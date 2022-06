Les retards à l’aéroport ne sont que le début

« Savez-vous à quel point j’ai mal aux pieds…. C’est le pire aéroport du monde…. C’est la plus grande honte connue de l’homme. Ce sont les plaintes de l’ancien joueur de la LNH Ryan Whitney, qui, au début de juin, a documenté son expérience d’attente à l’aéroport international Pearson de Toronto pendant une durée indue.

La vidéo de Whitney est devenue virale, provoquant une conversation nationale d’une semaine sur l’état lent et désolé du plus grand aéroport de Toronto et des aéroports en général : les retards perpétuels, les files d’attente enveloppantes, les attentes brisées sur ce que devrait être le transport aérien, sur ce qu’il était être comme au bon vieux temps de 2019.

Mes propres flux de médias sociaux sont actuellement pleins de #Pearsonhorrorstories ; il en est de même vraisemblablement pour Pierre Poilievre. L’aspirant à la direction des conservateurs fédéraux vient de publier un spot de campagne intitulé « Qu’attendez-vous ? » dans lequel il est assis dans une chaise de camping pliante, déplorant la réalité que certains Canadiens sont obligés de « faire la queue à un aéroport, ce qui est maintenant une épreuve de trois ou quatre heures ».

Après avoir observé cela, moi-même, je suis arrivé à deux conclusions : premièrement, Pearson est un gâchis ; deuxièmement, nous – c’est-à-dire les voyageurs nord-américains – sommes une bande de pleurnicheurs.

On pourrait penser qu’après deux ans à endurer la maladie de masse, l’isolement social et la catastrophe économique d’une pandémie mondiale, nous pourrions peut-être rester ensemble dans une longue file d’attente vers un paradis balnéaire.

Mais non : nous semblons déterminés à décrire un séjour prolongé dans un terminal climatisé comme un réfugié décrirait la fuite d’un régime oppressif.

Il est difficile d’évoquer un exemple plus effronté de la façon dont nous sommes gâtés au Canada que notre choc et notre consternation face à l’état actuel du transport aérien.

Ne vous méprenez pas, je pleurnicherais aussi à la place de Whitney, probablement plus que lui. Et, bien sûr, de nombreuses personnes qui font la queue à l’aéroport ou qui apprennent que leur vol a été annulé à la dernière minute ne sont pas des vacanciers potentiels ; certains sont sur le chemin du retour du travail ou sur le point de dire au revoir à un parent mourant. Certains sont âgés, malades ou handicapés, et attendre plus d’une journée n’est pas une blague.

Le voyage n’est pas un luxe pour tout le monde.

Mais pour beaucoup d’entre nous, c’est le cas.

Et ce qui est clair face à cet interminable épisode de kvetching dans les aéroports, c’est que nous nous attendions à ce que les choses reviennent à la normale au moment où la pandémie a montré des signes de ralentissement.

Mais ils ne sont pas revenus à la normale.

Et ils ne le feront pas.

En fait, nous ne sommes absolument pas préparés à un avenir dans lequel les retards, les pénuries et les perturbations de commodité sont eux-mêmes normaux.

À la fin du mois dernier, Catherine Cosgrove de Teamsters Canada, dont le syndicat représente les travailleurs du contrôle de sécurité des aéroports au Canada, a déclaré au Star’s Rosa Saba : « Nous envisageons des retards continus tout au long de l’été, de l’automne et même jusqu’à Noël prochain.

Les raisons en sont une pénurie de main-d’œuvre, combinée à une augmentation de la demande refoulée de voyages, en raison de la COVID-19 ; demande qui ne faiblira probablement pas de sitôt.

« Il est peu probable que, quel que soit l’obstacle – qu’il s’agisse du prix, des installations aéroportuaires – cette demande se dissipe à court terme », a récemment déclaré le président d’Emirates, Tim Clark, à CNBC, au milieu de dizaines de milliers de retards et de perturbations. dans les aéroports européens et nord-américains.

Le COVID-19 n’est pas la seule force perturbatrice de notre avenir ; cet autre problème auquel nous n’aimons pas penser va, tôt ou tard, se manifester régulièrement dans nos vies, faisant de ce que nous tenions autrefois pour acquis un luxe.

Non seulement le changement climatique rendra probablement le vol en avion plus cher; il est prévu que d’autres choses, sans doute plus importantes, soient également coûteuses.

Selon un rapport historique de l’ONU du début de cette année, « les dommages liés au changement climatique aux aliments entreposés (par exemple, les pannes d’électricité et la perte d’entrepôts frigorifiques) et aux infrastructures de transport (par exemple, les phénomènes météorologiques extrêmes endommageant les routes et autres infrastructures) pourraient considérablement diminuer la disponibilité et augmenter le coût des aliments hautement périssables et nutritifs tels que les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.

La chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale en souffrira. L’élévation du niveau de la mer menacera les infrastructures d’approvisionnement telles que les voies ferrées, les ports et les autoroutes.

Selon l’ONU, « il est prévu que l’industrie de la pêche connaîtra également des perturbations importantes, avec des risques pour la pêche en eau salée et en eau douce. Cette situation implique une grande urgence, car les enfants qui naissent dans le monde d’aujourd’hui n’auront pas atteint l’âge de l’obtention du diplôme avant que ces problèmes ne se soient matérialisés, à moins que des mesures immédiates ne soient prises.

En somme, les longues files d’attente à l’aéroport sont une sombre répétition générale de ce qui s’en vient. Soudain, plusieurs heures passées dans une chaise pliante et des pieds endoloris ne semblent pas si graves.

