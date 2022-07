Les résultats des négociations sur les céréales à Istanbul dévoilés

Moscou et Kiev ont convenu de créer un “centre de coordination” sur les exportations de céréales à Istanbul, a déclaré la Turquie

La Russie et l’Ukraine ont convenu d’établir un centre de coordination conjoint sur les exportations de céréales à Istanbul qui comprendra des représentants de toutes les parties, a déclaré le ministre turc de la Défense Hulusi Akar aux médias locaux à la suite des pourparlers à quatre qui ont également impliqué la Turquie et l’ONU.

Mercredi, des négociateurs de Russie, d’Ukraine, de Turquie et de l’ONU se sont réunis dans la ville turque pour discuter de la situation concernant les exportations ukrainiennes bloquées.

Avant la réunion, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré que Kiev et Moscou étaient sur le point de sortir de l’impasse sur la question.

“Un accord a été conclu sur des questions techniques telles que les contrôles conjoints aux points de destination et … la sécurité de la navigation sur les routes de transfert”, Akar a déclaré aux journalistes. Délégations russe et ukrainienne “devrait se revoir en Turquie la semaine prochaine”, a-t-il dit, ajoutant que les parties “revoir tous les détails une fois de plus” lors de cette réunion.

L’Ukraine est l’un des principaux exportateurs de céréales au monde. Pourtant, il n’a pas été en mesure d’exporter ses céréales par voie maritime en raison du conflit en cours avec la Russie. Kiev et les pays occidentaux ont accusé Moscou d’empêcher les expéditions de céréales ukrainiennes de quitter les ports de la mer Noire du pays. La Russie a nié ces accusations et, à son tour, a blâmé Kiev pour la crise, arguant que ses forces ont miné les eaux de la mer Noire, créant ainsi une menace pour les cargos.

L’Occident a également accusé Moscou de tenter de provoquer une crise alimentaire mondiale en bloquant soi-disant les expéditions de céréales ukrainiennes et “utiliser la faim comme une arme.”

Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n’entravait pas les exportations et a critiqué l’Occident pour son “attitude cynique” vers l’approvisionnement alimentaire des pays en développement, qui ont été les plus touchés par la flambée des prix. Moscou est prête à assurer le libre passage vers les eaux internationales pour les navires transportant des céréales, a-t-il ajouté.