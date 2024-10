Les résultats des tests du comté K-12 augmentent par rapport aux plus bas de la pandémie

Les résultats des tests K-12 du comté de Ventura commencent peut-être tout juste à se remettre de leur falaise COVID-19.

Le 10 octobre, les responsables de l’éducation en Californie ont publié les résultats des tests standardisés du printemps dernier. Dans le comté de Ventura, les élèves des écoles publiques ont réussi les évaluations d’anglais et de mathématiques à des taux légèrement plus élevés que l’année dernière.

7 août, Victor Vaca Aguilar, élève de troisième année, célèbre après avoir correctement deviné la réponse à une question brise-glace le premier jour d’école à la Glen City Elementary Global STEAM Academy à Santa Paula.

Les résultats des tests ont chuté précipitamment entre le printemps 2019 et 2022, première année de tests standardisés généralisés après deux ans de pause pandémique. Un nombre limité d’écoles ont passé les tests en 2021. L’année dernière, le taux de réussite aux tests de mathématiques du comté a légèrement augmenté et le taux de réussite aux arts de la langue anglaise est pratiquement inchangé.

Cette année, le pourcentage d’élèves ayant satisfait aux normes à l’examen de mathématiques a encore augmenté et les résultats en langue anglaise ont connu leur première augmentation depuis le retour complet des tests standardisés.

Les écoles de comté sont toujours à la traîne des moyennes de l’État, même si l’écart est plus étroit aujourd’hui que les deux années précédant la pandémie.

Les responsables de l’éducation publique ont donné des évaluations variées des résultats. La présidente du State Board of Education, Linda Darling-Hammond, a déclaré au nouveau site d’éducation en ligne EdSource qu’elle était encouragée par les résultats et a souligné les améliorations parmi les populations vulnérables, notamment les étudiants à faible revenu, sans abri et en famille d’accueil.

Mais le groupe de défense à but non lucratif Children Now a déclaré à EdSource que l’État affiche un manque de progrès « inacceptable » pour combler les écarts au cours des 10 dernières années.

La Californie administre cette version de tests standardisés par l’État – les évaluations sommatives équilibrées plus intelligentes – aux élèves de la troisième à la huitième année et aux élèves du secondaire depuis 2015.

Les résultats variaient selon les niveaux scolaires aux deux tests dans le comté de Ventura et dans tout l’État. Aucune tendance d’une année à l’autre n’était immédiatement évidente dans les résultats en anglais, mais lors de l’évaluation des mathématiques, les élèves les plus jeunes ont nettement surpassé leurs homologues plus âgés.

Les résultats détaillés des tests sont disponibles sur caaspp-elpac.ets.org.

Résultats des tests 2023-24 Taux de réussite en anglais Mtaux de réussite État de Californie 47,04% 35,54% Comté de Ventura 45,66% 33,95% École élémentaire Briggs 25,46% 20,36% Vallée du Conejo unifiée 65,11% 54,42% Fillmore unifié 28,01% 16,11% École élémentaire Hueneme 25,55% 16,50% École élémentaire Mesa Union 52,56% 36,32% Moorpark Unifié 54,02% 43,73% École élémentaire de Mupu 38,65% 32,77% Oak Park Unifié 80,10% 73,00% Vue sur l’océan 25,94% 20,31% Ojai Unifié 42,53% 26,40% Oxnard 30,14% 20,16% Lycée Oxnard Union 46,27% 18,18% Agréable Vallée 60,26% 49,28% École élémentaire de Rio 33,68% 24,03% École élémentaire de Santa Clara 63,33% 60,00% Santa Paula Unifiée 33,89% 20,17% Simi Valley Unifié 48,56% 35,44% Union Somis 49,67% 46,30% Ventura Unifié 46,79% 36,74% Écoles à charte du comté de Ventura 45,66% 33,95%

Le site d’information à but non lucratif EdSource a contribué à ce rapport.

