Les résultats du box-office de Wild Robot indiquent un nouveau spot du week-end

Le Résultats au box-office de Wild Robot arrivent, et tous les signes indiquent que le film grimpe au sommet des charts du week-end.

Quels sont les résultats au box-office de The Wild Robot ?

Selon un récent rapport de Variety, The Wild Robot a rapporté 1,95 million de dollars lors des avant-premières de jeudi au box-office. Quant à son suivi du week-end, le film est estimé entre 24 et 30 millions de dollars, ce qui suffirait à détrôner Beetlejuice Beetlejuice à la première place.

La suite de Beetlejuice a été le film le plus rentable des trois dernières semaines, mais devrait rapporter entre 13 et 15 millions de dollars ce week-end. Selon les estimations, en troisième position cette semaine se trouve Transformers One de Paramount, qui devrait rapporter entre 12 et 14 millions de dollars.

The Wild Robot est réalisé par le célèbre cinéaste d’animation Chris Sanders, surtout connu pour son travail sur des films emblématiques tels que Croods, How to Train Your Dragon et Lilo & Stitch. Il est produit par Jeff Hermann, producteur de longue date de Kung Fu Panda.

Le film présente les voix de Pedro Pascal (The Last of Us) dans le rôle de Fink, Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) dans le rôle de Pinktail, Bill Nighy (Love Actually) dans le rôle de Longneck, Kit Connor (Heartstopper) dans le rôle de Brightbill, Stephanie Hsu (Everything Everywhere). All at Once) dans le rôle du robot Vontra, Mark Hamill (Le garçon et le héron), Matt Berry (What We Do in the Shadows) et Ving Rhames (Pulp Fiction).

« L’aventure épique suit le voyage d’un robot – l’unité ROZZUM 7134, ‘Roz’ en abrégé – qui fait naufrage sur une île inhabitée et doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile, nouant progressivement des relations avec les animaux de l’île et devenant le parent adoptif d’un oison orphelin », lit-on dans le synopsis.

(Source: Variété)