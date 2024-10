Les résultats des tests restent stables dans tout l’État, mais sont inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie

CHEYENNE — Les taux de compétence des élèves de la maternelle à la 12e année du Wyoming sont restés stables au cours de l’année scolaire 2023-24, selon le ministère de l’Éducation de l’État.

Bien que les résultats aux tests standardisés de l’État ne soient pas encore revenus aux niveaux d’avant la COVID-19, les responsables de l’État ont déclaré que des résultats stables restaient un bon signe de progrès.

La surintendante de l’instruction publique du Wyoming, Megan Degenfelder, a publié mercredi le test de compétence et de progrès du Wyoming (WY-TOPP) et l’évaluation alternative du Wyoming (WY-ALT) 2023-24.

Les résultats sont restés stables par rapport à l’année dernière, mais sont restés inférieurs d’environ 1 à 2 points de pourcentage aux niveaux d’avant la pandémie. Les compétences des élèves ont diminué de 0,2 point de pourcentage en anglais et de 0,3 point de pourcentage en sciences. La maîtrise des mathématiques a augmenté de 0,5 point de pourcentage et la maîtrise des mathématiques augmente depuis 2021.

« Bien que je sois déçu que nos résultats d’évaluation n’aient pas encore rattrapé les niveaux d’avant la pandémie, je suis fier que nous n’ayons pas abaissé la barre de compétence comme d’autres États », a déclaré Degenfelder dans un communiqué de presse. « Dans le Wyoming, nous maintiendrons sans vergogne nos normes élevées et pousserons vers l’excellence.

« Ces scores démontrent également la nécessité d’innover, de repenser notre système éducatif et la manière dont nous instruisons les étudiants. Nous devons apporter des changements, et je suis convaincu que nos initiatives récemment lancées et nos projets pilotes que tant de districts ont adoptés y parviendront absolument.

Selon le communiqué, le maintien des normes permet aux éducateurs et aux parents de disposer de données précises démontrant si les élèves se sont remis de la pandémie. Degenfelder a réitéré son appel à l’action de l’année dernière, en déclarant : « Nous devons faire mieux, et nous ferons mieux. »

« Nous maintenons nos normes élevées et nous n’augmenterons jamais artificiellement nos scores, quelles que soient les circonstances », a déclaré Degenfelder. «Nos étudiants méritent mieux que cela, et nous reconnaîtrons toujours nos points à améliorer.»

Au cours de l’année écoulée, Degenfelder a déclaré qu’elle avait mis le système éducatif du Wyoming au défi de réfléchir davantage à un apprentissage centré sur l’élève et de revenir à l’essentiel.

Lors d’une conférence de presse mercredi, elle a souligné les partenariats avec les entreprises et l’industrie. WDE a lancé plusieurs programmes pilotes avec des partenaires, notamment le bureau du gouverneur, l’université du Wyoming, le conseil scolaire de l’État, la Wyoming Association of School Administrators et la Wyoming Community College Commission.

Ces programmes comprennent un apprentissage basé sur les compétences, un apprentissage basé sur des projets, un apprentissage basé sur le travail et davantage de possibilités de carrière, d’enseignement technique et de formation en leadership.

« Beaucoup de nos districts scolaires partout dans l’État ont adopté ces efforts », a déclaré Degenfelder. « Je crois de tout cœur que recentrer notre système éducatif sur cet apprentissage individualisé et autour des parcours de formation professionnelle contribuera à ramener nos résultats d’évaluation à nos niveaux d’avant la pandémie.

Les plus performants

Certaines écoles se sont démarquées dans leurs évaluations. L’école Ten Sleep K-12 du district scolaire 2 du comté de Washakie a particulièrement excellé.

Seule école de son district, Ten Sleep était la meilleure dans les trois domaines de contenu, avec 83,1 % de maîtrise en ELA, 76,1 % en mathématiques et 100 % en sciences. Les succès du petit district représentaient une croissance à deux chiffres dans tous les domaines.

«Les étudiants et le personnel de Ten Sleep sont parmi les meilleurs de l’État – non seulement la réussite du WY-TOPP, mais également celle d’ACT. Nos étudiants ont de nombreuses opportunités d’explorer et de réaliser leurs rêves grâce à nos programmes CTE, à nos initiatives d’apprentissage basées sur des projets, ainsi qu’à notre concentration sur l’alphabétisation », a déclaré Annie Griffin, surintendante du WCSD2. « Nous sommes fiers de nos grandes réalisations, mais nous sommes surtout impressionnés par la croissance que nos étudiants et notre personnel ont réalisée au cours des deux dernières années. Il n’y a jamais de formule secrète pour réussir, elle repose sur des relations solides et un véritable désir de voir chaque enfant unique vivre notre mantra scolaire, qui est « Apprendre à vivre nos rêves ».

Mercredi, alors que l’école était reconnue lors de la conférence de presse du WDE, Griffin a pris le temps de reconnaître les étudiants qui regardaient la conférence de presse depuis le gymnase Ten Sleep.

« Tenez-vous droit, sachant que vous êtes reconnu aujourd’hui comme étant le meilleur de l’État », a déclaré Griffin. « Sachez que vos efforts comptent. Vous vous bâtissez un avenir radieux. Vous avez montré à l’état du Wyoming ce que sont les étudiants de Ten Sleep et nous avez mis sur la carte. Nous ne pourrions être plus fiers de toutes vos réalisations.

Le district scolaire 1 du comté de Park à Powell a également produit des scores remarquables. En tête dans deux domaines de contenu pour un grand district, PCSD1 a obtenu un score de 70,1 % en mathématiques et de 60,6 % en sciences.

Westside Elementary dans PCSD1 a obtenu un score de 74 % en ELA et de 76,1 % en mathématiques. Les élèves de Powell Middle School ont obtenu de bons résultats, atteignant une maîtrise de l’ELA de 74,6 % et une maîtrise des mathématiques de 69 %.

« Les étudiants et le personnel de Westside sont véritablement « les meilleurs de l’Ouest » », a déclaré la directrice de Westside, Angela Woyak. « Les résultats du WY-TOPP 2023-24 témoignent de notre conviction collective que TOUS les étudiants peuvent apprendre et réussir, et qu’ensemble, nous pouvons les inciter à atteindre les niveaux de réussite les plus élevés.

Dans les trois domaines de contenu, le Wyoming enregistre généralement des chiffres autour de la barre des 50 % de compétence, selon Linda Finnerty, directrice des communications de WDE.

« Chaque jour, les éducateurs de Westside sont enthousiastes et s’efforcent de proposer des cours nouveaux, innovants, réactifs et de haute qualité qui favorisent des niveaux avancés de pensée critique et de résolution de problèmes », a déclaré Woyak. « Le secret de la réussite de nos élèves réside cependant dans une culture scolaire bienveillante et collaborative où chacun a sa place et où chaque individu est valorisé et célébré pour sa persévérance et sa compassion envers les autres. »

Bien que les trois dernières années aient montré une augmentation des scores composites ACT dans tout l’État, le Wyoming reste toujours en dessous de la moyenne nationale.

« Nous continuons à promouvoir et à promouvoir nos programmes ACT et WorkKeys que nous proposons dans l’État, et ces résultats seront publiés cette année après l’embargo du 16 octobre », a déclaré Rebecca Veilkaneye, superviseure de l’évaluation du WDE, aux médias. « Aucun autre programme à l’échelle de l’État n’est mis en avant. Cependant, de nombreux districts et de nombreuses écoles font ces efforts de leur propre chef, et leur travail se voit à travers cela.

WDE a également noté que tous les États n’exigent pas que tous les étudiants passent l’ACT, ce qui signifie que la moyenne nationale n’est pas nécessairement une norme équitable à laquelle comparer le Wyoming.