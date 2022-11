Les résultats des élections en Israël remettent au pouvoir la coalition de droite de Netanyahu

Commentez cette histoire Commentaire

JÉRUSALEM – Les Israéliens se sont réveillés mercredi avec les résultats préliminaires des élections qui auguraient d’un retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu et de gains étonnants de l’extrême droite – signe d’un courant extrémiste croissant dans la société juive israélienne que les opposants et les analystes avertir menace la démocratie du pays. Avec 84 % des bulletins comptés au 10 Mercredi matin, heure locale, le bloc de droite de Netanyahu semblait sur le point d’obtenir 65 sièges, bien au-delà des 61 nécessaires pour former une majorité à la Knesset israélienne de 120 membres. Mais les résultats changeront probablement à mesure que davantage de bulletins de vote seront comptabilisés. Le décompte final du concours de mardi ne devrait pas être publié avant jeudi après-midi ou vendredi matin.

Les sondages à la sortie des urnes mardi soir indiquaient initialement une victoire plus mince pour Netanyahu, projetant que son bloc de partis obtiendrait 61 ou 62 sièges. Le gouvernement actuel est dirigé par le Premier ministre centriste intérimaire Yair Lapid, chef du parti Yesh Atid, dont le bloc devait obtenir 54 ou 55 sièges.

S’adressant à des partisans lors d’une fête de campagne dans la nuit à Jérusalem, Netanyahu a déclaré qu’il était « à l’aube d’une énorme victoire », a rapporté le Times of Israel.

“Si les résultats réels reflètent les résultats des sondages, je mettrai en place un gouvernement national qui s’occupera de tous les citoyens d’Israël”, a-t-il promis, qualifiant les résultats projetés d'”énorme expression de foi”.

Le taux de participation global aux élections, la cinquième en Israël en moins de quatre ans, s’est élevé à 71,3 %, selon la commission électorale centrale d’Israël. Malgré l’exaspération généralisée face à des cycles électoraux apparemment interminables, les Israéliens ont voté à un taux supérieur d’environ 4 points de pourcentage à celui de l’année dernière.

Le parti de Netanyahu, le Likud, semble devoir rester le plus grand parti à la Knesset, les sondages à la sortie des urnes donnant au parti entre 30 et 32 ​​sièges. Lors du parti électoral du Likud à Jérusalem aux premières heures de mercredi, les partisans ont scandé « Bibi est de retour ! et “Bibi, roi d’Israël”, en utilisant un surnom populaire pour Netanyahu.

Si le décompte final des votes correspond aux projections, le président israélien chargera Netanyahu de former un gouvernement. La composition de ce gouvernement n’est pas gravée dans le marbre, mais on s’attend à ce qu’il comprenne le Likud, le sionisme religieux d’extrême droite et les partis ultra-orthodoxes Shas et Yahadout HaTorah.

Ce scénario ramènerait le leader politique polarisant – qui a dirigé le gouvernement pendant 12 ans avant qu’une coalition improbable d’opposants ne le renverse en 2021 – au bureau du Premier ministre, cette fois avec des alliés nettement plus à droite.

La coalition sioniste religieuse dirigée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir semble en passe de devenir le troisième plus grand parti de la Knesset, un changement radical dans la politique israélienne qui reflète l’attrait croissant d’un mouvement ultranationaliste autrefois marginal.

“Si les sondages reflètent les vrais résultats, cela signifie que nous avons un gouvernement d’extrême droite en Israël”, a déclaré Gayil Talshir, politologue à l’Université hébraïque de Jérusalem. “La droite extrémiste est là pour rester, et je pense que le fait qu’elle devienne le troisième plus grand parti au parlement israélien est un signe d’inquiétude pour tous ceux qui sont en faveur de la démocratie.”

Ben Gvir a ses racines dans le parti ouvertement raciste Kach fondé par un rabbin américain radical, Meir Kahane, et interdit par Israël. Il a construit sa carrière en défendant les colons juifs accusés de violence et a plaidé pour l’expulsion d’Israël des citoyens « déloyaux », y compris les gauchistes et les Palestiniens. Une photographie de Baruch Goldstein, qui a tué 29 fidèles musulmans lors du massacre d’une mosquée à Hébron en 1994, était accrochée dans le salon de Ben Gvir, et Ben Gvir lui-même a été poursuivi à plusieurs reprises pour incitation à la violence.

Des partisans ont déclaré mardi au Washington Post qu’ils avaient voté pour Ben Gvir parce qu’il soutenait l’annexion officielle des territoires palestiniens occupés et préconisait de tuer, plutôt que d’emprisonner, des militants palestiniens présumés.

Le taux de participation aux élections de mardi montre que la coalition sioniste religieuse a fait “un très bon travail en termes de participation dans la périphérie” du pays et parmi les électeurs des échelons socio-économiques inférieurs, a déclaré Talshir.

“La démographie joue également un rôle ici, car 200 000 nouveaux électeurs ont voté lors de cette élection, et comme nous le savons, les communautés ultra-orthodoxes et sionistes religieuses ont beaucoup plus d’enfants par famille”, a déclaré Talshir.

La performance du parti de Ben Gvir lors des élections de mardi place le politicien, auparavant considéré comme un intouchable politique, carrément dans le courant dominant.

Ben Gvir a demandé à être nommé ministre de la Sécurité publique, qui supervise la police. Les opposants, y compris certains membres de l’establishment sécuritaire israélien, ont averti qu’une telle décision serait dangereuse pour Israël, évoquant la perspective d’une escalade majeure du conflit israélo-palestinien.

Le Parti de l’unité nationale, dirigé par le ministre de la Défense Benny Gantz, a déclaré avant les élections qu’en tant que chef de la sécurité publique, Ben Gvir « mettrait le feu au pays de l’intérieur ».

La victoire apparente de Netanyahu le met également en position de saper son procès en cours pour corruption. Ses opposants ont prévenu que lui et ses alliés avaient l’intention de saper le système judiciaire israélien. Avant les élections, le chef du sionisme religieux Smotrich a présenté un plan de refonte du système judiciaire qui donnerait à la Knesset le pouvoir d’annuler les décisions de la Cour suprême et d’annuler une loi contre l’abus de confiance qui pourrait conduire à l’annulation de certaines charges contre Netanyahu.

Yesh Atid de Lapid a remporté environ 18% des voix jusqu’à présent, et les sondages à la sortie des urnes prévoyaient que le parti obtiendrait entre 22 et 24 sièges. Sa campagne pour le poste de Premier ministre reposait sur l’obtention du soutien de petits partis, et tous les regards étaient tournés vers la question de savoir si les partis juifs de gauche Meretz et travailliste, ainsi que les trois partis arabes, franchiraient le seuil de 3,25 % requis pour entrer à la Knesset. .

Selon le décompte officiel le plus récent, le parti travailliste a franchi de justesse le seuil et devait obtenir au moins quatre sièges. Le Meretz est resté sous le seuil.

La participation parmi les citoyens palestiniens d’Israël, qui votent généralement à des taux inférieurs à ceux des Israéliens juifs, a été étroitement surveillée comme un facteur potentiellement décisif dans l’élection. L’élection de mardi a marqué la première depuis qu’un parti arabe – le parti islamiste Ra’am – a servi dans la coalition au pouvoir en Israël. Avant les élections, les électeurs palestiniens ont exprimé leur désillusion à l’égard des politiciens arabes et d’un système politique dominé par les juifs qui, selon eux, marginalise leurs communautés.

Les pressions de dernière minute des politiciens et des organisations arabes palestiniennes pour obtenir le vote semblent avoir porté leurs fruits – le taux de vote parmi les citoyens arabes a été estimé à environ 54 %, selon une analyse du centre aChord de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Ce chiffre représenterait une augmentation de 10% par rapport aux dernières élections. Mais avec seulement deux des trois partis – Ra’am et la coalition de gauche Hadash-Ta’al – franchissant actuellement le seuil, les partis arabes pourraient se retrouver avec un siège de moins qu’auparavant.

Le résultat est une conséquence de la fragmentation de la scène politique arabe, a déclaré Talshir. Un autre parti, le nationaliste Balad, s’est détaché d’une liste commune et a attiré des électeurs peu disposés à coopérer avec les partis juifs.

Balad a vu le nombre de votes qu’il a reçu environ quadrupler par rapport aux dernières élections, a déclaré Talshir, signe de son soutien croissant parmi les jeunes électeurs arabes. Ce soutien ne s’est pas encore traduit par suffisamment de voix pour franchir le seuil, cependant, selon le dernier décompte, qui place le parti à 3% des voix.

Mais la participation plus forte que prévu dans les communautés arabes palestiniennes a suscité des allégations sans fondement de fraude de la part de Netanyahu. Sa fête affirmé peu de temps après la publication des sondages à la sortie des urnes, des incidents de violence et des irrégularités de vote avaient eu lieu dans des bureaux de vote situés dans des zones à prédominance arabe.

Un porte-parole de la commission électorale centrale a rapidement démenti toute irrégularité aux médias israéliens du jour au lendemain.