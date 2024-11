Les résultats des sondages sans issue sont étonnants – et improbables, disent ces experts

La campagne pour l’élection présidentielle américaine entre dans son dernier week-end avec des sondages montrant Donald Trump et Kamala Harris dans une impasse apparemment permanente et peu d’indices quant à savoir lequel d’entre eux l’emportera mardi.

À la fin d’une autre semaine mouvementée qui a commencé avec le rassemblement à caractère raciste de Trump au Madison Square Guardian de New York et a été ponctuée de soutiens de célébrités, de commentaires misogynes et d’insultes à propos de « déchets » jetés à gauche et à droite, le suivi des moyennes des sondages du Guardian sur 10 jours a montré peu de changement par rapport à sept jours plus tôt, la loyauté des électeurs envers le candidat qu’ils ont choisi semblant relativement insensible aux événements de la campagne, aussi sismiques soient-ils.

À l’échelle nationale, Harris, la candidate démocrate, a un point d’avance, 48 % contre 47 %, sur son adversaire républicain, un avantage pratiquement identique à celui de la semaine dernière. Un tel avantage s’accorde bien avec la marge d’erreur de la plupart des sondages.

Les États du champ de bataille restent également dans une impasse. Les candidats sont à égalité à 48 % en Pennsylvanie, souvent considéré comme l’État swing le plus important car il détient le plus de voix électorales (19). Harris a un point d’avance dans les deux autres États à mur bleu, le Michigan et le Wisconsin, tandis que Trump est légèrement en avance dans la ceinture solaire : en hausse de 1 % en Caroline du Nord et de 2 % en Géorgie et en Arizona. Au Nevada, son avantage moyen dans les sondages est inférieur à un point de pourcentage.

Le dernier sondage s’inscrit dans un contexte de niveaux de vote anticipé sans précédent dans plusieurs États qui, vendredi, avaient déjà vu environ 65 millions d’Américains voter.

Il est notoirement difficile de prédire quoi que ce soit sur les résultats futurs du vote anticipé, même si environ 58 % des premiers électeurs de Pennsylvanie âgés de 65 ans ou plus étaient des démocrates inscrits, Politico a rapportécontre 35 % de la même cohorte qui étaient des républicains inscrits ; les deux principaux partis comptent à peu près le même nombre d’électeurs inscrits dans l’État parmi les personnes âgées. Environ 53 % de la population a voté pour Trump en Pennsylvanie en 2020, même s’il a perdu l’État au profit de Joe Biden.

Trump, contrairement à il y a quatre ans, a encouragé ses partisans à voter tôt. Le fait que les démocrates participent en plus grand nombre pourrait être un indicateur positif pour eux dans un État phare où les commentateurs prédisent que la participation est la clé du résultat. Les stratèges démocrates ont affirmé avoir une avance de 10 à 20 % en matière de participation électorale des seniors dans les trois États aux murs bleus.

Mais dans un paysage politique fracturé qui a été marqué par des menaces de représailles de la part de Trump, des accusations de fascisme et de racisme de la part de Harris et des avertissements selon lesquels la démocratie elle-même est en jeu, la situation dans son ensemble – cette uniformité, sur une période prolongée – a amené des observateurs chevronnés à se gratter la tête. têtes.

Le site de sondages-analyses Le simulateur de FiveThirtyEight – sur la base d’une collecte de données nationales et étatiques – la prévision de vendredi matin selon laquelle Trump gagnerait 53 fois sur 100, contre 47 fois pour Harris, était, encore une fois, similaire à celle d’une semaine auparavant.

Dans une dernière salve de nouvelles positives pour Harris, un Sondage mariste Vendredi, elle a laissé entendre qu’elle pourrait sortir de l’impasse : elle a montré qu’elle devançait Trump de 3 % dans le Michigan et le Wisconsin et de 2 % en Pennsylvanie. Gagner les trois États représente probablement la voie la plus claire pour Harris vers les 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter la Maison Blanche. Mais les résultats restent dans les marges d’erreur de l’enquête.

Cette image quasi monolithique, émergeant de plusieurs sondages, a suscité des soupçons parmi certains analystes selon lesquels les sondeurs se seraient trompés autour des moyennes des sondages d’État, craignant de se tromper pour la troisième fois consécutive après avoir considérablement sous-estimé le soutien de Trump en 2016 et 2020.

Écrire sur le site Web de NBCJosh Clinton, professeur de politique à l’Université Vanderbilt, et John Lapinski, directeur des élections du réseau, se sont demandé si l’égalité des voix reflétait non pas les sentiments des électeurs, mais plutôt une prise de décision avare de risque par les sondeurs. Certains, suggèrent-ils, pourraient se méfier des résultats indiquant des pistes inhabituellement importantes pour un candidat et introduisant une pondération corrective.

Sur les 321 derniers sondages réalisés sur les champs de bataille, 124 – soit près de 40 % – ont montré des marges d’un point ou moins, ont écrit les deux hommes. La Pennsylvanie était le cas le plus « troublant », avec 20 sondages sur 59 montrant une égalité exacte, tandis que 26 autres montraient des marges inférieures à 1 %.

Cela indique « non seulement une course étonnamment serrée, mais aussi une course improbablement serrée », selon Clinton et Lapinski.

On s’attendrait à ce qu’un grand nombre d’enquêtes révèlent une plus grande diversité d’opinions, même lors d’élections serrées, en raison du caractère aléatoire inhérent aux sondages. L’absence d’une telle variation suggère que soit les sondeurs ajustent des marges « bizarres » de 5 % ou plus, ont soutenu Clinton et Lapinski – soit la deuxième possibilité suivante, qu’ils jugent plus probable.

« Certains des outils que les sondeurs utilisent en 2024 pour résoudre les problèmes de sondage de 2020, tels que la pondération en fonction de la partisanerie, des votes passés ou d’autres facteurs, pourraient aplanir les différences et réduire la variation dans les résultats des sondages rapportés », écrivent-ils.

L’une ou l’autre explication « soulève la possibilité que les résultats de l’élection pourraient être étonnamment différents du récit très serré que suggèrent l’ensemble des sondages d’État et les moyennes des sondages », ont-ils ajouté.

Au milieu de l’incertitude, une chose est sûre : même si les sondages ont dépeint la compétition au cours des dernières semaines, alors que Harris et Trump s’affrontent dans les derniers jours de l’élection américaine la plus importante depuis des décennies, quelque chose doit céder.