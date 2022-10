Les résultats des tests montrent des revers COVID historiques pour les enfants à travers les États-Unis

WASHINGTON (AP) – La pandémie de COVID-19 n’a épargné aucun État ni aucune région car elle a causé des revers d’apprentissage historiques pour les enfants américains, effaçant des décennies de progrès académiques et creusant les disparités raciales, selon les résultats d’un test national qui fournit le regard le plus pointu à ce jour sur le l’ampleur de la crise.

Partout au pays, les scores en mathématiques ont connu leurs plus fortes baisses jamais enregistrées. Les scores en lecture sont tombés aux niveaux de 1992. Près de quatre élèves de huitième année sur 10 n’ont pas réussi à saisir les concepts mathématiques de base. Pas un seul État n’a vu une amélioration notable de ses résultats moyens aux tests, certains faisant simplement du surplace.

Telles sont les conclusions de l’évaluation nationale des progrès de l’éducation – connue sous le nom de « bulletin national » – qui a testé cette année des centaines de milliers d’élèves de quatrième et de huitième année à travers le pays. C’était la première fois que le test était administré depuis 2019, et il est considéré comme la première étude représentative à l’échelle nationale de l’impact de la pandémie sur l’apprentissage.

“C’est un sérieux signal d’alarme pour nous tous”, a déclaré Peggy Carr, commissaire du Centre national des statistiques sur l’éducation, une branche du ministère de l’Éducation, dans une interview. « Dans NAEP, lorsque nous connaissons une baisse de 1 ou 2 points, nous en parlons comme d’un impact significatif sur la réussite d’un élève. En mathématiques, nous avons connu une baisse de 8 points, historique pour cette évaluation.

Les chercheurs pensent généralement qu’un gain ou une baisse de 10 points équivaut à environ une année d’apprentissage.

Il n’est pas surprenant que les enfants soient en retard. La pandémie a bouleversé toutes les facettes de la vie et laissé des millions de personnes apprendre à domicile pendant des mois ou plus. Les résultats publiés lundi révèlent la profondeur de ces revers et l’ampleur du défi auquel sont confrontées les écoles alors qu’elles aident les élèves à rattraper leur retard.

Le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, a déclaré que c’était un signe que les écoles devaient redoubler d’efforts, en utilisant les milliards de dollars que le Congrès a donnés aux écoles pour aider les élèves à se rétablir.

« Permettez-moi d’être très clair : ces résultats ne sont pas acceptables », a déclaré Cardona.

Le test NAEP est généralement administré tous les deux ans. Elle a été prise entre janvier et mars par un échantillon d’élèves de chaque État, ainsi que par 26 des plus grands districts scolaires du pays. Les scores étaient au point mort avant même la pandémie, mais les nouveaux résultats montrent des baisses à une échelle jamais vue auparavant.

En mathématiques et en lecture, les élèves ont obtenu des scores inférieurs à ceux testés en 2019. Mais alors que les scores en lecture ont chuté, les scores en mathématiques ont chuté des plus grandes marges de l’histoire du test NAEP, qui a commencé en 1969.

Les scores en mathématiques étaient les pires parmi les élèves de huitième année, avec 38% de scores jugés «inférieurs à la base» – un seuil qui mesure, par exemple, si les élèves peuvent trouver le troisième angle d’un triangle s’ils reçoivent les deux autres. C’est pire qu’en 2019, lorsque 31% des élèves de huitième année ont obtenu un score inférieur à ce niveau.

Aucune partie du pays n’était épargnée. Chaque région a vu ses résultats aux tests chuter et chaque État a connu une baisse dans au moins un sujet.

Plusieurs grands districts ont vu leurs résultats aux tests chuter de plus de 10 points. Cleveland a connu la plus forte baisse, une baisse de 16 points en lecture en quatrième année, ainsi qu’une baisse de 15 points en mathématiques en quatrième année. Baltimore et le comté de Shelby dans le Tennessee ont également connu des déclins précipités.

“C’est une confirmation supplémentaire que la pandémie nous a frappés très durement”, a déclaré Eric Gordon, directeur général du Cleveland Metropolitan School District. Pour aider les élèves à se rétablir, le système scolaire a renforcé les cours d’été et ajouté un tutorat après l’école.

“Je ne crains pas qu’ils ne puissent pas ou ne se remettent pas”, a déclaré Gordon. “Je crains que le pays ne reste pas concentré sur le rattrapage des enfants.”

Les résultats montrent une inversion des progrès sur les scores en mathématiques, qui avaient fait de gros gains depuis les années 1990. La lecture, en revanche, avait peu changé au cours des dernières décennies, de sorte que même les baisses relativement faibles de cette année ramènent les moyennes à leur niveau de 1992.

Le plus préoccupant, cependant, ce sont les écarts entre les élèves.

Confirmant ce que beaucoup craignaient, les inégalités raciales semblent s’être creusées pendant la pandémie. En quatrième année, les élèves noirs et hispaniques ont connu des baisses plus importantes que les élèves blancs, creusant des écarts qui persistent depuis des décennies.

Les inégalités se traduisaient également par un écart croissant entre les élèves les plus performants et les moins performants. En mathématiques et en lecture, les scores ont chuté le plus chez les élèves les moins performants, créant un fossé grandissant entre les élèves en difficulté et le reste de leurs pairs.

Les enquêtes réalisées dans le cadre du test de cette année illustrent le fossé.

Lorsque les écoles sont passées à l’apprentissage à distance, les élèves les plus performants étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir un accès fiable à des espaces calmes, des ordinateurs et l’aide de leurs enseignants, selon l’enquête.

Les résultats montrent clairement que les écoles doivent remédier aux «lacunes persistantes et systémiques de notre système éducatif», a déclaré Alberto Carvalho, surintendant des écoles de Los Angeles et membre du Conseil national d’administration de l’évaluation, qui définit les politiques du test.

“Bien que la pandémie ait porté un coup aux écoles et aux communautés, nous ne pouvons pas l’utiliser comme excuse”, a-t-il déclaré. “Nous devons rester attachés à des normes et des attentes élevées et aider chaque enfant à réussir.”

D’autres études récentes ont montré que les étudiants qui passaient de plus longues périodes à apprendre en ligne subissaient des revers plus importants. Mais les résultats du NAEP ne montrent aucun lien clair. Les zones qui sont retournées rapidement en classe ont encore connu des baisses importantes, et les villes – qui étaient plus susceptibles de rester éloignées plus longtemps – ont en fait connu des baisses plus légères que les districts de banlieue, selon les résultats.

Los Angeles peut revendiquer l’un des rares points positifs dans les résultats. Le deuxième plus grand district scolaire du pays a vu les scores de lecture en huitième année augmenter de 9 points, la seule augmentation significative dans tous les districts. Pour d’autres districts, c’était un exploit de tenir même, comme l’ont réalisé Dallas et le comté de Hillsborough en Floride.

Les critiques des tests mettent en garde contre le fait de mettre trop d’importance dans des examens comme le NAEP, mais il ne fait aucun doute que les compétences qu’il vise à mesurer sont essentielles. Les étudiants qui mettent plus de temps à maîtriser la lecture sont plus susceptibles d’abandonner et de se retrouver dans le système de justice pénale, selon des recherches. Et la huitième année est considérée comme une période charnière pour développer des compétences pour les carrières en mathématiques, en sciences et en technologie.

Pour Carr, les résultats soulèvent de nouvelles questions sur ce qu’il adviendra des étudiants qui semblent être très en retard dans l’acquisition de ces compétences.

“Nous voulons que nos étudiants soient préparés à l’échelle mondiale pour les carrières STEM, la science et la technologie et l’ingénierie”, a-t-elle déclaré. « Cela met tout cela en danger. Nous devons faire une réinitialisation. C’est un problème très grave, et il ne va pas disparaître tout seul. »

