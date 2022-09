Les résultats du référendum fictif de Poutine affirment que 96% veulent que quatre régions ukrainiennes soient russes – ce qui fait craindre que le tyran puisse utiliser des armes nucléaires

Les résultats du référendum fictif de VLADIMIR Poutine ont affirmé que 96% des électeurs souhaitaient que quatre régions ukrainiennes fassent partie de la Russie, ce qui fait craindre que le tyran puisse utiliser des armes nucléaires si les attaques contre ces régions se poursuivent.

Les votes frauduleux se sont déroulés sur cinq jours à Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson, sous occupation russe.

Les premiers résultats des faux référendums en Ukraine montrent une majorité favorable à l’adhésion à la Russie Crédit : AP

La doctrine militaire russe autorise l’utilisation de bombes nucléaires sur le “territoire russe” Crédit : AFP

Les premiers résultats des référendums fictifs dans quatre régions ukrainiennes pour 98% ont voté en faveur de l’adhésion à la Russie Crédit : Reuters

Les responsables occidentaux ont critiqué le vote, qui a vu les hommes de main de Poutine emporter les urnes de maison en maison lors de ce qu’on appelle une élection illégitime.

Des rapports ont également fait état de soldats armés conduisant des habitants vers des bureaux de vote et leur demandant comment ils voteraient.

Si les résultats – qui devraient être finalisés dans les prochains jours – reviennent en faveur d’une annexion russe, cela pourrait permettre à Poutine de revendiquer que le territoire russe est attaqué et de lancer des armes nucléaires en réponse.

Cela permettrait également au dictateur avide de sang d’envoyer des conscrits sur la ligne de front, ce qui est actuellement illégal selon la loi russe.

Poutine a déclaré la semaine dernière qu’il était prêt à “utiliser tous les moyens à notre disposition” pour défendre “l’intégrité territoriale” de la Russie.

Les informations de la RIA, gérées par l’État, ont déclaré que les premiers décomptes montraient des niveaux farfelus de soutien à l’adhésion à la Russie.

L’agence de presse, connue sous le nom de porte-parole du Kremlin, a affirmé que 96,97% des habitants de la région de Kherson avaient voté en faveur de l’adhésion à la Russie, sur la base de 14% du décompte.

Il affirme qu’à Zaporizhzhia – un bastion du soutien pro-ukrainien – 98,19% ont voté pour.

Dans les soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, environ 98 % des électeurs ont voté en faveur d’être englouti par Moscou, avec seulement 14 % des voix enregistrées.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a exhorté l’UE à imposer de nouvelles sanctions à Moscou en guise de punition pour avoir organisé les votes, ce qui, selon Kyiv, ne fera aucune différence dans sa réaction sur le champ de bataille.

Kyiv a également déclaré qu’il ne s’engagerait pas dans des pourparlers de paix si une annexion du territoire ukrainien avait lieu et a déclaré que tout citoyen aidant la Russie à organiser le vote ferait face à des accusations de trahison.

Les référendums ont été convoqués à la hâte ce mois-ci après que l’Ukraine s’est emparée de parcelles de terrain lors d’une contre-offensive éclair dans la région du nord-est de Kharkiv.

L’Occident et l’Ukraine affirment que les votes sont une imposture parce que des centaines de milliers d’habitants ont déjà fui et parce que la Russie essaie à la hâte de revendiquer la souveraineté de régions qu’elle contrôle à peine militairement.

La Russie a déployé une tactique similaire lorsqu’elle s’est emparée de la Crimée en 2014 et a affirmé que 97 % des personnes avaient voté pour se séparer de l’Ukraine et rejoindre la Russie.

Valentina Matviyenko, une haut responsable politique russe, a déclaré que si les résultats du vote étaient en faveur de Moscou, le parlement russe pourrait décider d’incorporer les quatre régions le 4 octobre, trois jours avant le 70e anniversaire de Mad Vlad.

Cela permettrait à Poutine de commander ses 300 000 nouveaux conscrits sur la ligne de front, qui ne sont pas légalement autorisés à combattre en dehors de la Russie.

Cela lui permettrait également d’invoquer la doctrine militaire russe qui autorise l’utilisation d’armes nucléaires si son territoire est « attaqué ».

Cela survient alors que Dmitri Medvedev – un ancien président de la Russie – a donné l’avertissement effrayant à la suite de la diatribe télévisée de Poutine dans laquelle il a menacé l’Occident avec des armes nucléaires.

Il a déclaré que si les territoires rejoignaient la Russie, ils auraient droit à la protection contre les armes nucléaires russes, a déclaré Medvedev.

“Toutes les armes russes, y compris les armes nucléaires stratégiques et les armes basées sur de nouveaux principes, pourraient être utilisées pour une telle protection”, a-t-il déclaré, faisant peut-être référence aux missiles hypersoniques.

Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré « qu’il n’y a pas de retour en arrière » en ce qui concerne les référendums.

“Les républiques du Donbass et d’autres territoires seront acceptés en Russie”, a-t-il déclaré.

Connu comme le « yes man » de Poutine, Medvedev, 56 ans, était auparavant considéré comme plus modéré que le dirigeant russe, bien qu’il ait adopté une ligne de plus en plus dure ces dernières années.

Depuis que la guerre a commencé à se retourner contre Poutine, des craintes ont été exprimées selon lesquelles il pourrait ordonner l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt que pour détruire des villes.

Bien qu’elles soient plus petites en puissance explosive que les armes nucléaires stratégiques, elles sont néanmoins capables d’infliger des pertes dévastatrices à un ennemi.

Les armes nucléaires du champ de bataille sont généralement transportées dans des bombes, des obus d’artillerie et des missiles plus petits.