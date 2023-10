Nvidia (NVDA) a eu besoin de l’aide de ses amis Big Tech pour devenir le chouchou de l’intelligence artificielle de Wall Street. Ces amis n’ont pas encore quitté la fête. Dans leurs rapports sur les résultats de cette semaine, Club Holdings Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Facebook-parent Meta Platforms (META) et Amazon (AMZN) ont indiqué des investissements continus pour faire progresser leurs ambitions en matière d’IA – un bon signe pour Nvidia. Les quatre sociétés sont des acheteurs de puces d’IA de pointe de Nvidia, qui dominent le marché de la formation des modèles massifs qui alimentent des applications telles que le viral ChatGPT. Les investisseurs entendront directement Nvidia fin novembre lorsque la société dirigée par Jensen Huang publiera ses résultats trimestriels. “Je pense que Nvidia est le partenaire discret derrière les gagnants, dont Microsoft”, a déclaré vendredi Jim Cramer. “Je ne dis pas que ce sera le meilleur [quarter], disant simplement qu’il est le mieux positionné. ” Les signes encourageants pour Nvidia surviennent alors que le fabricant de puces est aux prises avec les nouvelles restrictions du gouvernement américain sur les exportations de puces d’IA vers la Chine, pesant sur la confiance des investisseurs et sur le cours de ses actions depuis que les restrictions ont été annoncées au début de la semaine dernière. Fervent La demande pour les puces Nvidia dans le reste du monde devrait compenser la perte de ventes en Chine à court terme, a déclaré la société. Cependant, la principale préoccupation des investisseurs – y compris ici au Club – est de savoir si une opportunité considérablement réduite en Chine empêchera Nvidia n’a pas répondu aux projections de croissance à long terme les plus élevées de The Street. Bien que Nvidia ait été, de loin, l’action la plus performante de notre portefeuille cette année avec un gain d’environ 175 %, elle a chuté de 20 % depuis son sommet historique de NVDA YTD Mountain Nvidia YTD Néanmoins, les rapports sur les résultats et les commentaires de Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon, société mère de Google, aident à illustrer pourquoi Nvidia a été en mesure de minimiser à plusieurs reprises l’impact financier à court terme des contrôles à l’exportation de Washington. Les dépenses des géants américains de la technologie en infrastructures d’IA montent en flèche, et les commandes de puces avancées de Nvidia constituent une partie essentielle de ces budgets d’investissement. La demande en IA est si forte que ces clients pourraient être disposés à accepter les puces IA modifiées que Nvidia ne peut plus envoyer en Chine, a déclaré Jim. Les dépenses en capital, ou investissements, sont l’argent dépensé pour acquérir ou mettre à niveau des actifs physiques, qui, dans le contexte des grandes entreprises technologiques, englobent les installations des centres de données et le matériel informatique qu’elles contiennent. Microsoft Les dépenses d’investissement totales de Microsoft ont totalisé 11,2 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, en hausse de 5 % par rapport au trimestre précédent et de 70 % par rapport à la même période de l’année dernière. Notamment, Microsoft s’attend à dépenser davantage en dépenses d’investissement au cours du trimestre en cours que lors du trimestre qui vient d’être annoncé, “en raison des investissements dans notre infrastructure cloud et IA”, a déclaré la directrice financière Amy Hood lors de la conférence téléphonique post-résultats mardi soir. La stratégie d’IA de Microsoft – y compris les investissements dans OpenAI, la startup dynamique derrière ChatGPT – montre des signes de succès. Le service de cloud computing Azure de Microsoft a enregistré une croissance de ses revenus meilleure que prévu au cours du trimestre de septembre, bondissant de 29 % par rapport à l’estimation de Wall Street de 26 %. Notamment, environ 3 points de pourcentage de la croissance d’Azure étaient liés aux dépenses des clients en IA, a déclaré Hood. Cette preuve que Microsoft monétise déjà l’IA est la raison pour laquelle les investisseurs tolèrent l’augmentation des dépenses d’investissement de Microsoft. Les investissements d’Alphabet Alphabet s’élevaient à 8 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 17 % par rapport au trimestre clos le 30 juin et de 11 % sur un an. Selon la directrice financière Ruth Porat, la plus grande partie des dépenses concernait les serveurs – les ordinateurs puissants situés dans les centres de données qui contiennent des puces d’IA. Les serveurs représentent également la plus grosse part des dépenses en capital d’Alphabet au deuxième trimestre. “Nous continuons d’investir de manière significative dans l’infrastructure technique nécessaire pour soutenir les opportunités que nous voyons dans l’IA au sein d’Alphabet et prévoyons des niveaux d’investissement élevés, augmentant au quatrième trimestre 2023 et continuant de croître en 2024”, a déclaré Porat lors de l’appel d’Alphabet mardi soir. En plus d’acheter des produits Nvidia et de s’associer à l’entreprise, Google Cloud d’Alphabet utilise un processeur personnalisé dans son travail d’IA. Cette puce interne, connue sous le nom de Tensor Processing Unit, est développée aux côtés de Broadcom (AVGO), une autre holding du Club. Meta Platforms Les dépenses d’investissement de Meta au troisième trimestre ont été inférieures d’une année sur l’autre, alors que l’entreprise se prépare à passer à une nouvelle conception de centre de données plus économe en énergie et optimisée pour l’exécution des charges de travail d’IA. Les dépenses de l’année prochaine connaîtront une augmentation à mesure que cette transition se réalisera, a indiqué la société. Les perspectives d’investissement initiales de Meta pour 2024 se situent entre 30 et 35 milliards de dollars, à comparer à ses niveaux projetés pour 2023 entre 27 et 29 milliards de dollars. Les perspectives pour 2024 suggèrent une augmentation d’environ 16 % par rapport au point médian des prévisions, la croissance étant alimentée par « les investissements dans les serveurs, y compris le matériel non-IA et IA, et dans les centres de données », a déclaré Susan Li, directrice financière de Meta. appel. Amazon L’appel aux résultats et aux bénéfices d’Amazon jeudi s’est ajouté à l’ensemble des preuves selon lesquelles les dépenses en IA sont une priorité pour les géants américains de la technologie. Les services Web d’Amazon sont depuis longtemps le plus grand fournisseur de cloud computing en termes de revenus. Ses dépenses globales en capital ont diminué de 24 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre et devraient totaliser 50 milliards de dollars en 2023, contre 59 milliards de dollars l’année dernière. Mais la répartition des dépenses est révélatrice. Les investissements en capital dans le volet e-commerce d’Amazon sont en baisse, mais cela est en partie compensé par l’augmentation des dépenses dans le volet cloud computing de son activité, selon le directeur financier Brian Olsavsky. Lors de l’appel, il a spécifiquement mentionné les investissements dans les efforts d’IA générative et les grands modèles de langage. “Je pense encore que nous en sommes encore aux premiers stades de l’IA générative”, a déclaré Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon. Comme Alphabet, les dépenses d’Amazon en processeurs d’IA sont destinées à la fois aux puces Nvidia et aux produits personnalisés, tels que AWS Trainium, conçu pour la formation de modèles en grand langage, et AWS Inferentia, destiné au déploiement quotidien de Modèles d’IA. La répartition exacte des dépenses d’Amazon en silicium n’est pas claire, mais les analystes de Loop Capital ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’ils s’attendaient à ce qu’Amazon « soit un client important de Nvidia à long terme ». Lors de l’appel de jeudi, Jassy a déclaré que l’offre limitée d’unités de traitement graphique – le nom technique des puces comme celle de Nvidia – est une aubaine pour l’intérêt pour les processeurs internes d’Amazon. “Je pense encore que nous sommes très tôt dans l’IA générative”, a déclaré Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon. “Il est vraiment difficile d’obtenir la quantité de GPU que tout le monde veut”, a déclaré Jassy. “C’est juste une autre raison pour laquelle Trainium et Inferentia sont si attrayants pour les gens. Ils ont de meilleures caractéristiques prix-performance que les autres options disponibles, mais aussi le fait que vous pouvez y avoir accès.” Nvidia a cependant travaillé avec ses fournisseurs – y compris son partenaire fondeur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) – pour remédier à la pénurie de puces. Et la direction prévoit des améliorations chaque trimestre au cours de son exercice 2025. Nvidia, qui est devenu cette année le fabricant de puces le plus précieux au monde grâce à l’enthousiasme pour l’IA, publiera ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2024 le 21 novembre. Il ne fait aucun doute qu’à mesure que davantage de puces Nvidia seront disponibles, il y aura une place pour elles dans les centres de données. (Le Jim Cramer’s Charitable Trust est long sur NVDA, MSFT, GOOGL, AVGO, AMZN et META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim Cramer. fait un échange. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jensen Huang, PDG de Nvidia Getty