Les résultats des élections à la direction du Parti vert seront annoncés ce soir

La course pour devenir le prochain chef – ou les prochains chefs – du Parti vert du Canada se terminera samedi soir.

Alors que les membres du parti se rassemblent à l’hôtel Westin à Ottawa, les résultats devraient être annoncés à 20 h, heure locale, dans une course qui mettra en vedette six candidats.

Quatre de ces candidats se sont jumelés pour faire campagne dans deux listes communes distinctes, promettant que si l’un d’eux est élu chef, l’autre sera nommé chef adjoint jusqu’à ce qu’un amendement constitutionnel autorisant la co-direction puisse être proposé aux membres du parti.

Elizabeth May, l’ancienne chef du parti de longue date et l’une de ses deux députés en exercice, est la moitié d’un ticket commun, aux côtés de Jonathan Pedneault. Les deux se sont présentés comme des mains sûres à la barre, alliant expérience et jeunesse.

Anna Keenan et Chad Walcott se présentent également comme un ticket commun, se présentant comme “progressistes sans vergogne”.

La course compte également deux candidats individuels, Sarah Gabrielle Baron et Simon Gnocchini-Messier.

La date limite pour que le parti reçoive les bulletins de vote par correspondance est passée le 10 novembre et le vote en ligne restera ouvert jusqu’à 15 h 30 HE samedi. Le parti affirme que 22 000 membres ont le droit de voter dans ce concours, comparativement à 32 000 lors de la dernière course à la chefferie.

Les candidats cherchent à revigorer le parti

Les candidats font officiellement campagne depuis mai dans le but de prendre le contrôle d’un parti qui a fait face à des défis importants ces dernières années.

Le parti a été mêlé à des conflits internes et a combattu les élections de 2021 en faisant face à de graves problèmes de collecte de fonds.

Cette course à la chefferie a été déclenchée par la démission de l’ancienne chef Annamie Paul à la suite des dernières élections fédérales. Paul s’est classée quatrième dans son concours de Toronto Centre, bien que les Verts aient remporté deux sièges, May tenant sa circonscription de l’île de Vancouver et Mike Morrice perçant à Kitchener Centre.

Alors chef Annamie Paul, défenseur central, prend part à un débat sur le leadership fédéral lors de la campagne électorale de 2021. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Lors de sa conférence de presse à la suite de l’élection fédérale de 2021, Paul a décrit son passage en tant que chef comme “la pire période de ma vie” à bien des égards.

Certains membres du parti ont critiqué le style de leadership de Paul et l’ont blâmée pour la défection de la députée Jenica Atwin aux libéraux plus tôt cette année-là. À l’époque, Paul a déclaré que les accusations portées contre elle étaient motivées par le racisme et le sexisme.

Les Verts ont obtenu un peu moins de 400 000 bulletins de vote, soit environ 2,3 % du vote populaire, lors des élections fédérales de 2021. Cela représentait une forte baisse par rapport aux plus d’un million de votes exprimés pour le parti en 2019.