Les résultats du test ADN d’Amani sont arrivés

Karen et Deon Derrico sont continuer à laisser l’Amérique rencontrer sa belle GRANDE famille sur Doubler avec les Derricos et BOSSIP a un aperçu exclusif du dernier épisode.

Doubler qui est diffusé MaCes jours-ci à 22 h HE / PT sur TLC, suit Karen et son mari Deon alors qu’ils naviguent dans la vie avec quatorze enfants, dont quatre ensembles de multiples conçus naturellement.

Naviguer dans la vie avec 14 enfants n’est jamais facile, mais dans la saison 4, les Derricos font face à de nouveaux défis. Alors que les enfants grandissent et que la maison devient plus petite, Karen et Deon sont chargés de chercher une maison pour 16 personnes et le surpeuplement de la maison actuelle de Derrico fait que le TOC de Deon explose.

Non seulement cela, mais la quête d’indépendance de Darian l’amène à chercher son premier emploi. Deon se charge d’apprendre aux triplés à faire du vélo. Karen lance une ligne de vêtements et Deon se met au régime. La bataille pour la santé de GG se poursuit alors qu’elle fait face à son cancer de front – ainsi qu’au monde des rencontres en ligne.

Doubler avec les Derricos Extrait exclusif

Dans un clip exclusif du nouvel épisode de ce soir, GG et Deon attendent avec impatience les résultats de l’ADN pour savoir si Amani leur est lié.

GG est extatique à l’idée d’avoir un nouveau petit-fils, mais Deon est certes nerveux.

« Je ne sais pas maman, j’ai juste peur », dit-il. « Je pense que j’ai mis trop de choses là-dedans. »

GG n’est cependant pas découragé.

« C’est ce que ça va être. »

Elle admet ensuite dans un confessionnal qu’elle est certaine qu’Amani est son petit-fils en raison des traits qu’il partage avec son défunt père, Chris.

« Au fond de mon cœur, je sais déjà qu’il est l’enfant de Chris », dit-elle avant le moment de vérité. « Il a les yeux de Chris, puis Chis avait ce que nous, dans la communauté noire, appelons » de bons cheveux « ou » une belle qualité de cheveux « , Amani l’a compris. »

Malgré sa confiance, GG dit qu’elle serait contrariée si les résultats de l’ADN prouvaient le contraire.

« Si Amani ne devait pas être mon petit-fils, je serais déçu », déclare GG. « Parce que c’est assez douloureux d’avoir perdu Chris, puis d’être déçu par le fait qu’il n’est pas le fils de Chris, c’est le genre de douleur que vous ne voulez pas continuer à revivre. »

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Un nouvel épisode de Doubler avec les Derricos diffusé ce soir, le 13 juin à 22 h HE / PT sur TLC.