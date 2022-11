Les résultats trimestriels de Walmart et Target mettent à nu les différences entre les détaillants

Mardi, Walmart a relevé ses perspectives financières pour l’année après que les ventes des magasins comparables aux États-Unis au troisième trimestre ont augmenté de 8,2% par rapport à il y a un an, hors carburant. Un jour plus tard, Target a réduit ses prévisions pour le trimestre des fêtes après que les ventes comparables n’aient augmenté que de 2,7 %, les dirigeants notant une tendance à l’affaiblissement à l’approche de la saison.

Les acteurs rivaux à grande surface sont tous deux connus pour vendre une gamme de produits, notamment de la nourriture, des vêtements, des articles ménagers et des appareils de cuisine. Leurs deux PDG – Doug McMillon de Walmart et Brian Cornell de Target – sont entrés en fonction en 2014.

De plus en plus de clients se tournent vers Walmart pour remplir la majeure partie de leurs listes de courses, a déclaré Neil Saunders, directeur général de la société de conseil au détail GlobalData.

Target vend également des produits d’épicerie, mais il n’a pas la même gamme d’offres. Par exemple, les magasins vendent des œufs, du lait, des fruits et des légumes, mais n’ont pas de boulangeries à service complet, de comptoirs de viande et de fruits de mer ou d’épiceries fines où les acheteurs peuvent obtenir de la dinde et du fromage fraîchement tranchés.

Walmart est connu pour son mantra de “prix bas quotidiens” et son accent sur la valeur est devenu synonyme de son nom. Le fondateur Sam Walton a construit l’entreprise sur une approche sans fioritures visant à rendre les produits d’épicerie et autres produits plus abordables.

Alors que les Américains surveillent de plus en plus leurs budgets, la réputation du détaillant à grande surface en tant que discounter lui donne un avantage. Et la société a adapté sa capacité à utiliser sa taille et son échelle pour maintenir des prix bas.

McMillon de Walmart parle souvent du fait que l’entreprise est un leader des prix – et plus récemment, un combattant de l’inflation. Pour Thanksgiving, la société a déclaré qu’elle maintiendrait le prix des aliments comme la dinde et les macaronis et fromages prêts à chauffer aux niveaux de l’an dernier.

Les bas prix attirent de nouveaux clients, y compris davantage de ménages à revenu élevé.

Au cours des deux derniers trimestres, la société a déclaré qu’environ 75% de ses gains de parts de marché dans l’alimentation provenaient de ménages ayant un revenu annuel de plus de 100 000 dollars par an.