bord du train.

Aarij Anwer, un aumônier musulman à l’Université Western, affirme que son voyage via Rail de Londres à Toronto a pris beaucoup plus de temps que prévu mardi. (CBC)

Via Rail a fourni de l’eau et des collations à ses clients et a publié des annonces génériques sur les retards, a-t-il déclaré. Le train n’était pas non plus à pleine capacité, ce qui signifiait qu’il était confortable mais toujours frustrant, a-t-il ajouté.

« Je suppose que cela aurait pu être pire, mais ce n’est pas non plus ce à quoi nous nous attendions », a-t-il déclaré.

Anwer a déclaré qu’il espérait que lui et son ami pourraient encore organiser un dîner et un mix en soirée à Toronto.

La fermeture a entraîné une hausse des prix des applications de covoiturage

La fermeture des chemins de fer a également semblé entraîner une hausse des prix sur les applications de covoiturage comme Uber mardi après-midi, alors que la demande d’itinéraires alternatifs augmentait.

La TTC a déclaré qu’elle s’efforçait d’ajouter un service de métro supplémentaire sur les lignes 1 et 2 pour réduire la pointe de l’après-midi.

« Nous nous attendons à un nombre de passagers plus lourd que la normale et conseillons aux clients de planifier à l’avance si ce problème persiste », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il y a toujours une défaillance du réseau du CN qui affecte tous nos corridors ferroviaires. Nous proposons désormais un service UP limité et nous nous attendons à des retards et des annulations. Nous fournirons une mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles. —@UPexpress

L’aéroport Pearson a publié un communiqué mardi après-midi, affirmant qu’il « surveillait de près » la situation.

« Il n’y a actuellement aucun impact sur nos opérations, mais les passagers devront peut-être trouver un autre moyen de se rendre à l’aéroport », indique le communiqué.

Yogesh Dahiya, un étudiant, a déclaré que la fermeture avait perturbé son emploi du temps. S’adressant à CBC News mardi après-midi, il a déclaré qu’il attendait un train depuis une heure et demie à la gare GO de Bloor et qu’il prévoyait d’attendre encore 15 minutes avant de prendre un autre itinéraire sur la TTC.

« En tant qu’étudiant, je dois faire beaucoup de travail à la maison », a-t-il déclaré. « Il est temps. »

Dahiya a déclaré qu’il travaille à temps partiel et que gérer son temps entre l’école, le travail et la maison est essentiel.

Les systèmes de transport doivent être bien préparés aux retards et garantir que les clients disposent des informations dont ils ont besoin pour planifier différents chemins vers leur domicile.

« C’est très, très difficile pour nous », a-t-il déclaré.