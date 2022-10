Les résultats du troisième trimestre de Wells Fargo montrent pourquoi la banque est le choix clé du club

Wells Fargo (WFC) a annoncé des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu avant l’ouverture du marché vendredi, renforçant les actions et validant le dossier d’investissement haussier du Club pour le prêteur. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 2,5 % en glissement annuel, pour atteindre 19,5 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 18,78 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Le bénéfice par action de 1,30 $ (hors 2 milliards de dollars, ou 0,45 $ par action, vent contraire dû aux charges à payer pour les litiges, la résolution des problèmes avec les clients et les questions réglementaires) a dépassé les estimations de 1,09 $ par action. Résultat net Un trimestre solide pour Wells Fargo a contribué à notre thèse haussière : la hausse des taux d’intérêt a un impact démesuré sur le revenu net d’intérêts de la banque, tandis que les initiatives d’efficacité opérationnelle de la direction ont réduit la base de dépenses. La combinaison de ces deux facteurs devrait permettre à la banque d’augmenter sa capacité bénéficiaire au cours des prochains trimestres. Pendant ce temps, sa qualité de crédit reste solide. Vendredi, la direction de Wells Fargo a parlé positivement de la santé du consommateur, grâce à des impayés historiquement bas et à des taux de paiement plus élevés dans l’ensemble du portefeuille de la banque. Bien que nous restions positifs sur le prêteur à long terme, si un investisseur ne possède pas déjà l’action, nous conseillons de faire preuve de patience ici. Wells Fargo est l’une des actions les plus performantes du S & P 500 vendredi dans une journée de baisse pour l’ensemble du marché, et nous ne recommandons pas de courir après les actions. Wells Fargo s’échangeait en hausse de près de 3 % à midi, à environ 43,40 $ par action. Indicateurs clés de l’entreprise Avant d’approfondir les différents segments d’exploitation, examinons rapidement comment certains indicateurs globaux clés se sont accumulés au troisième trimestre. Revenu net d’intérêts : 12,1 milliards de dollars, en hausse de 18,6 % d’un trimestre à l’autre et de 36 % d’une année à l’autre, par rapport à l’estimation consensuelle de 11,6 milliards de dollars. Marge nette d’intérêt : 2,83 %, contre 2,03 % au cours de la même période de l’année précédente, et supérieure à l’estimation consensuelle de 2,68 % Revenus autres que d’intérêts : 7,407 milliards de dollars, en avance sur les attentes de 7,112 milliards de dollars, mais en baisse de 25 % sur un an -an. Frais autres que d’intérêts : 14,327 milliards de dollars, en hausse de 7,7 % d’une année sur l’autre et de 11 % par rapport au dernier trimestre, par rapport à une estimation consensuelle de 12,62 milliards de dollars. Ce chiffre comprend 1,7 milliard de dollars de pertes d’exploitation liées aux problèmes hérités de la banque, sans lesquels les dépenses totales auraient diminué en raison des initiatives d’efficacité. Rendement des fonds propres tangibles moyens (ROTCE)* : 9,6 %, inférieur aux prévisions des analystes de 12,5 %. Ratio d’efficacité* : 73 %, contre 71 % l’an dernier, supérieur aux attentes des analystes de 67,7 %. Prêts moyens : 945,5 milliards de dollars, en hausse de 11 % en glissement annuel et de 2 % par rapport au deuxième trimestre, conformément aux attentes des analystes. Les prêts de fin de période ont augmenté pour le cinquième trimestre consécutif. Dépôts moyens : 1 400 milliards de dollars, en baisse de 3 % d’une année sur l’autre, conformément aux prévisions des analystes. Valeur comptable tangible par action (TBVPS)* : 34,27 $, en baisse de 4 % d’une année sur l’autre et de 1 % par rapport au dernier trimestre. Provisions pour pertes sur créances : 784 millions de dollars, bien au-dessus des attentes des analystes de 572 millions de dollars, et en hausse par rapport aux 580 millions de dollars du dernier trimestre. * Définitions financières pour les actions bancaires : ROTCE est une mesure des bénéfices annualisés applicables aux actionnaires ordinaires de Wells Fargo en pourcentage des capitaux propres ordinaires tangibles moyens. Le ratio d’efficience est une mesure de l’efficience calculée comme le total des dépenses autres que d’intérêt divisé par les revenus nets. TBVPS est une mesure de la valeur de liquidation intrinsèque qui supprime les actifs incorporels tels que le goodwill. Résultats par segment Les revenus totaux des Services bancaires aux particuliers et des prêts au troisième trimestre se sont élevés à 9,27 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l’année dernière et de 9 % par rapport au dernier trimestre. Les revenus des services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises (CSBB) ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre, principalement en raison de la hausse des taux et des soldes des dépôts. Dans le secteur des prêts à la consommation, les prêts immobiliers ont diminué de 52 % par rapport à l’année dernière, tandis que les revenus des cartes de crédit ont augmenté de 8 % par rapport à l’année dernière. Les revenus des prêts automobiles ont diminué de 5 % d’une année sur l’autre et les prêts personnels ont augmenté de 9 % par rapport à l’année dernière. Le chiffre d’affaires des Services bancaires commerciaux au troisième trimestre a bondi de 42 % en glissement annuel, pour atteindre 2,952 milliards de dollars. Les revenus des services bancaires du marché intermédiaire de 1,793 milliard de dollars ont représenté une augmentation de 54 % par rapport à la même période l’an dernier, en raison de la hausse des taux d’intérêt et des soldes des prêts. Les revenus des prêts et des locations reposant sur des actifs de 1,159 milliard de dollars ont augmenté de 27 % d’une année sur l’autre grâce à des gains nets plus élevés sur les titres de participation, des soldes de prêts plus élevés et des revenus plus élevés provenant des investissements dans les énergies renouvelables. Les frais autres que d’intérêts ont augmenté de 9 % d’un exercice à l’autre, principalement en raison de la hausse des charges d’exploitation et des pertes d’exploitation. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la Banque de financement et d’investissement a augmenté de 20 % en glissement annuel, pour atteindre 4,06 milliards de dollars. Le total des revenus bancaires a augmenté de 28 % d’une année sur l’autre et de 24 % par rapport au dernier trimestre, en raison de la hausse des taux d’intérêt. Les frais des services bancaires d’investissement ont diminué d’une année à l’autre, mais ont augmenté par rapport au deuxième trimestre. Les revenus de l’immobilier commercial ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre et de 14 % par rapport au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires des marchés a augmenté de 6 % en glissement annuel et de 4 % par rapport au deuxième trimestre. Les frais autres que d’intérêts ont augmenté de 6 % d’une année à l’autre, mais n’ont augmenté que de 3 % par rapport au deuxième trimestre, en partie en raison de la hausse des coûts d’exploitation. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Wealth and Investment Management s’est élevé à 3,665 milliards de dollars, en hausse de 1 % d’une année sur l’autre. Le revenu net d’intérêts a bondi de 71 % d’une année sur l’autre et de 19 % par rapport au deuxième trimestre, en raison de la hausse des taux. Cependant, les revenus autres que d’intérêts ont chuté de 14 % d’une année sur l’autre et de 8 % par rapport au deuxième trimestre, en raison de la baisse des frais liés aux actifs. Les frais autres que d’intérêts ont diminué de 4 % d’un exercice à l’autre en raison de la baisse de la rémunération liée aux revenus et des initiatives d’efficacité. Quatrième trimestre et perspectives d’avenir Nous avons soutenu Wells Fargo malgré les craintes d’une récession potentielle car c’est la banque la plus sensible aux taux d’intérêt parmi ses pairs. Nous avons également confiance dans la capacité de la direction à réduire les dépenses, contrairement à d’autres banques qui peinent à maîtriser leurs coûts. C’est pourquoi nous avons été ravis de voir la direction fournir un guide à la hausse des revenus et des dépenses d’intérêts nets pour le quatrième trimestre. Wells Fargo prévoit désormais un revenu net d’intérêts pour l’ensemble de l’année supérieur de 24 % à celui de 2021, contre une estimation précédente de croissance de 20 %. La banque s’attend à ce que le revenu net d’intérêts du quatrième trimestre soit d’environ 12,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 12,42 milliards de dollars. Wells Fargo prévoit que les dépenses atteindront environ 12,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, en deçà des prévisions des analystes pour des dépenses de 12,5 milliards de dollars. Il est important de noter que ces perspectives n’incluent aucune perte d’exploitation future liée aux obligations historiques. Dans la perspective de 2023, la direction prévoit de fournir des perspectives de revenus et de dépenses d’intérêts nets pour l’année prochaine lors de la publication des résultats du quatrième trimestre. L’espoir pour les haussiers est que les dépenses nettes de 2023 seront inférieures aux niveaux de 2022, hors pertes. Mais la direction a réitéré vendredi l’importance d’équilibrer l’investissement dans l’entreprise avec la réduction des coûts. Comme prévu, il n’y a pas eu de mise à jour officielle sur le moment où la direction de Wells Fargo s’attend à ce que la Réserve fédérale lève son plafond d’actifs obligatoire, une punition liée au scandale des faux comptes de la banque en 2016. Nous pensons que la direction travaille sans relâche pour résoudre les problèmes en suspens et qu’il s’agit de savoir quand, et non si, le plafond des actifs est levé. À ce stade, Wells Fargo sera en mesure de rechercher des rendements plus élevés sur les opportunités d’actifs et de développer son portefeuille de prêts, facilitant ainsi des bénéfices plus solides. Rendements du capital Wells Fargo n’a racheté aucune action pour le deuxième trimestre consécutif, conformément aux commentaires de la direction le mois dernier lors d’une conférence. Cela survient malgré une autorisation de 18 milliards de dollars et le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de la banque de 10,3% bien au-dessus de son minimum réglementaire et des coussins de 9,1%. La banque veut être plus “conservatrice sur le capital plutôt que moins conservatrice” en raison de diverses incertitudes économiques et du potentiel de fortes fluctuations de son cumul des autres revenus étendus (AOCI). (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un homme passe devant une succursale de la Wells Fargo Bank par une matinée pluvieuse à Washington. Gary Cameron | Reuter