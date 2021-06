Les résultats finaux de l’exposition canine sont proches des prétendants Best in Show nommés

L’exposition canine annuelle de Westminster est en cours – mais pas au Madison Square Garden, car la pandémie de coronavirus en cours a forcé de nombreux changements à l’événement canin précieux.

Les résultats des finales de l’exposition canine du Westminster Kennel Club – qui se déroulent à Tarrytown, New York – sont en cours de détermination, car trois finalistes du Best in Show ont déjà été nommés.

Bourbon le whippet, Wasabi le Pékinois et Mathew le bouledogue français ont été sélectionnés comme prétendants au Best in Show après les compétitions de samedi.

Trois autres prétendants seront choisis dimanche soir – lorsqu’ils concourront pour le Best in Show.

La 145e exposition canine de Westminster a été lancée le vendredi 11 juin et se terminera le dimanche 13 juin.

Le Best in Show est la plus haute distinction décernée aux expositions canines.

Le trophée convoité sera décerné sous une tente à l’extérieur du manoir Lyndhurst à Tarrytown, et non dans le palais des sports de MSG.

Le spectacle devrait également présenter quatre races éligibles pour concourir pour la première fois: le barbet, le dogue argentin, le belge Laekenois et le Biewer terrier.

