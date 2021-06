Les résultats du Prime Day d’Amazon ont été plus discrets que d’habitude cette année

Amazon a déjà qualifié l’événement de « plus grand jour de tous les temps » ou de « plus grand événement commercial de l’histoire d’Amazon ». Ce langage était visiblement absent des résultats de cette année, Amazon ayant plutôt choisi de noter que Prime Day était les « deux plus grands jours de tous les temps » pour les commerçants.

Amazon a lancé Prime Day en 2015. L’événement de remise de plusieurs jours aide Amazon à attirer de nouveaux abonnés Prime et permet à l’entreprise de promouvoir ses produits et services. C’est devenu l’une des journées de magasinage les plus chargées de l’année pour Amazon et d’autres détaillants qui gèrent des offres concurrentes.

Il est probable qu’Amazon ait encore enregistré des ventes record pendant le Prime Day, mais la croissance pourrait être plus lente par rapport aux années précédentes. Adobe Analytics a estimé que les ventes de Prime Day ont dépassé 11 milliards de dollars, soit une croissance de 6,1 % par rapport à l’événement de la mi-octobre de l’année dernière. Selon Commerce numérique 360, Amazon a vendu pour 10,4 milliards de dollars de marchandises lors du Prime Day l’année dernière, en hausse de 45,2% par rapport à 7,16 milliards de dollars en 2019.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont peut-être contribué à un Prime Day plus discret. Les vendeurs tiers ont subi un stress supplémentaire cette année alors qu’ils s’attaquaient à des perturbations généralisées de la chaîne d’approvisionnement, allant de la pénurie mondiale de puces à un pic de cas de Covid-19 dans deux des ports les plus fréquentés de Chine. Certains vendeurs ont déclaré à CNBC qu’ils avaient choisi d’offrir moins de remises Prime Day cette année par crainte de rupture de stock.