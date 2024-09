Les résultats du test de batterie de l’iPhone 16 Pro Max sont là : c’est une grosse mise à niveau

Apple affirme qu’il s’agit de l’iPhone avec la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue, mais nous avons dû mettre ces affirmations à l’épreuve, et maintenant, après des jours de tests approfondis, nous avons les résultats de nos tests de batterie.

Chez PhoneArena, chaque téléphone que nous examinons est soumis à trois tests de batterie distincts, où pour chacun d’eux nous examinons le temps qu’il faut pour vider complètement le téléphone dans un cas d’utilisation particulier :

1. Test de navigation Web : nous parcourons un ensemble de pages Web avec un comportement de défilement intégré

2. Test de streaming vidéo YouTube – nous exécutons la même playlist YouTube sur tous les téléphones

3. Test de jeu 3D – nous exécutons un jeu 3D avec des paramètres identiques sur tous les téléphones jusqu’à ce qu’ils soient épuisés

Précommandez avec l’étui de protection parfait

Message sponsorisé

Acheter sur Amazon Comme vous êtes sur le point de le découvrir, le iPhone 16 Pro et Pro Max peuvent rester en place pendant un certain temps. Mais assurez-vous qu’ils durent longtemps avec un étui de protection approprié également ! Les étuis i-Blason Armorbox ici offrent une protection complète à 360° – ils sont à deux composants, avec une protection avant et une coque arrière, pour défendre l’iPhone de tous les côtés. Pour un confort total, vous disposez d’un bouton de contrôle de l’appareil photo intégré avec une fonctionnalité capacitive complète sur l’étui, d’une béquille intégrée et d’un réseau magnétique pour fonctionner avec tous les accessoires MagSafe. L’article continue

Il est intéressant de noter que malgré l’amélioration notable de la taille de la batterie, le iPhone 16 Pro Max La capacité de la batterie n’est toujours pas aussi importante que celle des téléphones Android. Voici les tailles de batterie pour tous les téléphones de cette comparaison :

iPhone 16 Pro Max – 4685 mAh

– 4685 mAh iPhone 16 Plus – 4674 mAh

Plus – 4674 mAh iPhone 15 Pro Max – 4441 mAh

– 4441 mAh Galaxy S24 Ultra – 5000 mAh

– 5000 mAh Galaxy S24 Plus – 4900 mAh

Google Pixel 9 Pro XL – 5060 mAh

– 5060 mAh OnePlus 12 – 5400 mAh

Et voici les résultats de nos tests :

Test de batterie PhoneArena n°1 : navigation sur le Web C’est le plus léger de nos trois tests, il montre comment le iPhone 16 Pro Max s’est beaucoup amélioré par rapport à son prédécesseur, mais il écrase également la concurrence Android.

Par rapport au 15 Pro Max de l’année dernière, le nouvel iPhone obtient près de trois heures de plus, ce qui constitue une très bonne amélioration.

Test de batterie PhoneArena n°2 : Streaming vidéo sur YouTube Pour le streaming vidéo YouTube, le OnePlus 12 domine le test, mais le iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Les plus proches sont les suiveurs avec des résultats assez solides également. Les téléphones Galaxy ont tendance à être moins performants et à épuiser leur batterie plus rapidement que les autres avec les vidéos YouTube, et nous ne connaissons toujours pas la raison de ce phénomène, mais c’est une tendance constante que nous avons observée au fil des ans. L’optimisation de cet aspect de leurs performances serait une amélioration vraiment bienvenue. Test de batterie PhoneArena #3 : Jeux 3D

Le Galaxy S24 Ultra parvient à remporter le test de jeu car il semble le plus efficace en matière d’utilisation du GPU.

Le iPhone 16 Pro Maxse classe cependant à nouveau au deuxième rang.

Résumé et estimation de l’utilisation totale de la batterie

Dans l’ensemble, le iPhone 16 Pro Max c’est l’une des plus grandes améliorations de batterie depuis des années, et alors que nous attendons toujours Apple Intelligence, la durée de vie plus longue de la batterie pourrait en fait être la principale raison pour convaincre certains utilisateurs d’acheter le nouveau modèle.

Et voici notre estimation finale de l’utilisation de la batterie pour tous les téléphones de cette comparaison :