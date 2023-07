Les résultats des tests montrent que les étudiants américains accusent un retard supplémentaire malgré les efforts de récupération

Les étudiants à travers les États-Unis ont encore pris du retard sur le plan scolaire l’année dernière malgré des efforts considérables pour les aider à se remettre des revers d’apprentissage de la pandémie, selon une analyse des résultats des tests publiée mardi.

La recherche de NWEA, un groupe à but non lucratif qui administre des tests standardisés, atterrit alors que la date limite de 2024 approche rapidement pour que les écoles dépensent le dernier des 190 milliards de dollars en fonds fédéraux de secours en cas de pandémie.

Il existe des moyens pour les écoles de mieux tirer parti de leurs ressources et de leur temps limités pour stimuler l’apprentissage, a déclaré Chase Nordengren, chercheur principal du groupe pour les stratégies pédagogiques. Il a déclaré que les écoles pourraient regrouper les élèves en fonction de leurs besoins et fournir un enseignement ciblé, par exemple en ajustant les groupes au fur et à mesure que les individus progressent.

«Nous avons essayé d’envoyer le message qu’il s’agit d’une période de récupération de plusieurs années, voire de plusieurs décennies et qu’il faudra repenser fondamentalement la façon dont non seulement nous éduquons les étudiants, mais nous pensons à la façon dont les étudiants sont regroupés et comment nous pensons à leur apprentissage », a-t-il déclaré.

L’étude a utilisé les données d’environ 6,5 millions d’élèves qui ont passé l’évaluation MAP Growth en lecture et en mathématiques depuis le début de la pandémie. Ces chiffres ont été comparés aux données sur la croissance académique des trois années précédant la pandémie.

Les résultats de cette année – la troisième année scolaire complète depuis la pandémie de COVID-19 – sont à certains égards pires que l’année dernière, lorsque l’analyse de la NWEA a montré que les étudiants avaient largement réalisé des gains académiques parallèles à leur croissance avant la pandémie, a déclaré Karyn Lewis, directeur du Center for School and Student Progress de la NWEA, et co-auteur de l’étude.

« Et parce que les enfants progressent à des taux inférieurs aux tendances pré-COVID, cela signifie que nous ne réduisons pas ces écarts de réussite. Nous les élargissons en fait », a déclaré Lewis.

Avec des sommes d’argent historiques envoyées par le gouvernement fédéral, les écoles ont élargi le tutorat, les programmes d’apprentissage d’été et d’autres efforts de relance.

Mais l’analyse a révélé que l’élève moyen aurait encore besoin de l’équivalent de 4,1 mois de scolarité supplémentaires pour rattraper son retard en lecture et de 4,5 mois pour les mathématiques. Les étudiants noirs et hispaniques, quant à eux, auraient besoin d’encore plus de temps pour se rattraper – environ un mois ou plus. Et « cela ne fait vraiment que les ramener aux niveaux d’inégalité d’avant la pandémie que nous avons déjà vus », a déclaré Lewis.

L’étude fait écho aux résultats des tests fédéraux publiés le mois dernier qui ont révélé que les scores en mathématiques et en lecture des jeunes américains de 13 ans étaient tombés à leur plus bas niveau depuis des décennies.

Lewis ne pouvait que spéculer sur les raisons pour lesquelles c’était si mauvais.

«Je pense que nous avons peut-être négligé de combler les trous des deux dernières années dans la précipitation pour revenir au contenu du niveau scolaire et nous en voyons l’impact, que les enfants ne sont pas capables de suivre parce qu’ils ‘ il manque encore des éléments fondamentaux.

L’un des rares résultats positifs concernait la classe qui venait de terminer la troisième année. Ces élèves étaient à la maternelle lorsque la pandémie a commencé, un âge qui a fait de l’apprentissage virtuel un défi, et leur lent rétablissement a sonné l’alarme dans une étude de la NWEA publiée en décembre. Il a constaté que ces futurs élèves de quatrième année subissaient les plus grandes pertes d’apprentissage liées à la pandémie en lecture.

Mais maintenant, la dernière analyse du groupe des résultats des tests de fin d’année montre qu’ils ont réalisé des gains supérieurs à la moyenne. Lewis l’a décrit comme « un peu un casse-tête ».

Lewis se demande si les familles savent à quel point la situation est grave et si les écoles souhaitent être suffisamment innovantes pour résoudre le problème.

«Les écoles font les bonnes choses», a-t-elle déclaré. « Ils ne font tout simplement pas assez des bonnes choses. Et je pense que c’est parce que nous avons sous-estimé la persistance des effets du COVID sur les enfants.

Heather Hollingsworth et Carolyn Thompson, Associated Press