Les résultats du premier trimestre des géants de la technologie ont montré une domination

L’industrie de la technologie est en fait deux industries. Il y a les cinq géants, qui opèrent à une échelle presque inimaginable, et puis il y a tout le monde.

Alphabet, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft ont tous publié des résultats du trimestre de mars cette semaine, et certains des chiffres publiés ont montré à quel point ils sont dominants. Dans de nombreux cas, des unités commerciales relativement petites enfouies dans les géants génèrent plus de revenus que des entreprises technologiques de grande renommée.

Par exemple:

YouTube de Google est en passe de générer autant de revenus cette année que Netflix – autrefois surnommé un pair dans la collection des actions «FAANG». Pourtant, YouTube est une entreprise relativement petite pour Google, ne représentant que 13% de ses revenus publicitaires. La société mère Alphabet a gagné 4,5 milliards de dollars grâce à l’augmentation de la valeur des investissements qu’elle a réalisés dans les start-ups au cours de la dernière décennie, car bon nombre de ces start-ups sont devenues publiques ou ont levé de nouvelles rondes à des évaluations considérablement plus élevées.

Amazonepublicité de l’activité a généré près de 7 milliards de dollars au cours du trimestre et son taux de croissance s’accélère. C’est presque sept fois plus que l’ensemble de Twitter, mais c’est à peine perceptible par rapport au chiffre d’affaires trimestriel total d’Amazon de plus de 108 milliards de dollars. L’activité de cloud computing de la société, Amazon Web Services, a généré plus de revenus au premier trimestre 2021 que l’ensemble d’Oracle au cours de son troisième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 28 février.

LinkedIn de Microsoft a réservé plus de 3 milliards de dollars de revenus publicitaires au cours de la dernière année, soit plus que l’intégralité de Snap ou Pinterest. Mais c’est une goutte d’eau dans le seau pour Microsoft, qui a réservé plus de 121 milliards de dollars au cours des neuf derniers mois seulement.

Pommeles affaires de gadgets de, surnommé «Wearables, Home and Accessories» et composé d’Apple Watch, d’add-ons audio comme les AirPods et HomePods, et d’autres appareils domestiques comme Apple TV, a réservé plus de 7,8 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars.entreprise aptop généré au cours de son trimestre terminé le 31 janvier – qui, contrairement au trimestre d’Apple, englobait la saison des achats des Fêtes. Pourtant, il ne représentait que 8,7% des ventes globales d’Apple. L’activité iPhone d’Apple, quant à elle, est vraiment dans une classe à part – elle a généré plus de revenus que l’ensemble de Microsoft, comme c’est le cas depuis des années.

Facebook n’éclate pas les performances de ses unités commerciales, ce qui rend difficile de se faire une idée de la façon dont elles se comparent à des concurrents autonomes. Mais la société affirme que 2,7 milliards de personnes utilisent l’une de ses applications chaque jour et 3,4 milliards de personnes les utilisent au moins une fois par mois, ce qui en fait la même échelle que ces autres géants, même si c’est le seul avec une capitalisation boursière encore inférieure à 1 $. mille milliards. Bloomberg a signalé qu’Instagram a généré 20 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2019, ce qui le place parmi les plus grandes propriétés de publicité numérique au monde – et bien devant les concurrents des médias sociaux tels que Snap, Pinterest et Twitter.