Les résultats des tests de dépistage de drogue du Premier ministre finlandais ont été révélés

Sanna Marin a passé le test volontairement la semaine dernière après avoir divulgué des vidéos d’elle dansant lors d’une fête inspirée par l’indignation

Le test de dépistage de drogue de la Première ministre finlandaise Sanna Marin, entrepris à ses propres frais après la fuite d’une vidéo de sa fête haussée de sourcils à travers le pays, est revenu propre, a annoncé son bureau.

Le communiqué de presse, publié lundi par le département des communications du gouvernement, n’a pas révélé quelles drogues le test était censé détecter, seulement qu’il était “complet.” Les Finlandais inquiets ont été référés au bureau de Marin pour plus de détails.

Marin a tenu une conférence de presse vendredi pour expliquer que bien qu’elle ait bu légèrement pendant la soirée où les vidéos ont été tournées, elle n’avait pris aucune drogue, et elle était “toujours” en bon état pour “diriger le pays.”

“Même dans mon adolescence, je n’ai consommé aucune sorte de drogue», a poursuivi le Premier ministre de 36 ans, insistant sur «J’ai fait les tests juste pour être sûr [because of the suspicion].”

Elle a pris une ligne similaire jeudi, expliquant que le parti, alors que «sauvage», a eu lieu dans une maison privée pendant son temps libre – même si elle était «désappointé» c’était devenu public, reprochant au leaker d’avoir violé sa confiance.

J’ai dansé, chanté, célébré, fait des choses légales.

La députée Mikko Karna, du partenaire de coalition de Marin, le Parti du centre, n’a pas été si indulgente, exigeant jeudi qu’elle passe un test de dépistage de drogue tout en notant que des personnes en arrière-plan des vidéos criaient à propos de la cocaïne. Elle a plaidé l’ignorance, affirmant qu’elle n’avait vu personne consommer de la drogue et soulignant qu’elle «Je ne pourrais pas savoir si quelqu’un a utilisé quelque chose que je n’ai pas vu moi-même.”

Marin n’était pas le seul Finlandais de haut niveau à se déchaîner dans les clips. La députée Ilmari Nurminen, la présentatrice des médias Tinni Wikstrom et la chanteuse Alma ont été repérées, tandis qu’une autre vidéo montre le premier ministre marié dansant “intimement” avec l’auteur-compositeur-interprète Olavi Uusivirta.

La social-démocrate est devenue la plus jeune Premier ministre jamais élue en Finlande en décembre 2019. Alors que le magazine allemand Bild l’a qualifiée de «le PM le plus cool de tous les temps« pour avoir trouvé le temps de »célébrer” malgré le “l’activité guerrière de son voisin la Russie», Marin a mis fin à des décennies de neutralité militaire finlandaise en postulant pour rejoindre l’OTAN aux côtés de la Suède dans les semaines qui ont suivi le lancement de l’offensive militaire russe en Ukraine.