Les résultats du GCSE nous montrent une nation d’enfants dépassés et vulnérables. Où est le soutien ? | Gaby Hinsliff

jeCela aurait pu être pire, car certains parents chuchotent sans doute encore maintenant à travers la porte d’une chambre d’adolescent furieusement claquée. Les notes du GCSE allaient toujours devoir baisser, à terme, par rapport au sommet artificiellement gonflé des années de pandémie ; et quand ils le feraient, cela ne serait jamais juste. Comment est-ce possible? Il y aura donc eu des larmes pour certains, en déchirant l’enveloppe, avec seulement 22,4 % des entrées en Angleterre cette année obtenant les notes de la 7e à la 9e – un A ou un A* en argent ancien – contre un pic de 30 % en 2021, lorsque les examens ont été supprimés et que les enseignants ont dû estimer les notes.

Les plus touchés sont ceux qui auraient probablement obtenu la 4e année requise en anglais et en mathématiques s’ils avaient passé les examens l’année dernière – mais pas celui-ci, et doivent maintenant faire face à des ratés démoralisants et à des soucis pour trouver un emploi. Le fait que le Pays de Galles et l’Irlande du Nord aient choisi de continuer à marquer plus généreusement pendant un an supplémentaire ne fait qu’ajouter du sel à la plaie ailleurs.

Mais les taux de réussite sont encore très légèrement supérieurs aux niveaux de 2019, et au moins les chefs d’établissement sixièmes formes proposent d’être flexibles avec ceux qui ont raté de peu les conditions d’entrée au baccalauréat. Si les futurs employeurs étaient également attentifs à l’année où le bâton court a été tiré, les dégâts pourraient être limités. Cependant, ce que ces résultats offrent, maintenant que la poussière est retombée et que tous les TikToks du jour des résultats ont été publiés, c’est un aperçu plus clair de la longue queue anxieusement agitée de Covid-19.

Ce qui inquiète les enseignants depuis des mois à l’approche des examens, c’est l’augmentation obstinée et persistante du nombre d’enfants absents des cours – les absences continuent de représenter plus du double du taux des années d’avant Covid, avec un adolescent sur 20 en GCSE. année scolaire manquant au moins la moitié de leurs cours – et également une augmentation des problèmes de santé mentale, en particulier chez les filles. (Plus que un sur cinq des filles de 16 ans ont été en contact avec les services de santé mentale du NHS l’année dernière). Parlez aux enseignants et il est clair que ces deux phénomènes apparemment distincts sont intimement liés.

Ce que les écoles décrivent est moins une vague d’élèves endurcis qui s’absentent pour faire quelque chose de plus excitant, mais plutôt une marée montante d’anxiété donnant envie aux enfants de se cacher sous une couette. Les nouveaux absents sont généralement émotionnellement dépassés et vulnérables, et non provocants. Ils sont disproportionnellement susceptibles de vivre dans la pauvreté ou d’avoir besoins éducatifs spéciaux et handicaps qui rendent la vie difficile dans les salles de classe ordinaires très fréquentées. Cet été, les chefs d’établissement ont signalé qu’un nombre inhabituellement élevé d’enfants ne se présentaient tout simplement pas aux examens, ou paniquaient et sortaient au milieu.

Comme le dit Evelyn Forde, présidente de l’Association of School and College Leaders : « Pour certains d’entre eux, mentalement et émotionnellement, ils trouvaient tout simplement trop de choses. » Il existe une fragilité inquiétante pour cette génération d’adolescents, sans doute antérieure au Covid-19. En 2019, le rapport State of the Nation 2019 de Theresa May concluait que le bien-être et la santé mentale des enfants avaient décliné au cours de la décennie précédente. La situation semble s’être aggravée dans le contexte d’incertitude et de perturbations de ces dernières années, dont les conséquences commencent peut-être à se faire jour.

Les résultats du GCSE de cette année montrent que l’écart entre les écoles publiques et privées, qui s’est creusé de manière alarmante pendant le confinement, s’est un peu rétréci – même si un examen détaillé de ce qui est arrivé à l’écart entre riches et pauvres devra attendre l’automne. La longue date division nord-sud Il semble cependant qu’il y ait quelque chose de plus clairement ancré. Seuls 17,6 % des inscrits dans le nord-est – qui présente le taux d’absentéisme le plus élevé du pays, avec le sud-ouest – ont obtenu une note de 7 ou plus ; à Londres, où les taux d’absentéisme étaient les plus bas, 28,4 % l’ont été.

Voilà pour la mise à niveau. Malgré toutes les inquiétudes de longue date concernant les résultats médiocres des garçons, cette année, ils ont légèrement réduit l’écart avec les filles, qui étaient, par coïncidence ou non, légèrement plus susceptibles que les garçons de manquer les cours.

Personne dans le secteur de l’éducation, depuis le secrétaire d’État jusqu’au secrétaire d’État, n’a eu besoin des résultats des examens de cette année pour lui dire que les enfants réussissent mieux lorsqu’ils viennent à l’école tous les jours. Les ministres développent déjà un projet pilote proposant des mentors aux enfants risquant d’abandonner l’école et encourageant les chefs d’établissement à partager des idées pour les réintégrer.

Plus tôt cet été, j’ai visité des écoles exceptionnelles qui font franchir la porte aux enfants contre toute attente. Mais même eux ne trouvent pas nécessairement la tâche facile. Il semble qu’il soit arrivé aux enfants pendant la pandémie quelque chose que les adultes n’ont pas bien compris ni aidé à surmonter ; et même si les enseignants font de leur mieux pour recoller les morceaux, cela ne peut pas être uniquement leur travail.

Durant toute ma vie de parent, j’ai observé des politiciens se battre pour l’éducation – tout ce qui devrait figurer dans les programmes scolaires des poètes morts jusqu’aux batailles plus titanesques pour les écoles et académies gratuites, les tests Sats et les priorités de l’Ofsted – avec divers degrés de lassitude. Mais de plus en plus, du point de vue de la sortie de l’école, tout cela commence à paraître légèrement surréaliste. Ce n’est pas que les parents se soucient soudainement moins des normes d’enseignement ou de la recherche d’une place dans l’enseignement secondaire de leur choix, mais que beaucoup d’entre nous se soucient désormais davantage du bien-être profond des enfants et des questions auxquelles personne ne semble vraiment avoir de réponses.

Pourquoi sont Les niveaux d’anxiété des enfants semblent tellement plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a dix ans – si élevés, apparemment, que certains ne peuvent apparemment pas quitter la maison le matin ? Leur santé mentale s’est-elle véritablement détériorée, ou sommes-nous simplement meilleurs pour diagnostiquer des choses qui, dans le passé, n’ont probablement pas été détectées ? Pourrions-nous même être trop prompts, parfois, à pathologiser des émotions adolescentes qui auraient autrefois été considérées comme intenses mais normales ? Le fait de grandir au milieu des médias sociaux a-t-il marqué nos enfants d’une manière ou d’une autre, ou la technologie n’est-elle qu’un bouc émissaire facile ? La culture sans fin des tests dans les écoles est-elle utile ou nuisible ? Et puis la question lancinante qui empêche les parents de dormir la nuit : avons-nous involontairement fait quelque chose de mal ? Avons-nous trop poussé ou trop dorloté ?

Ce qui est déconcertant, c’est que même si les partis politiques grignotent timidement les limites de tout cela – en offrant ici quelques maigres millions de plus pour les services de santé mentale pour enfants, là un peu plus de réglementation des médias sociaux – aucun d’entre eux ne semble assez audacieux pour rassembler tous ces fils. .

Où sont le sentiment d’urgence nationale, la commission royale sur le déclin du bonheur des enfants, les personnalités publiques ouvrant des conversations difficiles ? Même l’enquête officielle sur le Covid-19 a été critiqué, plus tôt ce mois-ci, par des associations caritatives pour l’enfance pour ce qu’elles ont qualifié de « retards inacceptables » dans la recherche de preuves auprès de mineurs de moins de 18 ans et concernant ceux-ci. Les résultats des examens de cette année devraient marquer le début et non la fin d’une enquête significative sur la façon dont la pandémie a déjà changé nos enfants et menace de façonner leur avenir pour un certain temps encore.