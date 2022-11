Les résultats des élections semblent meilleurs pour Biden alors que les démocrates évitent la «vague rouge»

Le contrôle du Sénat et de la Chambre est toujours indécis, selon NBC News. Le parti de Biden a remporté un siège détenu par le GOP en Pennsylvanie, et les candidats sont au coude à coude dans les courses pour trois sièges détenus par les démocrates, selon NBC.

“C’est probablement le mi-mandat le plus réussi pour un président démocrate dans l’histoire et certainement depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Jeffrey Sonnenfeld, doyen associé principal pour les études de leadership à la Yale School of Management. “Ils pourraient encore perdre le contrôle des deux maisons, mais ce n’est pas la vague rouge qui était commercialisée dans les médias.”

Les premiers résultats des élections de mi-mandat sont plus positifs que prévu pour les démocrates, qui semblent prêts à inverser les tendances historiques et à éviter des pertes importantes lors des courses de mardi.

Dans les semaines qui ont précédé le jour du scrutin, Biden a supplié les électeurs de faire des élections de mi-mandat un “choix” pour la démocratie et le droit à l’avortement plutôt qu’un “référendum” lors de son premier mandat. Les élections américaines modernes de mi-mandat qui se tiennent après une nouvelle administration sont presque toujours une réprimande du parti au pouvoir, mais malgré les préoccupations économiques et le faible taux d’approbation du président, les démocrates ont évité des pertes importantes, a déclaré Jess O’Connell, un agent démocrate et fondateur de NEWCO. Stratégies.

“Bien que les démocrates puissent finalement perdre la Chambre, ce sera probablement beaucoup moins que ce que les républicains voudraient”, a déclaré O’Connell. “Les résultats jusqu’à présent ne semblent pas être une répudiation de la présidence de Biden, en fait, au contraire. De l’avis de tous jusqu’à présent, des résultats proches comme celui-ci sont vraiment une victoire pour Biden et les démocrates étant donné les cartes fortement redistribuées et les vents contraires économiques qu’ils ‘ J’ai navigué en entrant dans ces mi-parcours.”

Biden a accompli bon nombre de ses promesses de campagne au cours de ses deux premières années au pouvoir, cochant même des éléments tels que le plafonnement du prix de l’insuline que les démocrates avaient tenté d’accomplir pendant des années. Sous la surveillance de Biden, le Congrès a adopté des lois visant à lutter contre le changement climatique, fourni des fonds de secours Covid-19 et investi 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures.

Il a nommé la première femme noire à la Cour suprême et s’est révélé être un leader sur la scène mondiale au milieu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Grâce à une action de l’exécutif, Biden a gracié les délinquants fédéraux reconnus coupables de “simple possession de marijuana” et a tenu sa promesse d’annuler 10 000 $ de dette de prêt étudiant fédéral pour les emprunteurs éligibles, bien que cette politique ait été bloquée par des contestations judiciaires.

Les experts avaient prédit que ces victoires seraient éclipsées dans l’esprit des électeurs par des préoccupations économiques, car l’inflation, qui, selon la Maison Blanche, serait transitoire, s’est attardée et a atteint un sommet de quatre décennies, pinçant les portefeuilles et parlant de plus en plus d’une récession à l’horizon. Le prix moyen national d’un gallon d’essence était de 3,80 $ le jour du scrutin, selon AAA. C’est en baisse par rapport au sommet historique de 5 $ établi en juin, mais toujours au-dessus de la moyenne de 3,42 $ d’il y a un an.

Presque tous les sondages jusqu’à mardi ont montré que l’inflation et l’économie étaient leurs principales préoccupations, mais les résultats préliminaires montrent que ces problèmes n’ont pas complètement éclipsé les craintes concernant le droit à l’avortement et la démocratie.

“L’histoire de 2022 est que la décision Roe a beaucoup contribué à combler l’écart d’enthousiasme que nous voyions il y a un an”, a déclaré Sarah Longwell, stratège républicaine et éditrice de la publication à tendance conservatrice The Bulwark. “Il y avait beaucoup d’enthousiasme républicain qui a conduit à une forte participation et les démocrates ont pu égaler cela en grande partie grâce à la décision de la Cour suprême Dobbs. À partir de là, c’est devenu un combat aérien pour les modérés et les électeurs swing. est tissé là-dedans.”

Longwell a déclaré que lorsqu’elle dirigeait des groupes de discussion, certains électeurs parlaient de leurs préoccupations concernant l’économie, l’inflation et la criminalité, mais ils opteraient toujours pour le candidat démocrate parce qu’ils craignaient que le républicain ne soit trop extrême et utilisent la position du candidat sur l’avortement comme justification.

“Oui, les gens sont sur Biden, ils sont sur l’économie, ils disent ces choses au sommet, mais quand je leur demande sur quoi ils votent, ils disent l’avortement”, a-t-elle déclaré. “Pour les républicains, c’est un problème de candidat et c’est grâce à Donald Trump.”

Alors que sa cote d’approbation est tombée par rapport à la période de lune de miel de 51% dans le sondage de NBC News en avril 2021, Biden s’est assis près de l’endroit où les deux présidents précédents se sont retrouvés à ce stade de leur premier mandat. Dans le dernier sondage NBC News publié dimanche, le taux d’approbation de Biden s’élevait à 44 %, contre 46 % pour Donald Trump et 45 % pour Barack Obama dans les derniers sondages NBC News/Wall Street Journal effectués avant les élections de mi-mandat.

Les premiers résultats, cependant, montrent que les démocrates dépassent de loin les tendances historiques. À l’exception de l’ancien président George W. Bush, le parti de tous les présidents depuis l’ancien président Bill Clinton a perdu entre 40 et 60 sièges à la Chambre lors des élections de mi-mandat suivantes.

“Il n’y a aucun reproche à Biden dans aucun de ces chiffres. Ils auraient pu être plus triomphants, mais aucun reproche”, a déclaré Sonnenfeld. “La Maison Blanche aurait dû célébrer le très faible taux de chômage et ne pas tomber dans le piège de le définir comme la source de l’inflation, car il n’y a aucune donnée à l’appui.”