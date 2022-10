Les résultats des tests ACT chutent au plus bas en 30 ans dans une diapositive pandémique

PHOENIX (AP) – Les scores au test d’admission à l’université ACT par les diplômés du secondaire de cette année ont atteint leur point le plus bas en plus de 30 ans – la dernière preuve de l’énormité des perturbations d’apprentissage pendant la pandémie.

Le score composite ACT moyen de la classe de 2022 était de 19,8 sur 36, marquant la première fois depuis 1991 que le score moyen était inférieur à 20. De plus, un nombre croissant d’élèves du secondaire n’ont atteint aucun des critères de référence établis par l’ACT – montrant une baisse de la préparation aux cours de niveau collégial.

Les résultats des tests, rendus publics dans un rapport mercredi, montrent que 42% des diplômés testés par ACT dans la promotion de 2022 n’ont atteint aucun des critères de référence en anglais, en lecture, en sciences et en mathématiques, qui sont des indicateurs de la performance attendue des élèves. dans les cours collégiaux correspondants.

En comparaison, 38% des candidats en 2021 n’ont atteint aucun des critères de référence.

“La préparation académique est là où nous constatons le déclin”, a déclaré Rose Babington, directrice principale des partenariats d’État pour l’ACT. “Chaque fois que nous voyons les résultats des tests ACT, nous parlons de compétences et de normes, et de la prédiction des étudiants pour réussir et connaître les informations vraiment importantes pour réussir et persévérer tout au long de leur première année de cours universitaires.”

Les scores ACT ont diminué régulièrement ces dernières années. Pourtant, “l’ampleur des baisses cette année est particulièrement alarmante”, a déclaré la PDG d’ACT, Janet Godwin, dans un communiqué. “Nous constatons une augmentation rapide du nombre de personnes âgées quittant l’école secondaire sans atteindre les critères de préparation à l’université dans aucune des matières que nous mesurons.”

Les résultats offrent un aperçu des inégalités systémiques dans l’éducation, en place bien avant que la pandémie ne ferme les écoles et les collèges qui renoncent temporairement aux exigences de test. Par exemple, les élèves n’ayant pas accès à un programme d’études secondaires rigoureux ont subi plus de revers lors des perturbations pandémiques, a déclaré Babington. Ces étudiants viennent de zones rurales, viennent de familles à faible revenu et sont souvent des étudiants de couleur.

Le nombre d’étudiants qui suivent l’ACT a diminué de 30% depuis 2018, car les diplômés renoncent de plus en plus à l’université et certaines universités n’exigent plus de tests d’admission. Mais la participation a chuté de 37 % chez les étudiants noirs, 154 000 ayant passé le test cette année.

Les tests standardisés tels que l’ACT ont été de plus en plus préoccupés par le fait qu’ils sont injustes pour les étudiants issus de minorités et à faible revenu, car les étudiants ayant accès à une préparation aux tests coûteuse ou à des cours avancés obtiennent souvent de meilleurs résultats.

Babington a défendu le test comme une mesure de la préparation à l’université. “Maintenant plus que jamais, les dernières années nous ont montré l’importance de disposer de données de haute qualité pour nous aider à informer sur la manière dont nous soutenons les étudiants”, a déclaré Babington.

Les résultats des tests sont désormais facultatifs pour l’admission des étudiants de première année dans de nombreux établissements. Certains collèges, comme le système de l’Université de Californie, optent même pour une politique de test à l’aveugle, où les scores ne sont pas pris en compte même s’ils sont soumis.

Mais de nombreux étudiants passent encore les tests, dans l’espoir d’obtenir un avantage dans les admissions en soumettant leurs notes. Tyrone Jordan, un étudiant de première année à l’Université d’État de l’Arizona, a déclaré qu’il avait passé l’ACT et le SAT pour devancer les autres étudiants et l’aider à recevoir des bourses.

Jordan, qui souhaite poursuivre des études en génie mécanique, a déclaré qu’il pensait que son emploi du temps rigoureux à la Tempe Preparatory Academy l’avait préparé pour l’université, et que les tests standardisés l’avaient aidé financièrement, lui et sa famille.

“Tout ce que le test a fait pour moi a été de me donner de l’argent supplémentaire”, a déclaré Jordan.

Alors que Jordan prévoyait toujours de passer le test, de nombreux étudiants ont du mal à y accéder ou choisissent de ne pas passer le test puisque les universités de leur choix ne l’exigent plus. En Alabama, en Louisiane, au Mississippi, au Nevada, au Tennessee et au Wyoming, tout le monde est testé.

Cheyanne Mumphrey, Associated Press